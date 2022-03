Schwerverletztes Kind bei Zimmerbrand, Bad Camberg, Erbach, Heinrich-Held-Straße, Dienstag, 01.03.2022, 13:45 Uhr

(fj)Am Dienstag kam es in den Mittagsstunden zu einem Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus in Bad Camberg-Erbach. Als die Feuerwehr am Brandort in der Heinrich-Held-Straße eintraf, hatten sich bereits alle Personen aus dem Gebäude retten können. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Ein 13-jähriger Bewohner des Hauses musste schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der durch den Brand und das Löschwasser entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf rund 150.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden von der Kriminalpolizei aufgenommen.

Sachbeschädigung durch Graffiti, Limburg an der Lahn, Rütsche, Sonntag, 27.02.2022, 18:00 Uhr bis Montag, 28.02.2022, 08:00 Uhr

(fj)In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde die Kellertür eines Privathauses in Limburg mit Graffiti beschmiert. Unbekannte beschmierten die auf der Rückseite des Gebäudes in der Pfarrgasse befindliche Kellertür mit einem Schriftzug in schwarzer und roter Farbe. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte zunächst nicht beziffert werden. Hinweise nimmt die Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer (06431) 91400 entgegen.

Gegen Pkw getreten – Zeugen gesucht, Beselich, Obertiefenbach, Hauptstraße, Montag, 28.02.2022, 19:00 Uhr bis Dienstag, 01.03.2022, 07:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag hat eine unbekannte Person in der Hauptstraße in Obertiefenbach ein geparktes Fahrzeug mutmaßlich mit einem Tritt beschädigt. Der blaue Kia Ceed wies am Dienstagmorgen eine frische Beschädigung an der Heckklappe auf. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 mit der Polizeistation Weilburg in Verbindung zu setzen.