Sinsheim: Unfall im Einmündungsbereich L 592/B 39, zwei abschleppreife Fahrzeuge

Sinsheim (ots) – Am Dienstagnachmittag ereignete sich an der Einmündung von der

L 592 zur B 39 ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 15.000.-

Euro entstanden war. Die 59-jährige Fahrerin eines Mercedes wurde leicht

verletzt.

Ein 58-jähriger Dacia-Fahrer wollte kurz nach 15 Uhr von der L 592 aus Richtung

Reihen kommend, nach links Richtung Steinsfurt abbiegen. Dabei übersah er die

bevorrechtigte 59-jährige Mercedes-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Beide

Fahrzeuge wurden dadurch derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden

mussten.

Während der Unfallaufnahme, die etwas mehr als eine Stunde dauerte, kam es zu

geringfügigen Behinderungen.

Gegen 16.30 Uhr war die Unfallstelle wieder frei.

Sinsheim: Unfall mit Einsatzfahrzeug; Fahrer eines weißen Fahrzeuges sowie weitere Zeugen gesucht

Sinsheim (ots) – Am späten Dienstagvormittag kam es auf der B 45, kurz nach dem

Ortsausgang von Sinsheim, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 85-jährigen

Peugeot-Fahrer und einem Rettungswagen.

Der Rettungswagen befand sich kurz vor 11 Uhr auf einer Einsatzfahrt von

Sinsheim in Richtung Hoffenheim und hatte dabei Blaulicht und Martinshorn

eingeschaltet. Sowohl vorausfahrende als auch entgegenkommende Fahrzeuge fuhren

an die Fahrbahnränder, um dem Rettungswagen freie Bahn zu schaffen. So auch der

Fahrer/Fahrerin eines weißen Fahrzeuges, dem der 85-Jährige mit seinem roten

Kleinwagen in Richtung Hoffenheim gefolgt war.

Der 85-Jährige beurteilte die Verkehrssituation offenbar anders und setzte zum

Überholen des weißen Fahrzeuges an. Dabei kollidierte er in Höhe des Sinsheimer

Schützenhauses seitlich mit dem Rettungswagen.

Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 4000.- Euro. Verletzt wurde

zum Glück niemand.

Die Unfallermittler der Verkehrspolizei Heidelberg haben die weiteren

Ermittlungen übernommen. Als wichtigen Zeugen/Zeugin erhoffen sie sich vom

Fahrer/Fahrerin des weißen Fahrzeuges, das der 85-Jährige überholen wollte,

konkrete Angaben zum Unfallgeschehen. Darüber hinaus werden aber auch weitere

Zeugen des Unfallablaufes gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Heidelberg,

Tel.: 0621/174-4111 oder beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu

melden.

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall, 19-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am vergangenen Dienstag, gegen 19 Uhr fuhr

ein 41-jähriger SUV-Fahrer mit seinem Forester und einem Anhänger aus seinem

Anwesen in der Gorxheimer Talstraße, kurz vor der Hessischen Landesgrenze.

Auf der Gorxheimer Talstraße fuhr ein Motorrad KTM in Richtung Gorxheimertal.

Der 19-jährige Motorradfahrer konnte nicht mehr anhalten und fuhr in den

Anhänger.

In der Folge stürzte er mit seinem Motorrad. Dabei verletzte er sich leicht. Er

kam vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Weinheimer Krankenhaus.

Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste durch eine Abschleppfirma

abtransportiert werden.

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall bei Rotlicht

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstag, kurz nach 13 Uhr fuhr ein

84-jähriger Audi-Fahrer die B 3 in Richtung Lützelsachsen. An der Kreuzung

Prankelstraße fuhr er trotz Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein und stieß mit

einem 68-jähriger Opel-Fahrer zusammen, der aus Richtung Prankelstraße bei

Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren war. Glücklicherweise blieben

beide Autofahrer unverletzt und konnten anschließend ihrer Fahrt fortsetzen.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 7.000 Euro.

Eberbach: Autolack zerkratzt; Zeugen gesucht

Eberbach (ots) – Ein unbekannter Täter zerkratzte am Mittwochvormittag den Lack

eines schwarzen Audi A6 Avant, der zwischen 11-12 Uhr vor dem Anwesen

Bahnhofstraße Nr. 16 abgestellt war. Der Schaden lässt sich noch nicht näher

beziffern, dürfte jedoch bei mehr als 1.000.- Euro liegen. Zeugen werden

gebeten, sich beim Polizeirevier Eberbach, Tel.: 06271/9210-0 zu melden.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Sandsteinmauer beschädigt – Zeugen gesucht

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht

von Montag auf Dienstag in Eberbach eine Sandsteinmauer. Die Unbekannten

beschädigten zwischen Montag, 20.30 Uhr und Dienstag, 7.00 Uhr mehrere

Holzpfosten und eine Steinplatte der Sandsteinmauer im Kirchenweg. Die

Steinplatte und ein Holzpfosten waren auf der Fahrbahn des Kirchenwegs

liegengeblieben. Der Sachschaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zum Verursacher der Schäden geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Eberbach, Tel.: 06271/9210-0 zu melden.

Nußloch, Rhein-Neckar-Kreis: Fahndung nach flüchtigem Unfallverursacher, Zeugenaufruf

Nußloch, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am gestrigen Dienstagabend, zwischen 18 und

19 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer in der Hauptstraße, Höhe

Anwesen 68, vermutlich beim Ausparken einen dort geparkten weißen Pkw Hyundai.

Anschließend verließ die Person mit ihrem Fahrzeug die Unfallstelle ohne den

Feststellungspflichten nachgekommen zu sein.

Als der 51-jährige Geschädigte nach dem Einkauf zu seinem Fahrzeug kam, stellte

er die Beschädigungen, Anstoßstelle 20 – 60 cm, am hinteren Fahrzeugteil, fest.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222. 57090,

in Verbindung zu setzen.

Sandhausen: Unfall auf LIDL-Parkplatz; wer hatte Schuld?; Zeugen gesucht

Sandhausen (ots) – Am Dienstagmittag ereignete sich auf dem Parkplatz des

LIDL-Einkaufsmarktes in der Porschestraße ein Verkehrsunfall, bei dem sich beide

Parteien gegenseitig beschuldigen, ihn verursacht zu haben. Nach den bisherigen

Erkenntnissen rangierten gegen 12 Uhr die Fahrerin eines Audi A4 und die

Fahrerin eines Opel Movano (Kleintransporter) auf dem Parkplatz und stießen

zusammen, wodurch ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro entstand. Aufgrund

der gegenteiligen Ansichten werden unabhängige Zeugen, die das Unfallgeschehen

beobachtet haben gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.:

06222/5709-0 Kontakt aufzunehmen.

BAB 6, Reilingen: Schaden auf der Autobahn verursacht und geflüchtet

A6, Reilingen (ots) – Am Dienstag kurz vor 17 Uhr verursachte ein 29-jähriger

Mercedes-Fahrer auf der BAB 6 zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und dem

Autobahndreieck Hockenheim einen Verkehrsunfall mit Sachschaden im hohen

fünfstelligen Bereich. Der Mann war in Richtung Mannheim unterwegs und im

Begriff die Autobahn am Parkplatz „Geißheck“ zu verlassen. Hierbei geriet er auf

den Grünstreifen zwischen Autobahn und Ausfahrt, wodurch er die Kontrolle über

den PKW verliert. In der Folge fuhr der Fahrer zurück auf die Autobahn,

kollidiert mit der Mittelleitplanke und einem LKW. Am LKW entstand Sachschaden

im Heckbereich. Im Anschluss an den Unfall flüchtete der Mercedes-Fahrer von der

Unfallstelle, verlor dort jedoch sein vorderes Kennzeichen. Im Rahmen der

Fahndung konnten Beamtinnen und Beamte der Autobahnpolizei Walldorf den stark

beschädigten PKW auf einem Baumarktparkplatz in Schwetzingen feststellen. Vom

Fahrzeugführer fehlte allerdings jede Spur. Dieser erschien ungefähr zwei

Stunden nach dem Unfall beim Polizeirevier Käfertal und beichtete den

Polizistinnen und Polizisten, dass er für den Unfall auf der Autobahn

verantwortlich sei. Da der Mann stark alkoholisiert war, musste er sogleich eine

Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung

des Straßenverkehrs in Folge Trunkenheit und Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Wiesloch: Auto mit Farbe besprüht; Zeugen gesucht

Wiesloch (ots) – Ein VW Up, der am Dienstagabend auf dem Parkplatz vor der

Zentralaufnahme des PZN stand, wurde von bislang unbekannten Tätern mit Farbe

besprüht.

Ob und in welcher Höhe hierbei ein Schaden entstand, lässt sich noch nicht

abschätzen.

Ein erster Zeuge hatte drei Jugendliche gegen 19.20 Uhr beobachtet, wie sie in

verdächtiger Weise mit einer Spraydose um das Fahrzeug herumstanden.

Sie wurden wie folgt beschrieben: alle männlich; ca. 16-17 Jahre; ca. 175-180

cm; dunkel/Schwarz gekleidet; einer trug eine schwarze Mütze oder Sturmhaube.

Im Rahmen der Fahndung wurden drei Jugendliche auf dem frei zugänglichen Gelände

des PZN festgestellt. Ob sie mit der Sachbeschädigung zu tun haben, ist

Gegenstand der Ermittlungen.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.:

06222/5709-0 zu melden.

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Mofa-Fahrer verursacht Unfall und flüchtet

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstag gegen 16 Uhr fuhr ein zunächst

unbekannter Mofa-Fahrer auf der Seestraße in Richtung Hockenheimer Straße. Im

Kreuzungsbereich zur Enderlestraße missachtete der Mofa-Fahrer die Vorfahrt

eines 46-jährigen Mercedes-Fahrers, welcher auf dieser Straße in Richtung

Karlsruher Straße unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde der Mercedes im

Bereich der Frontstoßstange stark beschädigt. Der Sachschaden liegt bei 3.000

Euro. Im Rahmen der weiteren Unfallermittlungen konnte ein 16-jähriger

Mofa-Fahrer ausfindig gemacht werden, welcher als Unfallverursacher in Frage

kommt. An seinem Mofa fanden die Ermittlerinnen und Ermittler passende

Unfallspuren im Bereich des Auspuffes. Der Schaden am Mofa liegt bei 100 Euro.

Durch den Unfall wurden keine Personen verletzt. Der 16-Jährige muss sich nun

wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Schriesheim / Rhein-Neckar-Kreis: Werkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro aus Auto gestohlen – Zeugen gesucht!

Schriesheim (ots) – Im Zeitraum von Montag, gegen 16:30 Uhr, bis Dienstag, gegen

07:30 Uhr, schlugen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Scheibe eines

in der Bismarckstraße abgestellten Firmenautos ein und entwendeten daraus

Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro.

Der oder die Täter erbeuteten drei Messgeräte, zwei Bohrmaschinen sowie einen

Winkelschleifer im Gesamtwert von mehr als 5.000 Euro. Hinweise auf den oder die

Täter gibt es derzeit nicht. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht

haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 beim

Polizeirevier Weinheim zu melden.

Wiesenbach / Rhein-Neckar-Kreis: 36-Jährige kommt von Fahrbahn ab und verletzt sich

Wiesenbach (ots) – Am Dienstagmittag gegen 13 Uhr kam eine 36-jährige

BMW-Fahrerin auf der B45 zwischen Wiesenbach und Mauer von der Fahrbahn ab und

verletzte sich leicht. Die 36-Jährige war mit überhöhter Geschwindigkeit von

Wiesenbach in Richtung Mauer unterwegs, als sie in einer Kurve die Kontrolle

über ihr Fahrzeug verlor und in den Grünstreifen geriet. Sie wurde leicht

verletzt mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Durch den Unfall entstand an dem BMW ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Er

musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.