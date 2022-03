Heidelberg: Einbruch in Reihenendhaus; Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – In ein Reihenendhaus brachen bislang unbekannte Täter am

Dienstag, zwischen 18 Uhr und 20.50 Uhr in der Konstanzer Straße im Stadtteil

Rohrbach ein.

Von dort entwendeten sie Bargeld, Schmuck, Uhren, ein Ipad und verschiedene

Kleidungsstücke.

Der Diebstahlsschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen.

Zeugen, denen während des Tatzeitraumes, aber auch davor, verdächtige Personen

oder auch Fahrzeuge rund um das Quadrat Freiburger Straße/Kolbenzeil/Konstanzer

Straße/Lörracher Straße werden gebeten, sich beim Polizeirevier HD-Süd, Tel.:

06221/3418-0 zu melden.

Heidelberg-Bergheim: Unfall zwischen Fahrradfahrern – Zeugen gesucht

Heidelberg-Bergheim (ots) – Am Dienstagnachmittag gegen 14:30 Uhr kam es im

Czernyring auf Höhe der Emil-Maier-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem

32-jährigen Radfahrer und einer 23-jährigen Fahrradfahrerin. Auf Höhe der

dortigen Tankstelle stießen beide Zweiradfahrer zusammen und stürzten. Durch den

Sturz erlitten beide Beteiligte leichte Verletzungen. Der 32-Jährige wurde durch

den Rettungsdienst zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Da der

Unfallhergang bisher nicht gänzlich geklärt ist, werden Zeugen gebeten, sich

beim Polizeirevier Heidelberg Mitte unter Tel.: 06221/99-1700 zu melden.