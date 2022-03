Bewohner einer Gemeinschaftsunterkunft geht auf Sozialarbeiterin los

Eschwege (ots) – In der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in der Stresemannstraße kam es Dienstagvormittag 01.03.2022 gegen 11.35 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem irakischen 27-jährigen Bewohner und einer 26-jährigen Sozialarbeiterin. Der Iraker soll vehement und aggressiv Sozialleistungen gefordert haben. Dabei soll der Mann die 26-Jährige am Arm gefasst, gegen den Arm geschlagen und körperlich bedrängt haben.

Als das Opfer die Polizei verständigte, ließ der Mann ab und verschwand. Gegen ihn ermittelt die Polizei in Eschwege nun wegen Körperverletzung.

Kind auf den Gleisen – Zug macht Schnellbremsung

Sontra (ots) – Das gefährliche Spiel eines Kindes führte am Montag 28.02.2022 gegen 15:25 Uhr zu einem großen Polizeieinsatz. Das Kind stand mit seinem Roller auf den Gleisen und zwang eine Cantus-Bahn im Bereich Sontra (Bahnstrecke Bebra-Eichenberg) zu einer Schnellbremsung.

Zum Glück niemand verletzt

Der Zug konnte noch rechtzeitig stoppen und der Junge blieb unversehrt. Der Lokführer kletterte aus seinem Führerstand und wollte das Kind in Obhut nehmen. Jedoch rannte das offensichtlich verängstigte Kind in Richtung Sontra davon. Eine Nachsuche durch eine Streife der Bundespolizeiinspektion Kassel und einem Polizeihubschrauber der Fliegerstaffel aus Fuldatal verlief ohne Erfolg.

Fahrgäste von Schnellbremsung überrascht Die rund 30 Reisenden in dem Zug kamen durch die überraschende Schnellbremsung mit einem Schrecken davon und blieben unverletzt. Die Bahnstrecke war während des Polizeieinsatzes eine Stunde gesperrt. Insgesamt verspäteten sich 5 Züge mit rund 50 Minuten.

Bahnanlagen sind keine Kinderspielplätze! Hinweise der Bundespolizei: Das Betreten der Gleisanlagen ist für Unbefugte nicht nur verboten, sondern extrem gefährlich. Züge können sich relativ lautlos nähern und werden daher oft erst spät bemerkt. Die Gefahr, von durchfahrenden Zügen erfasst und getötet zu werden, ist sehr groß. Besonders dann, wenn Züge außerplanmäßig verkehren, wie beispielsweise Güterzüge!

Kinder und Jugendliche informieren:

Erziehungsberechtigte sollten mit ihren Kindern über diese Gefahren sprechen. Bei Fragen können sich Interessierte unter der Tel. 0561/81616-0 an die Bundespolizeiinspektion Kassel wenden. Informationen zur Gefahren an Bahnanlagen gibt es auch unter www.bundespolizei.de.

Mögliche Folgen Auf die Verursacher von Verspätungen (ggf. die Eltern) können bei solchen Einsätzen jeweils Kosten für den Polizeieinsatz (variiert im 3-stelligen Bereich) sowie zivilrechtliche Forderungen der Verkehrsunternehmen zukommen. Zivilrechtliche Forderungen können bis zu 30 Jahre danach geltend gemacht werden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Motorsägen geklaut – Polizei sucht Zeugen

Nachträglich angezeigt wurde der Polizei am Montag der Diebstahl von zwei älteren Motorsägen der Marken Stihl und Husqvarna. Die Tat hatte sich in der vergangenen Woche zwischen Mittwochabend (23.02.) 18.00 Uhr und Samstagmorgen (26.02.) 09.00 Uhr in BSA-Hilgershausen ereignet.

Die beiden Arbeitsgeräte sind in der Straße “Köhlerwiese” am Ortsrand von Hilgershausen von einem Privatgelände und dort von einem abgestellten Anhänger bzw. aus einem unverschlossenen Schuppen geklaut worden. Der Stehlschaden beträgt in dem Fall 300 Euro. Hinweise an die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter der Nummer 05652/927943-0.

Diebstahl von Baustelle – Stehlschaden 3250 Euro

Von der Baustelle “Forsthaus Schlierbach” an der Landesstraße L 3300 zwischen Obedrünzebach und Weißenborn habend unbekannte Täter mehrere Gegenstände geklaut. Die Polizei in Eschwege hat nun Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Demnach sind die unbekannten Diebe zwischen Montagnachmittag 17.00 Uhr und Dienstagmorgen 07.00 Uhr dort am Werk gewesen und haben u.a. ein Heizgerät, Dieselkraftstoff und mehrere Stahlrahmen und Stahlböden eines Baugerüsts geklaut.

Der gesamte Stehlschaden wird mit 3.250 Euro angegeben. Dazu kommt noch ein Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Sachbeschädigung an Pkw

In der Beethovenstraße in Eschwege haben Unbekannte einen schwarzen VW Tiguan mutwillig im Bereich der Heckklappe und des hinteren Kotflügels beschädigt. Die Tat ereignete sich am Dienstag 01.03.2022 zwischen 06.05-13.20 Uhr.

In dieser Zeit war das Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Hotelbetriebs abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Sontra

Wildunfall

Ein 66-jähriger Autofahrer aus dem Ringgau befuhr am Dienstagabend gegen 19.40 Uhr die Bundesstraße B 7 aus Richtung Röhrda kommend in Richtung Netra. Auf besagter Strecke kam es zur Kollision mit einem Reh, welches anschließend in ein Waldstück lief. Am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 1.500 Euro. Polizei Hessisch Lichtenau

Bei Beziehungsstreit Fernseher umgeworfen

Hessisch-Lichtenau (ots) – Im Rahmen von Beziehungsstreitigkeiten hat ein aus Lich stammender 35-jähriger Mann bei seiner 40-jährigen Freundin in Hessisch Lichtenau randaliert und dabei einen Fernseher beschädigt (Sachschaden 100 Euro).

Aufgrund diese Vorfalles, der sich am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr ereignete, rückten die Beamten der Polizei aus Hessisch Lichtenau zur Schlichtung an und verwiesen den 35-Jährigen der Wohnung. Ermittlungen laufen jetzt u.a. wegen Sachbeschädigung.

Polizei Witzenhausen

Parkrempler

In der Stubenstraße in Witzenhausen ist ein 84-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen beim Ausparken aus einer Parklücke mit einem Postzustellerfahrzeug kollidiert. Der Unfall geschah am Dienstagvormittag gegen 11.35 Uhr.

Der entstandene Sachschaden liegt bei insgesamt 2.200 Euro.

