Mannheim-Käfertal: 50-jähriger verletzter Autofahrer kam nach Auffahrunfall ins Krankenhaus

Mannheim-Käfertal (ots) – Am gestrigen Dienstagmittag, gegen 12 Uhr fuhren ein

68-jähriger Opel-Fahrer und ein 50-jähriger Renault-Fahrer auf der Waldstraße in

Richtung Wasserwerkstraße.

An der roten Ampelanlage musste der 50-jährige Autofahrer anhalten. Der

dahinterfahrende 68-Jährige versuchte noch zu bremsen, fuhr aber auf den

Anhaltenden auf.

An der Unfallstelle kam zufällig ein Rettungswagen vorbei, der anhielt. Die

Rettungskräfte kümmerten sich um den 50-jährigen Leichtverletzten und

verbrachten ihn anschließend vorsorglich in ein Mannheimer Krankenhaus.

An den beiden Autos, die nicht mehr verkehrssicher fahrbereit waren, entstand

Sachschaden von circa 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden später abgeschleppt.

Während der Unfallfallaufnahme kam es auf der Waldstraße zu geringfügigen

Verkehrsbeeinträchtigungen.

Mannheim-Rheinau: Unfall mit Sachschaden

Mannheim-Rheinau (ots) – Am Dienstagmittag, gegen 15 Uhr fuhr eine 65-jährige

Corsa-Fahrerin auf der Schwetzinger Landstraße in Richtung Edinger Riedweg.

Beim Linksabbiegen übersah sie einen entgegenkommende VW-Golf und kollidierte

mit dem Auto.

Die 65-jährige Unfallverursacherin und der 50-jährige Golf-Fahrer blieben

hierbei unverletzt.

An beiden Fahrzeugen, die noch fahrbereit waren, entstand Sachschaden von

insgesamt circa 12.000 Euro.

Mannheim-Gartenstadt: Einbruch in Einfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Gartenstadt (ots) – Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Montag

auf Dienstag in ein Einfamilienhaus im Stadtteil Gartenstadt ein. Die Einbrecher

begaben sich auf das Anwesen in der Lampertheimer Straße und hebelten rückwärtig

gelegene Terrassentür des Hauses auf. Im Inneren durchwühlten die Einbrecher

Schränke und Schubladen und öffneten einen Tresor mit brachialer Gewalt. Die

Unbekannten erbeuteten Schmuck und weitere Gegenstände von bislang unbekanntem

Wert.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.:

0621/71849-0 zu melden.

Mannheim-Herzogenried: Unfall auf Parkplatz – erheblicher Sachschaden entstanden

Mannheim-Herzogenried (ots) – Erheblicher Sachschaden entstand bei einem

Verkehrsunfall am Dienstagmorgen im Stadtteil Herzogenried. Ein 19-Jähriger

befuhr kurz nach 6 Uhr mit seinem Mercedes den Parkplatz eines Industriebetriebs

in der Hafenbahnstraße und wollte vorwärts in eine Parklücke einparken. Beim

Rangieren stieß er mit dem in diesem Moment hinter ihm querenden 27-jährigen

BMW-Fahrer zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der Mercedes des 19-Jährigen

auf einen weiteren geparkten BMW geschoben.

Der BMW des 27-Jährigen wurden so stark beschädigt, dass er nicht mehr

fahrtüchtig war und abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden wird auf rund

15.000 Euro geschätzt.

Mannheim-Käfertal: Verkehrsunfall mit Sachschaden – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Käfertal (ots) – Der Ablauf eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag

im Stadtteil Käfertal konnte bislang nicht eindeutig geklärt werden. Ein

26-jähriger Mann war kurz nach 17 Uhr mit seinem Seat auf der Rollbühlstraße

stadtauswärts unterwegs. Nach dem Baustellenbereich kurz vor der Mannheimer

Straße wechselte er auf den linken Fahrstreifen. Hier überholte ihn rechts ein

28-jähriger BMW-Fahrer. Als beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, kam es aus

unbekannten Gründen zum Zusammenstoß. Beide Beteiligten gaben unterschiedliche

Schilderungen des Unfallhergangs ab.

Zeugen, die auf den Zusammenstoß aufmerksam geworden sind und sachdienliche

Hinweise zum Unfallablauf geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

Mannheim-Innenstadt: Rotlicht missachtet und Unfall verursacht – Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in

der Mannheimer Innenstadt entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Ein

20-jähriger Mann war gegen 16 Uhr mit seinem VW auf dem Luisenring in Richtung

Friedrichsring unterwegs. Am Kurpfalzkreisel bog er nach links in Richtung

Kurpfalzbrücke ab. Dabei stieß er mit einem 49-jährigen Mercedes-Fahrer

zusammen, der den Friedrichsring in Richtung Kurpfalzbrücke befuhr. Bei dem

Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt.

Da der Unfallhergang noch nicht abschließend geklärt werden konnte, sucht die

Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallablauf geben können und

bitte diese, sich unter der Rufnummer 0621/1258-0 beim Polizeirevier

Mannheim-Innenstadt zu melden.