Mit Pistole Spielhalle in Herborn ausgeraubt

Herborn (ots) – Dienstag 01.03.2022 überfiel ein Unbekannter eine Spielhalle in der Hauptstraße. Gegen 19.35 Uhr betrat der Räuber die in der Verlängerung der Straße “Sandweg” gelegene Spielothek. Mit einer Pistole in der Hand forderte er von dem Mitarbeiter: “Geld raus! Überfall!”. Der Mitarbeiter übergab dem Täter daraufhin einen niedrigen 3-stelligen Eurobetrag. Der Räuber flüchtete mit seiner Beute aus dem Laden und verschwand in unbekannte Richtung.

Der mit der Pistole bewaffnete Täter war zwischen 20 und 30 Jahre alt, ca. 175 cm groß und schlank. Er war dunkel gekleidet und hatte Mund und Nase mit einer schwarzen Maske bedeckt. Er sprach Deutsch ohne Akzent.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und fragt:

Wer hat den Räuber vor der Tat im Bereich der Hauptstraße oder Sandweg beobachtet?

Wem ist der Unbekannte auf seiner Flucht nach 19.35 Uhr in der Herborner Innenstadt aufgefallen?

Wer kann sonst Angaben zur Identität des Räubers machen?

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg-Niederscheld: Angedotzt und weitergefahren

(ots) – Am Donnerstagmittag 24.02.2022 fuhr ein flüchtiger Unfallfahrer auf einen vorausfahrenden Renault Twingo auf. Ohne sich um den rund 1.000 Euro teuren Schaden am Heck des roten Franzosen zu kümmern, fuhr der Unfallfahrer einfach davon. Gegen 11.55 Uhr war die in Dillenburg lebende Twingobesitzerin von der B277 kommend auf der Hauptstraße unterwegs und wollte nach rechts in die Nixgasse abbiegen.

Genau in diesem Moment prallte ihr der Unbekannte ins Heck, offensichtlich hatte er den Mindestabstand zum Twingo zu niedrig gewählt. Der Flüchtige fuhr einen weißen Pkw. Die Zulassung an diesem Wagen begann mit einem schwarzen “P”, daran schlossen sich ausschließlich Zahlen an, so dass es sich um ein ausländisches Kennzeichen handeln könnte. Angaben zum Fahrer des weißen Fahrzeugs kann die Dillenburgerin nicht machen. Er fuhr auf der Hauptstraße in Richtung Ortsmitte davon.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Zusammenstoß am Donnerstag vergangener Woche gegen 11.55 Uhr an der Hauptstraße Ecke Nixgasse beobachtet? Wer kann Angaben zu dem weißen Pkw mit dem “P”-Kennzeichen machen? Wo ist ein weißer Pkw mit frischem Frontschaden auf der Beifahrerseite aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn-Uckersdorf: Verletzte nach Zusammenstoß

Offensichtlich zu flott war ein 28-jähriger BMW-Fahrer auf der Landstraße zwischen Uckersdorf und Burg unterwegs. An der Einmündung nach Donsbach erkannte er einen vor ihm wartenden Seat Ibiza zu spät und löste damit eine fatale Kettenreaktion aus. Gegen 19.00 Uhr stand die 22-jährige Breitscheiderin mit ihrem Seat an der Einmündung, um vor ihrem Abbiegevorgang einen aus Burg herannahenden Passat passieren zu lassen. Der in Mittenaar lebende BMW-Fahrer erkannte dies zu spät und leitete eine Vollbremsung ein.

Als er merkte, dass er einen Aufprall auf den Seat nicht vermeiden konnte, zog er nach links und prallte mit dem entgegenkommenden Passat zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls kam der Passat von der Fahrbahn ab und blieb rund 100 Meter entfernt in der Böschung stehen. Der Unfallfahrer und die 22-jährige Passatfahrerin aus Angelburg erlitten leichte Verletzungen. Der Passat und der BMW haben nur noch Schrottwert und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Höhe der Blechschäden können momentan noch nicht beziffert werden.

Wetzlar: 14-Jähriger blendet Autofahrer

Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Wetzlarer Polizei gegen einen 14-jährigen Wetzlarer. Gestern Abend (01.02.2022) meldete sich der Fahrer eines Seat bei den Wetzlarer Ordnungshütern. Er gab an, während der Fahrt auf der Georg-Friedrich-Händel-Straße aus einer Wohnung heraus von einem Laserpointer geblendet worden zu sein.

Er habe kurzzeitig nichts sehen können, zu einer konkreten Gefährdung sei es jedoch zum Glück nicht gekommen, so der Geblendete. Der umgehend dorthin gesandten Streife zeigte der Hüttenberger das Fenster des Mehrfamilienhauses, aus dem heraus der Täter ihn ins Visier genommen hatte. Die Polizisten ermittelten letztlich einen 14-jährigen Schüler, der ihnen den Laserpointer aushändigte.

