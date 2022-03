Mann entblößt sich

Darmstadt (ots) – Wegen der Erregung eines öffentlichen Ärgernisses wird sich ein 33 Jahre alter Mann zukünftig strafrechtlich verantworten müssen. Der Darmstädter steht derzeit im Verdacht, sich am späten Dienstagabend 01.03.2022 gegen 22.45 Uhr, gegenüber einer Passantin in der Landgraf-Georg-Straße entblößt und durch entsprechende Gestik vorgegeben zu haben, sexuelle Handlungen an sich vornehmen zu wollen.

Nach Verständigung der Polizei nahmen die Beamten den von Zeugen beschriebenen Mann vorläufig fest und brachten ihn zur Wache. Dort erfolgten eine erkennungsdienstliche Behandlung und die Erstattung der Strafanzeige. Nach Abschluss aller Maßnahme wurde der Darmstädter nach Hause entlassen.

Kontrolle mündet in Wohnungsdurchsuchung

Darmstadt (ots) – Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Drogen durchsuchten Ermittlerinnen und Ermittler des Rauschgiftkommissariats K 33/34, auf der Grundlage eines erlassenen richterlichen Durchsuchungsbeschlusses, am Dienstag 01.03.2022 eine Wohnung in Darmstadt.

Der Durchsuchung war die Kontrolle eines 36-Jährigen vorausgegangen, bei dem die Beamten 5 Gramm Marihuana sicherstellten. Weil der Mann zuvor die ins Visier geratene Wohnung verließ, hatte sich der Verdacht zunehmend erhärtet, dass aus diesen Räumen heraus der Handel mit Drogen erfolgte.

In der Wohnung stellten die Ermittler 80 Gramm Haschisch und 100 Gramm Marihuana sicher und nahmen den 40-jährigen Wohnungsinhaber sowie einen 41-jährigen Weiterstädter, bei dem auch eine geringe Menge Drogen und 300 Euro Bargeld gefunden wurden, fest.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann aus Weiterstadt nach Hause entlassen. Der 40 Jahre alte, bereits polizeibekannte Darmstädter, soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden, der über den Erlass eines U-Haftbefehl entscheiden wird.

Darmstadt-Dieburg

Nach Einbruch in Metzgerei kommt Hubschrauber zum Einsatz

Weiterstadt (ots) – Am frühen Mittwochmorgen 02.03.2022 hatten es zwei Täter auf eine Metzgerei im Schleifenweg abgesehen. Gegen 05.15 Uhr hatten Zeugen die Polizei alarmiert. Das Duo gelangte gewaltsam in das Geschäft und machte sich unter anderem an mehreren Kassen zu schaffen. Wie hoch die gemachte Beute und das Ausmaß des verursachten Schadens ist, ist abschließend noch nicht bekannt.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung kam auch der Hubschrauber zum Einsatz. Bislang verlief die Suche nach dem Duo ohne Erfolg.

Das Duo wurde als etwa 20-30 Jahre alt und dunkel gekleidet beschrieben.

Nähere Details liegen den Beamten derzeit nicht vor. Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) ist mit den Ermittlungen betraut und nimmt weiterführende, sachdienliche Hinweise zu diesem Fall unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Durst gehabt?

Alsbach-Hähnlein (ots) – Ein Vereinsheim “An der Gänseweide” rückte im Tatzeitraum zwischen Montag (28.2.) und Dienstagmittag (1.3.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sie sich unter Einwirkung von Gewalt Zutritt zum Vereinsheim. Im Anschluss entwendeten sie mehrere Bierflaschen uns suchten das Weite.

In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler der Kriminalpolizei (K21/22) nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Nach Einbruch in Schule Zeugen gesucht

Pfungstadt (ots) – Nachdem bislang unbekannte Kriminelle in eine Schule in der Christian-Meid-Straße eingebrochen sind, sucht die Polizei nach Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge, klettern die Unbekannten über einen Zaun und verschafften sich im Anschluss Zutritt in mehrere Büroräume. Die ungebetenen Gäste durchwühlten diese.

Ob sie etwas entwendeten, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Verlässliche Angaben zur Schadenshöhe können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden. Sachdienliche Hinweise werden an das Kommissariat 42 bei der Polizei in Pfungstadt unter der Rufnummer 06157/9509-0 erbeten.

Auf Katalysatoren abgesehen – Wer kann Hinweise geben?

Schaafheim (ots) – Nachdem es bislang unbekannte Kriminelle in der Nacht zum Mittwoch (2.3.) auf die Katalysatoren mehrerer Fahrzeuge einer Auto-Werkstatt “An der Ziegelei” abgesehen hatten, hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Werkzeuggeräusche auf dem Gelände führten dazu, dass ein Zeuge gegen 03 Uhr die Polizei alarmierte. Sofort begaben sich mehrere Streifen, mit Unterstützung eines Diensthundes, zum Einsatzort. Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausstellte, flexten die Unbekannten an mindestens 2 dort abgestellten Wägen die Katalysatoren heraus.

Ob sie gestört wurden und deshalb nach jetzigem Stand ohne Beute flüchteten, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Dennoch werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang weitere Hinweise geben kann oder in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, Kontakt mit den Ermittlerinnen und Ermittlern der Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt unter Tel: 06151/969-0 aufzunehmen.

Kriminelle erbeuten Schmuck – Zeugen nach Einbruch gesucht

Reinheim (ots) – Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße “Am Mühlberg” hatten es Kriminelle auf Schmuck abgesehen. Der Einbruch wurde am Dienstag 01.03.2022 der Polizei gemeldet und kann bis zum Dienstag 15.02.2022 zurückliegen. Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten sie eine Tür des Wohnhauses auf und gelangten so ins Innere.

Sie durchwühlten mehrere Räume und Schränke. Im Anschluss entwendeten sie diverse Schmuckstücke und flüchteten unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgende Tipps:

Wenn Sie Ihr Haus verlassen, auch nur für kurze Zeit, schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.

Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck.

Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus.

Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück.

Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei.

Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen.

Sie haben noch weitere Fragen zum Thema Prävention? Dann können Sie sich gerne an unsere Kolleginnen und Kollegen der Polizeilichen Beratungsstelle im Polizeipräsidium Südhessen unter der Rufnummer 06151/969-40444 wenden. Weitere Informationen finden Sie unter diesem Link: https://k.polizei.hessen.de/1061598583

Kreis Bergstraße

Polizei überwacht Geschwindigkeit

Einhausen (ots) – Am Dienstag 01.03.2022 wurde durch Beamte der Verkehrsinspektion Südhessen auf der Bundesstraße 47, zwischen 13-15.45 Uhr, eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Die Messstelle befindet sich außerhalb geschlossener Ortschaft. Die maximal erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt dort 80 km/h. Ausnahme: Lastwagen über 7,5 Tonnen dürfen nur 60 km/h schnell sein.

Von 2135 gemessenen Fahrzeugen, waren 166 Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Davon waren 100 Geschwindigkeitsverstöße im Verwarnungsgeldbereich, bis 20 km/h zu flott unterwegs.

66 Geschwindigkeitsverstöße mit über 21 Stundenkilometern Überschreitung ziehen nun neben Bußgeldern auch Punkte in Flensburg nach sich. Vier Fahrzeugführer mit über 40 “Sachen” zu viel auf dem Tacho, erwarten nun zudem Fahrverbote. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Wagenlenker mit 129 km/h. Ihn erwarten 1 Monat Fahrverbot, 320 Euro Bußgeld und 2 Punkte in Flensburg.

Darüber hinaus waren insgesamt 21 Lastwagen zu schnell. Der schnellste Brummifahrer fuhr 85 km/h und muss mit 150 Euro Bußgeld und einem Punkt im Verkehrszentralregister rechnen.

Odenwaldkreis

Schwerer Verkehrsunfall auf der B45 – Polizei bittet um Zeugen

Bad König (ots) – Am Mittwoch 02.03.2022 ereignete sich gegen 06:21 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Kreuzung B 45/L 3414 in Höhe Bad König Zell, beim dem zwei PKW im Kreuzungsbereich zusammenstießen. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 22-jähriger Fahrer aus Brombachtal mit seinem VW Golf die L3414 von Brombachtal kommend und stieß im Kreuzungsbereich zur B 45 mit dem BMW X3 eines 22-jährigen Fahrers aus Lützelbach zusammen.

Dieser befuhr zum Unfallzeitpunkt die B 45 aus Richtung Michelstadt kommend in Fahrtrichtung Höchst. Der 22-jährige Fahrer aus Brombachtal musste anschließend von der FFW aus seinem PKW befreit werden und kam schwer verletzt zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Der 22-jährige Fahrer aus Lützelbach erlitt leichte Verletzungen und konnte nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen werden.

Der genaue Unfallhergang ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen. Wer zum Unfallzeitpunkt vorfahrtsberechtigt war, muss nun geklärt werden. Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation in Erbach unter der Telefonnummer 06062- 953-0 in Verbindung zu setzen.

Es entstand ein vorläufiger Gesamtschaden von ca. 13.500 EUR. Neben dem Rettungsdienst war auch die FFW Bad König im Einsatz. Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen