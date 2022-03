Mannheim: Das NTM für den Frieden – Konzert und Lesung mit Spendenaktion #staywithukraine | Sachspendenaufruf

Mannheim – Um seiner Solidarität Ausdruck zu verleihen und sich an humanitärer Hilfe für die Ukraine zu beteiligen, richtet das Nationaltheater Mannheim am Mo, 07. März 2022 um 19.30 Uhr im Opernhaus eine spartenübergreifende Veranstaltung mit dem Titel »Das NTM für den Frieden – Konzert und Lesung mit Spendenaktion #staywithukraine« aus.

Für das künstlerische Programm erarbeiten Oper, Schauspiel, Tanz und Junges NTM verschiedene Beiträge. So werden u. a. von Schaupielern verschiedene aktuelle Stimmen aus der Ukraine gelesen, während Sänger der Oper, der Opernchor und das Nationaltheater-Orchester passende Werke des Repertoires, die ukrainische Nationalhymne und Lieder vorbereiten.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Karten erhalten Sie über die Theaterkasse am Goetheplatz, über das Kartentelefon 0621 1680 150 und auf www.nationaltheater.de.

Alle finanziellen Spenden kommen dem Verein »Mannheim hilft ohne Grenzen e.V.« zugute, der in Kooperation mit der Stadt Mannheim und ihrer westukrainischen Partnerstadt Czernowitz die Beschaffung notwendiger Hilfsmaterialien organisiert und Hilfe für in Mannheim ankommende Geflüchtete leistet. Spenden können unter Angabe des Verwendungszwecks »Ukraine« auch vorab an folgendes Konto gerichtet werden:

Empfänger: Mannheim hilft ohne Grenzen e.V.

IBAN: DE23 6709 0000 0095 9221 04

Bank: VR Bank Rhein-Neckar eG

Verwendungszweck: Ukraine

Auf Initiative von Ensemblemitgliedern organisiert das Nationaltheater darüber hinaus zwei Transportfahrten in Richtung der Kriegsgebiete. Dabei werden Spendengüter überführt, die ab morgen, Do, 03. März 2022 in einer großen Sammelaktion auf dem Theatervorplatz zusammengetragen werden sollen.

Zu folgenden Uhrzeiten werden auf dem Goetheplatz Sachspenden entgegen genommen:

Do, 03. März 2022, 16.00 – 20.00 Uhr

Fr, 04. März 2022, 11.00 – 13.00 und 16:00 – 20.00 Uhr

Sa, 05. März 2022, 14.00 – 17.00 Uhr

So, 06. März 2022, 14.00 – 17.00 Uhr

Mo, 07. März 2022, 11.00 – 13.00 und 16:00 – 20.00 Uhr

Gesammelt werden Decken, Isomatten, Schlafsäcke, Kleinspielzeug (Plüschtiere, Figuren, oder Kartenspiele), Konserven, Süßigkeiten, Babynahrung, Verbandszeug und Hygieneartikel (Zahnpasta, Zahnbürste, Waschgel, Seife, Shampoo, Damenbinden, Tampons, Windeln).

Weiter Informationen finden Sie auf www.nationaltheater.de oder direkt bei der Veranstaltung: https://www.nationaltheater-mannheim.de/de/stueck_details.php?SID=4282