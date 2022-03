Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Verkehrsunfall beim Ausparken

Philippsthal. Am Dienstag (01.03.), gegen 6:15 Uhr, kollidierte ein 35-jähriger Mann aus Werra Suhltal mit seinem Mitsubishi auf einem Firmenparkplatz in der Hattorfer Straße mit einem ebenfalls dort abgeparkten Opel Corsa eines 39-jährigen Mannes aus Sontra. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Verkehrsunfall

Philippsthal. Dienstag (01.03.), gegen 09:20 Uhr, befuhren eine 54-jährige Frau aus Ehringshausen mit einem Ford C-Max und eine 41-jährige Frau aus Heringen mit einem Opel Corsa die Landstraße 3172 aus Harnrode kommend in Richtung Heimboldshausen. Verkehrsbedingt musste die 54-Jährige dabei abbremsen. Die nachfolgende 41-Jährige erkannte dies vermutlich zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem Gesamtsachschaden in Höhe von circa 7.500 Euro entstand.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall

Bebra. Am Dienstag (01.03.), gegen 13.40 Uhr, befuhr eine Pkw-Fahrerin aus Ludwigsau mit ihrem Fiat die B 83 aus Richtung Rotenburg-Lispenhausen kommend in Richtung B 27. Im Kurvenbereich der Bedarfsumleitung kam die Fahrerin aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und streifte einen entgegenkommenden Mercedes-Fahrer aus Bebra. Der entstandene Gesamtschaden beträgt etwa 4.900 Euro.

Polizeiliche Kriminalstatistik 2021

Polizeipräsident Günther Voß: „Beste Kriminalstatistik in der Geschichte unseres Präsidiums!“

„Die Menschen in Osthessen leben in einer der sichersten Regionen Hessens, dass belegen die Zahlen erneut“, sagte Polizeipräsident Günther Voß bei der Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2021 am heutigen Mittwoch (02.03.) in Fulda. „Ich bedanke mich daher herzlichst bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unseres Präsidiums für die geleistete, aber auch oftmals schwierige und belastende Arbeit.“

Mit einer Aufklärungsquote (AQ) von 70,6 Prozent hat das Polizeipräsidium Osthessen nochmals eine Steigerung um +0,9 Prozentpunkte zum Vorjahr erzielen können. Damit wurden die hervorragenden Ergebnisse der zurückliegenden Jahre erneut verbessert und eine historische Bestmarke erreicht. Im Vergleich aller Polizeipräsidien liegt die osthessische Polizei mit diesem Wert als eines der ersten hessischen Präsidien über der 70er-Marke und bereits zum dritten Mal in Folge auf dem Spitzenplatz in Hessen.

Die Zahl der polizeilich registrierten Straftaten sank im vergangenen Jahr auf den niedrigsten Stand seit Bestehen des Präsidiums. Für das Jahr 2021 wurden in Osthessen 17.315 Straftaten in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) erfasst. Das sind 1.356 Fälle beziehungsweise 7,3 Prozent weniger als noch im Vorjahr. Mit 3.858 Straftaten pro 100.000 Einwohner (2020: 4.154) liegt die Kriminalitätsbelastung in Osthessen deutlich unter der Zahl des gesamten Bundeslandes Hessen von 5.340.

Das komplette Pressepapier finden Sie im Anhang.

Weiterführende Zahlen, Daten und Fakten für Osthessen und die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und Vogelsberg finden auf der Homepage der Polizei Hessen unter dem nachfolgenden Link: https://ppoh.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Regionales/Statistik/

Hochwertige Kamera gestohlen – Bundespolizei sucht Zeugen

Fulda (ots) – Opfer von Gepäckdieben wurde Sonntagvormittag (27.2./11:50 Uhr)

ein 44-jähriger Mann aus Langenselbold. Bislang Unbekannte entwendeten den

grauen Rucksack des Mannes im Bahnhof Fulda, den er zuvor abgestellt hatte. Wo

genau der Rucksack abgestellt wurde, konnte der Geschädigte nicht mehr

wiedergeben. Gestohlen wurde u.a. eine Digitalkamera der Marke Nikon, zwei

Objektive und weiteres Kamera-Zubehör. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei rund 3000 Euro.

Zeugen gesucht! Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen

aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen

kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561/81616 0 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.

Hinweis der Bundespolizei:

Reisegepäck, insbesondere Wertsachen, sollte man niemals aus den Augen lassen.

Langfinger nutzen jede Situation aus. Wer trotzdem Opfer von Taschendieben wird,

sollte sich umgehend bei der Bundespolizei oder jeder anderen

Polizeidienststelle melden. Tipps, wie man sich vor Taschendieben schützen kann

und Hinweise, was man als Diebstahlopfer beachten muss, sind unter

www.bundespolizei.de zu finden.

Nach Körperverletzung – Zeugen gesucht

Petersberg. Am Montag (28.02.), gegen 18.50 Uhr, schlug ein Unbekannter bei einer privaten Feierlichkeit im Steinbruch des Ortsteils Steinhaus einen 21-jährigen Mann mit der Faust ins Gesicht. Der 21-Jährige – der durch die Wucht des Aufpralls zu Boden fiel – wurde schwer verletzt und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte der Täter durch den Faustschlag möglicherweise Verletzungen im Hand- oder Fingerbereich aufweisen.

Wer Hinweise zu der Tat oder einer Person mit solchen Verletzungen im Handbereich machen kann, wir gebeten, sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Diebstahl von Audi

Dipperz. In der Nacht zu Dienstag (01.03.) entwendeten Unbekannte einen grauen Audi Q7 mitsamt den amtlichen Kennzeichen FD-X 8888. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit in der Eichbergstraße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Petersberg. Unbekannte versuchten in der Zeit vom 20. Februar bis Dienstag (01.03.) in ein Einfamilienhaus in der Straße „Am Margretenberg“ im Ortsteil Margretenhaun einzubrechen. Die Täter hebelten mehrfach an der Eingangstür des Hauses und verursachten hierdurch Sachschaden von etwa 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung in Burgruine

Ebersburg. Unbekannte fällten zwischen Freitagnachmittag (25.02.) und Sonntagmorgen (27.02.) mit einer Motorsäge einen Baum im Bereich der Burgruine Ebersburg. Dieser stürzte auf einen Treppenaufgang zum inneren Burghof und zerstörte dabei das angrenzende Geländer. Außerdem wurde durch die Täter ein am Boden verankerter Mülleimer herausgerissen und den Abhang hinuntergeworfen sowie Teile eines Sicherheitsgeländers beschädigt und vor die Tür des Turmes gestellt. Die Höhe Sachschadens ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Schlitz. Die Heckscheibe eines weißen Citroen C3 beschädigten Unbekannte am Dienstag (01.03.) in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz in der Salzschlirfer Straße. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de