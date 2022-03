Pressemitteilung PI Oppenheim zu Vollsperrung B 420 Nierstein

Oppenheim

Stand: 02.03.2022, 16:00 h

Seit 01.03.2022, 22:00 h ist die Bahnunterführung B 420 in Nierstein für den Fzg.-Verkehr voll gesperrt. Die Polizeiinspektion Oppenheim ist seit 06:00 h im Einsatz um Probleme in den Verkehrsabläufen zu erkennen, und da wo die eingerichteten Verkehrslenkungen die Verkehrsverhältnisse nicht klären können, einzugreifen. Seit 2018 sind regionale und überregionale Arbeitsgruppen damit befasst, belastbare Verkehrskonzepte zu entwickeln, bei einem Bauprojekt in der vorliegenden Größenordnung lassen sich Beeinträchtigungen aber nicht ganz vermeiden. Das weithin befürchtete Verkehrschaos blieb heute morgen aus. Die Verkehrsmenge war recht überschaubar, ähnlich den Verhältnissen in den Schulferien. Erklärung für das geringe Verkehrsaufkommen kann der heutige Aschermittwoch sein, an dem sich möglicherweise einige Verkehrsteilnehmer eine Auszeit gegönnt haben, möglicherweise auch aufgrund der Mitteilungen in den Medien dem Ansturm am ersten Tag der Sperrung aus dem Wege gehen wollten. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation in den nächsten Tagen entwickelt. Zu größeren Behinderungen kam es am Vormittag nicht, einzig am Bahnübergang in der Wörrstädter Straße fuhren insgesamt drei Fahrzeuge zu unterschiedlichen Zeiten auf den Bahnübergang, ohne dass dahinter ausreichend Aufstellfläche frei war. Dadurch konnte die DB den Bahnübergang erst zeitverzögert schließen. Eine Gefahr für die Autofahrer bestand zu keiner Zeit, da die Bahn personell vorgesorgt hatte und den Bahnübergang manuell bediente.

Fahren ohne Versicherungsschutz II

Bingen, 01.03., Schultheiß-Kollei-Straße, 20:10 Uhr. Eine Streife befuhr gerade den Kreisverkehr, als sie auf einen Motorroller aufmerksam wurde, welcher auf ein Tankstellengelände abbog. Als die Streife gewendet hatte, war der Rollerfahrer entschwunden, der Roller konnte jedoch innerhalb der Waschstraße festgestellt werden. Er war mit einem Versicherungskennzeichen aus dem Vorjahr versehen. Der geflüchtete Fahrer konnte ermittelt werden. Ihm war es untersagt, fahrerlaubnispflichtige Fahrzeuge zu führen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden gegen den 44-Jährigen eingeleitet.

Fahren ohne Versicherungsschutz

Bingen, 01.03., Mainzer Straße, 18:10 Uhr. Im Rahmen einer allgemeinen Streifenfahrt konnten die Beamten einen E-Scooters feststellen, der mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen geführt wurde. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde gegen den Fahrer eingeleitet.

Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Sprendlingen, Jakob-Hirschmann-Platz, 28.02., 11:30 Uhr – 01.03., 07:30 Uhr. Auf der Dienststelle ging eine Meldung über ein beschädigtes Fahrzeug ein: die hintere linke Scheibe eines Ford Focus war im genannten Zeitraum eingeschlagen worden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen!

Feuermeldung

Bingen, 01.03., Vorstadt, 13:50 Uhr. Über die Feuerwehrleitstelle ging eine Brandmeldung ein. Vor Ort stellte sich heraus, dass in der Wohnung einer 89-Jährigen Essen angebrannt war. Der Frau ging es trotz Rauchentwicklung gut, sie wurde zur weiteren Abklärung in das Krankenhaus gebracht.

Vandalismus in Jugendhilfeeinrichtung

Mainz Hartenberg-Münchfeld (ots) – Im Zeitraum zwischen vergangenen

Freitagnachmittag und Dienstagmorgen kam es zu einer Sachbeschädigung in einer

Jugendhilfeeinrichtung im Stadtteil Hartenberg-Münchfeld.

Unbekannte Täter warfen einen Gullydeckel durch eines der Fenster im Erdgeschoss

der Einrichtung. Ein anschließender Einbruch in das Gebäude erfolgte nicht.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Zeugenaufruf: Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird

gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131 65-4210

in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Einbruch in mehrere Kellerverschläge

Mainz-Oberstadt (ots) – Am vergangenen Montag wurde ein Einbruch in mehrere

Kellerverschläge eines Mehrfamilienhauses im Bereich der Kupferbergterrasse

gemeldet. Der Anzeigenerstatter, ein 19-jähriger Mainzer, konnte den Zeitraum

des Einbruchs nicht näher eingrenzen. Ob der/die unbekannten Täter etwas

gestohlen haben, ist noch unklar. Ebenso kann nicht ausgeschlossen werden, dass

noch weitere Kellerabteile angegangen wurden.

Zeugenaufruf: Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann oder

selbst Opfer eines Kelleraufbruchs wurde, wird gebeten sich mit der

Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131 65-4110 in Verbindung zu

setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.

Fahrkartenkontrolle eskaliert

Mainz-Oberstadt (ots) – Am späten Nachmittag des gestrigen Dienstags trafen

Kontrolleure der Mainzer Verkehrsgesellschaft auf eine Person, die ohne gültigen

Fahrschein ein öffentliches Verkehrsmittel nutzte.

Den Fluchtversuch, den der 27-jährige Mainzer plötzlich unternahm, konnten die

vier Kontrolleure verhindern. Da sich der Flüchtende durch Schubsen und um sich

Schlagen aus seiner Lage befreien wollte, wurde er zu Boden gerungen und dort

festgehalten. Dort liegend unternahm er noch vergebens zwei letzte Versuche,

einem der Kontrolleure in die Hand zu beißen.

Vor der Rangelei, die sich zwischenzeitlich auf die Fahrbahn der

Geschwister-Scholl-Straße verlagert hatte, hielt ein Auto. Die Insassen, zwei

unbeteiligte Männer, eilten den Kontrolleuren zu Hilfe, um den Aggressor zu

bändigen.

Da ihm aufgrund seiner körperlichen Unterlegenheit sonst nichts mehr blieb,

stieß der Kontrollierte noch wüste Bedrohungen aus.

Die schließlich eingetroffene Polizei nahm die entsprechenden Strafanzeigen auf.

Der Mann muss sich nun wegen Körperverletzung, Bedrohung und des Erschleichens

von Leistungen strafrechtlich verantworten.

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Mainz-Mombach (ots) – Im Kreuzungsbereich Rheinallee/Obere Austraße kam es am

Montag um 08:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und

einem Auto.

Der Fahrradfahrer, ein 64-jähriger Mainzer, erlitt bei dem Verkehrsunfall

schwere Kopfverletzungen und wird im Krankenhaus stationär behandelt. Der

58-jährige Autofahrer aus dem Rhein-Lahn-Kreis blieb unverletzt.

Wie es zu dem Unfall kam, ist aktuell noch unklar. Die Ermittlungen hierzu

dauern noch an. Aufgrund der Verletzungen konnte der Radfahrer noch nicht zum

Unfallhergang befragt werden.

Zeugenaufruf: Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird

gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131 65-4210

in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mehrfachtäter werden bei Diebstahl überführt

Mainz-Altstadt (ots) – Zwei junge Männer aus Bayern entwendeten am Freitagabend

mehrere Herrenbekleidungsstücke aus einem großen Textilgeschäft in der Mainzer

Altstadt. Als sie eine halbe Stunde später erneut in das Geschäft zurückkehrten,

entwendeten sie weitere Bekleidung, ohne von einem anwesenden Ladendetektiv

rechtzeitig festgehalten werden zu können.

Vor lauter Übermut kehrten die beiden jungen Männer am nächsten Tag zurück in

das Bekleidungsgeschäft, um ihre Diebestour fortzusetzen. Doch dieses Mal konnte

der Ladendetektiv die beiden Männer stellen. Während der Anzeigenaufnahme durch

die hinzugerufene Polizei versuchte einer der beiden Täter vergeblich Etiketten

der Kleidung, die er aktuell trug, unbemerkt abzureißen und wegzuwerfen. Er trug

tatsächlich die Bekleidung, die er am Vortag aus dem Textilgeschäft gestohlen

hatte. Zudem trug er eine weitere Hose, die er im Begriff war zu stehlen, unter

seiner regulären Hose.

Bei dem anderen Täter wurden bei der Durchsuchung Betäubungsmittel in der

Jackentasche gefunden. Des Weiteren trug er ein Smartphone bei sich, welches

wegen Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben war. Zu allem Überfluss befand sich

der junge Mann zur Bewährung auf freiem Fuß.

Der 20-Jährige und der 26-Jährige wurden abschließend erkennungsdienstlich

behandelt. Beide müssen sich nun wegen Diebstahls strafrechtlich verantworten.