Maikammer – Einbruch in Gewerbebetrieb

In der Nacht von Montag auf Dienstag (TZ 01.03.2022 – 02.03.2022) schlugen bislang unbekannte Täter eine Fensterscheibe eines Gewerbebetriebs in der Weinstraße Süd ein und stiegen in das Objekt. In sämtlichen Büroräumen wurden Schränke und Schubladen nach Bargeld abgesucht. Ersten Ermittlungen zufolge wurde kein Diebesgut mitgenommen. Hinweise oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.

Kirrweiler – In Getränkehandel eingebrochen

Unbekannte sind über das vergangene Wochenende über einen Zaun auf das Gelände eines Getränkehandels in der Raiffeisenstraße gestiegen und haben sich Zugang zu den Büroräumlichkeiten verschafft. Dort wurden sämtliche Schränke durchsucht und einen dreistelligen Bargeldbetrag entwendet. Von den Unbekannten fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.

Edenkoben – Zwei Schorle…

…will ein 57-jähriger Mofa-Fahrer vor Fahrtantritt getrunken haben. In der Staatsstraße in Edenkoben wurde er am 01.03.2022 gegen 17:30 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Alco-Test ergab einen Wert von 1,24 Promille. Auf der Dienststelle wurde dem Mofa-Fahrer eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt. Auf den 57-Jährigen wird nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zukommen. Auch wurde die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

Edenkoben/Maikammer – An neues Versicherungskennzeichen gedacht?

Im Verlauf des Nachmittags mussten am 01.03.2022 zwei Rollerfahrer beanzeigt werden, da diese mit blauen Versicherungskennzeichen unterwegs waren. Die blauen Versicherungskennzeichen hatten jedoch nur eine Gültigkeit bis zum 28.02.2022. Wer am Straßenverkehr teilnehmen möchte, benötigt hiernach ein aktuelles grünes Versicherungskennzeichen aus dem Verkehrsjahr 2022. Wer ohne gültiges Versicherungskennzeichen am Straßenverkehr teilnimmt hat keinerlei Versicherungsschutz. Dies stellt eine Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz dar und kann mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft werden.