Diebe in Burgholzhausen unterwegs,

Friedrichsdorf, Burgholzhausen v. d. H., Vor der Höhe / Rodheimer Straße, Nacht zum 01.03.2022 (pa)In Friedrichsdorf Burgholzhausen brachen Unbekannte in der Nacht zum Dienstag mehrere Garagen auf. In einem Fall entwendeten die Diebe gleich mehrere Fahrräder. Am Dienstagmorgen mussten die Besitzer von insgesamt vier Garagen bzw. Schuppen feststellen, dass diese aufgebrochen worden waren. Drei der Taten ereigneten sich in der Straße „Vor der Höhe“, wobei in einem Fall aus einem Schuppen drei Fahrräder gestohlen wurden. Bei diesen handelt es sich um ein schwarzes Pedelec der Marke Cube, Modell „Reaction SLT Nova“, ein graues Pedelec des Herstellers „Cannondale“, Modell „Tesoro“, sowie ein Mountainbike, zu dem bislang keine näheren Daten vorliegen. Der Wert der Fahrräder beläuft sich zusammen auf über 6.000 Euro. Sowohl bei den beiden weiteren Taten in der Straße „Vor der Höhe“ als auch einer in der Rodheimer Straße wurden die Zugangstüren der Garagen zwar gewaltsam geöffnet, jedoch augenscheinlich nichts entwendet. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Altpapier brennt – Jugendliche beobachtet

Bad Homburg v. d. Höhe, Louisenstraße, 02.03.2022, 00.45 Uhr (pa)In der Nacht zum Mittwoch kam es in Bad Homburg erneut zu einem Brand von Altpapier. Gegen 00.45 Uhr meldeten Passanten, dass in der Louisenstraße ein Haufen aus Papiermüll brennt. Zwei dunkel gekleidete männliche Jugendliche sollen in Richtung Schwedenpfad davongerannt sein. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar schnell löschen, jedoch wurde durch die Hitze die Schaufensterscheibe eines angrenzenden Geschäfts beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen hat die Bad Homburger Kriminalpolizei übernommen. Sie nimmt Hinweise unter (06172) 120 – 0 entgegen.

Verletzte bei Verkehrsunfall

bei Schloßborn, L 3319, zw. Glashütten-Schloßborn und Eppstein-Ehlhalten, 01.03.2022, gg. 13.45 Uhr (pa)Am Dienstagmittag ereignete sich auf der L 3319 bei Schloßborn ein Verkehrsunfall, bei dem die beiden Insassen eines BMW verletzt wurden. Gegen 13.45 Uhr befuhr ein 21-jähriger Taunussteiner mit seinem BMW die Landesstraße von Schloßborn kommend in Richtung Ehlhalten. Kurz nach dem Ortsausgang von Schloßborn setzte der Autofahrer zum Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeugs an. Dabei verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen, der in der Folge von der Fahrbahn abkam. Sowohl der Fahrer als auch seine 22-jährige Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte beide zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Der verunfallte BMW musste mit Totalschaden abgeschleppt werden.

Unfallflucht am Nachmittag,

Friedrichsdorf, Seulberg, In den Dorngärten, 01.03.2022, 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr (pa)In Seulberg kam es am Dienstagnachmittag zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein schwarzer Mazda stand zwischen 14.00 Uhr und 18.00 Uhr in der Straße „In den Dorngärten“, als ein anderes Fahrzeug die Fahrerseite des Wagens streifte. Die verantwortliche Person fuhr anschließend davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden wird auf rund 2.000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

BMW beschädigt und davongefahren,

Friedrichsdorf, Burgholzhausen v. d. H., Edouard-Desor-Straße, 01.03.2022, 19.30 Uhr bis 23.00 Uhr (pa)Zu einer Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden kam es am Dienstagabend in Burgholzhausen. Zwischen 19.30 Uhr und 23.00 Uhr fuhr jemand gegen die Front eines in der Edouard-Desor-Straße geparkten BMW und anschließend davon. An dem schwarzen 5er entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro. Die Polizeistation Bad Homburg ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 – 0.