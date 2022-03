Kreis Bad Dürkheim: Landkreis bereitet sich auf Ankunft von Flüchtlingen aus der Ukraine vor

Bad Dürkheim – „Fassungslos und schockiert müssen wir mit ansehen, wie der Friede in Europa durch den Angriffskrieg Russlands gegen den ukrainischen Staat gebrochen wird. Wir müssen miterleben, wie viel Leid über die Menschen in der Ukraine kommt und noch kommen wird. Aber wir müssen nicht tatenlos zusehen, wir können denjenigen helfen, die vor dem Krieg fliehen. Ich appelliere daher eindringlich an alle, die Wohnraum zur Verfügung stellen können, sich bei uns zu melden.“

Länder wie Polen und die Slowakei nehmen jetzt schon viele flüchtende Menschen auf und es ist nur eine Frage der Zeit, dass viele auf ihrer Flucht Deutschland und damit auch den Landkreis Bad Dürkheim erreichen werden. „Niemand weiß exakt, wann Schutzsuchende bei uns eintreffen werden. Erste Schätzungen gehen von 18-20 Tausend Menschen in Rheinland-Pfalz aus. Im Landkreis könnten dann ca. 600 bis 700 Flüchtlinge – hauptsächlich Frauen und Kinder – eine vorübergehende Unterkunft und Schutz vor dem Krieg suchen“. „Mit diesem Appell möchten wir Vorsorgemaßnahmen treffen, die dann schnell umsetzbar sind.“ so der Landrat weiter.

Wer Wohnraum zur Verfügung stellen kann oder als Übersetzer/in unterstützen möchte, für den stehen als Ansprechpartnerinnen Frau Murr unter der 06322/961-3122 und Frau Hammann unter der 06322/961-3123 zur Verfügung. Mails bitte an asyl@kreis-bad-duerkheim.de richten.

Der Landkreis wird umgehend über die weiteren Entwicklungen berichten.