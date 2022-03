PKW-Fahrerin bei Verkehrsunfall schwerverletzt….

Pfeffelbach (ots) – Am Dienstagmittag verlor eine 75-jährige AUDI-Fahrerin auf

der BAB 62 zwischen den Anschlussstellen Kusel und Reichweiler vermutlich

aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Die

ältere Dame geriet mit ihrem PKW ins Schleudern und kam nach rechts von der

Fahrbahn ab. Der AUDI setzte auf der Leitplankenabsenkung auf und wurde ca. 25

Meter durch die Luft katapultiert. Der PKW kollidierte anschließend mit der

rechten Fahrzeugseite mit einen Baum und kam dann zum Stehen. Der Motor des AUDI

wurde durch die Wucht des Aufprall herausgerissen.

Die Fahrerin musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen, wurde sie mit dem Rettungshubschrauber in eine Krankenhaus geflogen. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme, war die BAB 62 in Richtung Trier zeitweilig voll gesperrt. Dadurch kam es zu einem 2 km langen

Rückstau. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Betrunken auf der Autobahn unterwegs….

Rehweiler (ots) – Mit stolzen 3,83 Promille, war am Dienstagnachmittag ein

53-jähriger SUZUKI-Fahrer auf der BAB 62 in Richtung Trier unterwegs. Der stark

alkoholisierte PKW-Fahrer, wurde durch mehrere LKW-Fahrer auf dem Parkplatz

„Potzberg“ gemeldet und zunächst an der Weiterfahrt gehindert. Der 53-Jährige

setzte dann dennoch seine Fahrt fort und konnte schließlich durch zwei Streifen

der Autobahnpolizei Kaiserslautern an der Anschlussstelle Freisen gestoppt

werden. Der anschließende Alcotest ergab dann dieses deutliche Ergebnis. Der PKW

wurde durch einen Abschleppdienst auf den Mitfahrparkplatz Freisen umgesetzt.

Der Fahrer musste sich anschließend einer Blutprobe unterziehen und sein

Führerschein wurde sichergestellt. In erwartet nun ein Strafverfahren wegen

Trunkenheit im Verkehr.

Fahrräder aus Garage gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Aus einer Garage in der Stresemannstraße haben sich Diebe

in der Nacht von Montag auf Dienstag bedient. Es verschwanden zwei Fahrräder im

Gesamtwert von rund 1.000 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen Montagnacht, 0 Uhr,

und Dienstagmorgen, 8 Uhr. Vermutlich haben der oder die Täter an dem Garagentor

mittels großem Kraftaufwand gezogen, bis das Schloss nachgab. Bei den Fahrrädern

handelt es sich um zwei Herren-BMX-Räder der Marke Crosstrail. Ein Rad hat einen

schwarzen, das andere einen blau-silbernen Rahmen. Zeugen, denen in der

fraglichen Nacht verdächtige Personen aufgefallen sind, oder die die Räder

gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei

der Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern zu melden. |elz

Trickdiebin erbeutet Schmuck

Kaiserslautern (ots) – Mit einer Lüge hat sich eine Trickdiebin am Mittwoch 23.

Februar Zugang zur Wohnung einer Seniorin im Stadtgebiet verschafft (wir

berichteten https://s.rlp.de/jfPjA). Die Seniorin meldete sich wenige Tage

später erneut bei der Polizei, da entgegen ihrer ersten Überprüfung doch Schmuck

im Wert von über 3.000 Euro und ein dreistelliger Bargeldbetrag gestohlen wurde.

Nach Veröffentlichung unseres Berichtes, nahm eine weitere Frau am Montag

Kontakt zu der Polizei auf. Ihr war am selben Tag etwas Ähnliches passiert: Eine

ihr unbekannte Frau klopfte an ihrer Wohnungstür. Unter dem Vorwand, eine

Plastiktüte für eine mitgebrachte Tischdecke zu benötigen, verschafft sie sich

Zutritt zur Wohnung. Dort versuchte die Frau mehrfach die Bewohnerin abzulenken

in dem sie zum Beispiel um einen Zettel und ein Glas Wasser bat. Die

argwöhnische Bewohnerin ließ den unbekannten Gast nicht unbeaufsichtigt bis sie

wieder ging. Entwendet wurde nach gegenwärtigem Kenntnisstand nichts.

Da die unbekannte Frau von beiden Geschädigten ähnlich beschrieben wurde (etwa

1,60 bis 1,65 Meter groß, ungefähr 50 Jahre alt, sie trug eine silbergraue

Wollmütze, eine ärmellose Steppjacke und sprach gebrochenes Deutsch), gehen die

Ermittler von derselben Täterin aus. Möglicherweise arbeitet diese jedoch mit

einer weiteren, derzeit nicht bekannten Person zusammen. Die Polizei sucht

Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen am Tattag (23. Februar) im Bereich der

Herzog-von-Weimar-Straße oder Tirolfstraße gemacht haben. Wer kann Angaben zu

der beschriebenen Person machen? Oder hat eine solche Person am Tattag bemerkt?

Zeugen und auch mögliche weitere Geschädigte werden gebeten sich unter der 0631

369-2610 bei der Kriminalpolizei zu melden.|elz

Gelungener Enkeltrick

Kreis Kaiserslautern (ots) – Ein Fall aus der Verbandsgemeinde Landstuhl zeigt,

dass der Enkeltrick immer noch aktuell ist – und funktioniert.

Eine Seniorin erhielt am Dienstagmittag einen Anruf wonach ihr Neffe in einen

Verkehrsunfall verwickelt sei und Sachverständigerkosten in Höhe von 30.000 Euro

sofort zu begleichen habe. Die Frau wurde über einen Zeitraum von etwa drei

Stunden in ein Gespräch gebunden und übergab den Betrag abschließend einem

Abholer. Am Abend kam ihr die Sache komisch vor. Die Seniorin erstattete Anzeige

bei der Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Den

Abholer konnte die Frau als circa 30 bis 40 Jahre alt, ungefähr 1,60 Meter groß

mit dunklem Teint beschreiben. Er sprach akzentfreies Deutsch. Die Anruferin

hatte laut der Seniorin einen russischen Akzent.

Die Polizei warnt: Lassen Sie sich nicht von Betrügern am Telefon überrumpeln.

Geben Sie keine persönlichen Daten von sich preis. Gehen Sie nicht auf

Geldforderungen ein und übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an

unbekannte Personen. Informieren Sie Ihre Angehörigen und Bekannten über die

Betrugsmaschen. Die Gauner haben es meist auf ältere Menschen abgesehen.

Verständigen Sie die Polizei, wenn Sie einen verdächtigen Anruf erhalten und

erstatten Sie Anzeige, wenn Sie auf die Kriminellen hereingefallen sind.

Sollten Sie die Tricks der Betrüger und das richtige Verhalten bei solchen und

ähnlichen Anrufen noch einmal nachlesen wollen, finden Sie weitere Informationen

auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes

(ProPK) unter https://s.rlp.de/93. |elz

Jugendliche besprühen Hauswand, Zeugen gesucht

Eßweiler (ots) – Tatverdächtige werden bei Tatausführung von Eigentümerin

gestört. Am vergangenen Donnerstag sprühten drei junge Männer am späten Abend

ein Graffiti auf die Hauswand eines Anwesens in der Hauptstraße. Die Sprayer

wurde von der Eigentümerin angesprochen, woraufhin sich diese zu Fuß in Richtung

Ortsmitte entfernten. Bei der Tatausführung trugen die Täter Masken. Mögliche

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der

Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek