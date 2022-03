Randalierer in der Innenstadt

Bad Sobernheim (ots)

Gegen 20:40 Uhr wurde am Dienstagabend der Polizei ein Randalierer in Bad Sobernheim gemeldet. Der Mann habe in der Igelsbachstraße Passanten verbal bedroht und auf dem Denkmalplatz vor dem Rathaus gegen geparkte Fahrzeuge geschlagen / getreten. Der 48-jährige amtsbekannte Täter konnte vor Ort durch die Polizei angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Mögliche Betroffene der Verbalattacken bzw. in diesem Zusammenhang geschädigte Fahrzeugeigentümer mögen sich bitte zeitnah mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung setzen.