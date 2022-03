Forst – Austritt von Schwefelsäure in Schulschwimmbad

Forst (ots) – Am Mittwochvormittag, gegen 11.30 Uhr, kam es im Keller der

Schwimmhalle in der Sudetenstraße in Forst zu einem Gefahrgutunfall. Aus bislang

ungeklärter Ursache platzte der Schlauch der Dosieranlage und es kam zum

Austritt von etwa zehn Liter Schwefelsäure. Der vor Ort befindliche Hausmeister

verletzte sich beim Versuch den Gefahrenstoff mit Wasser zu beseitigen leicht

durch eingeatmete Gase. Er musste von hinzugerufenen Rettungskräfte vorsorglich

in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr Forst war mit einem Löschzug

in Zusammenarbeit mit einem Gefahrgutzug und einem Gefahrgutberater zum Binden

des ausgelaufenen Stoffes und zur Beseitigung dessen angerückt. Außerdem wurde

das Amt für Umwelt und Arbeitsschutz beim Landratsamt Karlsruhe verständigt.

Karlsruhe – Einbrecher in Kleingartenanlage aktiv

Karlsruhe-Oberreut (ots) – Gartenhütten waren das Ziel von unbekannten Tätern,

die sich in der Nacht zum Dienstag an drei Gartenparzellen in einem

Kleingartenverein in Oberreut zu schaffen machten.

Zwischen 22:00 Uhr und 10:00 Uhr verschafften sich die Eindringlinge vermutlich

mittels eines zuvor entwendeten Brecheisens Zugang zu drei Kleingartenhütten.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet. Die Ermittlungen

bezüglich des angerichteten Sachschadens dauern an.

Zeugen oder sonstige Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0721 666-3411 an

das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt zu wenden.

Karlsruhe – Autodieb flüchtet nach Verfolgungsfahrt

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Autodieb prallte am Mittwoch gegen

01.20 Uhr nach einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei in der Karlsruher

Waldstraße gegen einen Stahlpoller und flüchtete.

Einer Polizeistreife war zunächst in der Waldhornstraße ein am Dienstagabend in

Crailsheim entwendeter Pkw aufgefallen. Der unbekannte Täter missachtete die

Haltesignale der Polizei und versuchte, mit stark überhöhter Geschwindigkeit zu

flüchten. An der Ecke der Waldstraße/Karlstraße prallte das Fluchtauto gegen

einen Stahlpoller. Daraufhin sprangen die zwei Insassen heraus und rannten

davon. Im Rahmen der Fahndung nahmen Beamte des Polizeireviers

Karlsruhe-Marktplatz den 27-jährige Beifahrer vorläufig fest.

Die Ermittlungen zu dem und auf der Flucht befindlichen mutmaßlichen Autodieb

führt das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz.

Karlsruhe – Aggressiver E-Scooter-Fahrer

Karlsruhe-Knielingen (ots) – Ein 21- jähriger E-Scooter-Fahrer wurde am

Dienstagnachmittag in Karlsruhe-Knielingen nach einer Auseinandersetzung

handgreiflich.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war der 21-jährige auf einem Gehweg in der

Sudetenstraße mit seinem Scooter unterwegs. Ein 54-jähriger Passant machte ihn

auf sein verkehrswidriges Verhalten aufmerksam. Der Rollerfahrer reagierte

darauf offenbar aggressiv und fuhr den Passanten mit seinem E-Scooter an. Es kam

dann zu einer verbalen Auseinandersetzung, die herbeieilende Passanten

unterbinden konnten.

Wenig später kehrte der Rollerfahrer jedoch zurück und machte durch verbale

Entgleisungen auf sich aufmerksam. Dem hinzukommenden 26-jährigen Sohn des

54-Jährigen schlug der 21-jährige Zweiradfahrer daraufhin wohl unvermittelt mit

der Faust ins Gesicht. Dem folgte den Schilderungen zufolge eine handgreifliche

Auseinandersetzung unter beiden. Die von Anwohnern alarmierten Polizeibeamten

des Polizeireviers Karlsruhe-West unterbanden schließlich die

Auseinandersetzung.

Der 21-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung

rechnen.

Pfinztal – LKW kontra Fahrradfahrerin

Pfinztal-Kleinsteinbach (ots) – Im Kreisverkehr Pforzheimer

Straße/Bockstalstraße in Kleinsteinbach kam es am Dienstagmorgen gegen 10:30 Uhr

zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einer Fahrradfahrerin, die leicht

verletzt wurde.

Nach derzeitigen Ermittlungen übersah der 54-Jährige LKW-Fahrer beim Einfahren

in den Kreisverkehr offenbar die 24-jährige Fahrradfahrerin, welche sich bereits

im Kreisverkehr befand. Die 24-Jährige wurde von dem LKW auf der rechten

Körperseite erfasst und erlitt leichte Verletzungen in Form von Prellungen und

Schürfwunden zu. Sie wurde vom Rettungsdienst ambulant vor Ort versorgt. Es

entstand lediglich ein Sachschaden von geschätzten 100 Euro am Fahrrad.

Ettlingen – Einbruch in Firma – Kupferkabel und Kupferreste entwendet

Ettlingen (ots) – In der Zeit zwischen Dienstag, 16.00 Uhr und Mittwoch, 05.30

Uhr brachen bislang unbekannte Diebe in eine Firma in der Nobelstraße in

Ettlingen ein. Zunächst öffneten sie ein Tor und entwendeten aus dem

dahinterliegenden Lagerraum sieben Kabeltrommeln. Außerdem verschafften sich die

Einbrecher gewaltsam Zugang zu dem Innenhof der Firma und entwendeten dort aus

zwei Behältern Kupferreste. Zum Abtransport dürften sie ein größeres Fahrzeug

benutzt haben. Der entstandene Diebstahlsschaden beziffert sich auf etwa 20.000

Euro.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243 32000

entgegen.

Nach Sachbeschädigung auch noch unerlaubt im Gleis aufgehalten – 27-Jähriger verursacht Schnellbremsung eines Güterzuges

Mannheim (ots) – Dienstagabend (1. März) hat ein 27-jähriger aserbaidschanischer

Staatsbürger im Zug randaliert. Im weiteren Verlauf hat er sich im Gleisbereich

des Mannheimer Hauptbahnhofs aufgehalten und so den Lokführer zu einer

Schnellbremsung gebracht.

Gegen 19 Uhr wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof Mannheim durch die Deutsche

Bahn über eine randalierende Person im ICE 375 informiert.

Ermittlungen der Beamten ergaben, dass der 27-Jährige den ICE ohne gültiges

Ticket benutzte. Um der Fahrscheinkontrolle zu entgehen, begab sich der

Tatverdächtige zur Bordtoilette. In der Toilettenkabine randalierte der Mann und

beschädigte dabei die Einrichtung.

Die Beamten verbrachten den Mann zur Dienststelle. Diese konnte der 27-Jährige

nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen.

Kurze Zeit darauf wurde die Bundespolizei durch Mitarbeiter der Deutschen Bahn

über einen im Gleisbereich befindlichen Mann informiert. Die Streife stellte

schnell fest, dass es sich wieder um den 27-jährigen Mann handelte.

Der Triebfahrzeugführer eines Güterzuges erkannte den Mann im Gleis und leitete

eine Schnellbremsung ein. Somit konnte ein Zusammenstoß zwischen dem Zug und der

Person verhindert werden.

Der aserbaidschanische Staatsbürger verließ auf die Aufforderung der Beamten

hin, freiwillig den Gleisbereich.

Im Rahmen der erneuten polizeilichen Maßnahmen beleidigte der Tatverdächtige die

Bundespolizisten mehrfach.

Der Mann wurde zu seiner Sicherheit in Schutzgewahrsam genommen. Ihn erwarten

nun Strafanzeigen wegen Leistungserschleichung, Sachbeschädigung, gefährlichen

Eingriffs in den Bahnverkehr und Beleidigung. Was den Mann zu den Handlungen

bewogen hat, ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Die Bundespolizei warnt immer wieder davor, sich in den Gleisbereich zu begeben.

Züge durchqueren Bahnhöfe mit Geschwindigkeiten von bis zu 160 km/h.

Triebfahrzeugführer können Personen im Gleis, insbesondere bei Dämmerung, nur

sehr schwer und oftmals zu spät erkennen. Häufig kommt es sogar zu tödlichen

Zusammenstößen zwischen Zug und Mensch.

Nähere Informationen zum richtigen Verhalten auf Bahnanlagen finden Sie unter

www.bundespolizei.de