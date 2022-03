Gießen: Mit “DEIG” und Pfefferspray festgenommen

Nachdem es am frühen Mittwochmorgen 02.03.2022 gegen 02.35 Uhr offenbar in der Bahnhofstraße in Gießen zu einer Auseinandersetzung kam, konnten Beamten einen 18-jährigen Verdächtigen mit Hilfe eines Pfeffersprays und eines Tasers festnehmen. Die Beamten waren verständigt worden, da der Asylbewerber aus Algerien einen 53-jährigen Fahrgast eines Minicars offenbar eine Kopfnuss gegeben hatte.

Anschließen flüchtete der 18-Jährige auf ein Garagendach und rief den Beamten zu, dass er sich mit einer Rasierklinge die Halsschlagader aufschneiden werde. Mit Hilfe der beiden Einsatzmittel konnte der Heranwachsende dann aber, bevor er sich oder andere verletzen konnte, überwältigt werden. Er wurde danach in ärztliche Obhut übergeben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Zivilbeamten gestohlenes Fahrrad angeboten

(ots) – Dumm gelaufen ist es am Dienstagabend für einen 34-jährigen afghanischen Staatsangehörigen. Der Mann hatte am Marktplatz einer Zivilstreife der Polizei ein Fahrrad zum Verkauf angeboten. Bei der Überprüfung und den Ermittlungen stellte es sich dann heraus, dass das Rad am gleichen Abend in Gießen entwendet wurde.

Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen Verdacht des Diebstahls eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Lollar: Buttersäure im Auto

(ots) – Erheblichen Sachschaden richteten Unbekannte am Montag, zwischen 05.45 und 16.30 Uhr, auf einem Parkplatz in der Justus-Kilian-Straße in Lollar an. Die Täter hatten ein Loch in das Dach des PKW gebohrt und dann die Flüssigkeit in das Fahrzeuginnere eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Übergabe von Münzen und Gold

(ots) – Am Dienstagnachmittag 01.03.2022 kam zu einem Enkeltrick mit hohem Schaden für eine 82-Jährige. Die skrupellosen Betrüger hatten sich bei der Gießener Seniorin gemeldet und sich als Enkelin mit weinerlicher Stimme ausgegeben. Auch schaltete sich während des Gespräches auch ein angeblicher Polizeibeamter ein. Der forderte eine Kaution für die Enkelin, die in einen Verkehrsunfall verwickelt sei, in Höhe von 100.000 Euro.

In der Folge brachten die Betrüger die Frau dazu, mehrere Krügerrandgoldmünzen und Goldschmuck im Wert von etwa 200.000 Euro an eine Kurierin zu übergeben. Treffpunkt für die Übergabe war die Frankfurter Straße, Höhe Hausnummer 24.

Die Abholerin, die nach der Übergabe flüchten konnte, soll etwa 165 Zentimeter groß und zwischen 35 und 40 Jahre alt sein. Sie habe ein buntes Kopftuch getragen und führte eine blaue Umhängetasche mit. Sie trug keine Mund-Nasen-Bedeckung.

Die Gießener Kripo gibt dazu folgende Tipps:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Sind Sie bereits Opfer eines Enkeltricks geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Herta Schmidt wird beispielsweise H. Schmidt). So können die Täter Sie gar nicht mehr ausfindig machen. Zum Ändern eines Telefonbucheintrags wenden Sie sich an die Telekom.

Bewahren Sie Ihre Wertsachen, z.B. höhere Geldbeträge und andere Wertgegenstände nicht zuhause auf, sondern auf der Bank oder im Bankschließfach.

Gießen: 18-Jährige belästigt

Am Uferweg, zwischen der Fußgängerbrücke Lahnfenster und dem Christoph-Rübsamen Steg ist eine 18-Jährige von einer Unbekannten am Montag 21.02.2022 gegen 22.30 Uhr, belästigt und angegriffen worden. Die 18-Jährige war dort spazieren als, sie auf 2 Personen, eine Frau und einen Mann, traf. Die Frau soll die 18-Jährige dann belästigt und angegriffen haben.

Die Fremde soll etwa 160 Zentimeter groß sein und auffällig an den Kopfseiten rasiert gewesen sein. Sie habe eine karierte Jacke, weiße Schuhe und einen Kapuzenpulli getragen und eine Bauchtasche mitgeführt. Ihr Begleiter, der als Zeuge in Frage kommt, soll eine blaue Jacke getragen haben.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Langgöns: Einbrecher verletzt sich offenbar

In der Straße Am Wingert hat sich offenbar ein Einbrecher verletzt. Der Unbekannte hatte offenbar zwischen Freitag und Dienstag eine Gartenhütte aufgebrochen. Dabei zerschlug er die Fensterscheiben von zwei Gartenhütten und durchsuchte die Innenräume. Mit verschiedenen Bier- und Weinflaschen verschwand er in unbekannte Richtung. Offenbar verletzte er sich dabei. Blutspuren konnten gesichert werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Rezeptfälschung aufgeflogen

Am Marktplatz in Gießen hat ein 28-Jähriger am Dienstag offenbar ein gefälschtes Rezept vorgelegt. Eine Angestellte der Apotheke hatte Verdacht geschöpft und die Polizei informiert. Es stellte sich heraus, dass das Rezept für ein Schmerzmittel offenbar gefälscht wurde. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Linden: Einbrecher im Mehrfamilienhaus

In eine Wohnung in der Gießener Straße in Leihgestern sind Unbekannte am Dienstagabend eingebrochen. Die Täter waren offenbar unbemerkt in das Gebäude gekommen und hatten dann vom Treppenhaus aus eine Tür zu einer Wohnung eingetreten. Dort wurde dann Bargeld gestohlen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Pohlheim: Einbrecher in einem Einfamilienhaus

Im Baumgartenweg haben Langfinger am Dienstag, zwischen 17.15 und 20.30 Uhr, Bargeld entwendet. Die Täter hatten dort an dem Wohnhaus ein Fenster aufgebrochen und dann mehrere Zimmer nach Wertsachen durchsucht. Sie konnten unerkannt entkommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Grünberg: Benzindiebe richten hohen Schaden an

An einem Pendlerparkplatz, direkt an der Autobahnauffahrt Grünberg, haben Benzindiebe an einem VW Golf einen Schaden von mehreren hundert Euro angerichtet. Die Täter hatten mehrere Löcher in den Tank gebohrt und dann Sprit für 15 Euro in ein Behältnis laufen lassen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 – 91430.

Verkehrsunfälle:

Linden: Bei Parkversuch Audi gestreift

Ein bislang Unbekannter beabsichtigte am Dienstag (01.März) zwischen 09.40 Uhr und 16.45 Uhr in der Elisabeth-Schwarzhaupt-Straße einzuparken. Dabei streifte der Unbekannte einen am Fahrbahnrand geparkten blauen Audi A4 Avant auf der hinteren, linken Seite. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 800 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Langgöns: Unfallflucht in der Sudetenstraße

Zwischen Dienstag (15.Februar) 20.00 Uhr und Freitag (25.Februar) 07.00 Uhr touchierte ein Unbekannter in der Sudetenstraße in Niederkleen einen geparkten VW. Als der Besitzer zu seinem grauen Crafter zurückkam, war dieser an der hinteren, linken Seite beschädigt Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von 800 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Beim Rangieren Seat beschädigt

Vermutlich beim Rangieren aus einer Parklücke beschädigte ein bislang Unbekannter am Dienstag (01.März) zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr in der Marburger Straße einen geparkten Seat. Als der Besitzer zu seinem grauen Altea zurückkam, war dieser an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Sachschaden wird auf insgesamt 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Unfall in der Bleichstraße

Am Dienstag (01.März) fuhr ein 48-jähriger Mann aus Gießen in einem Daimler von einer Grundstückseinfahrt der Bleichstraße. Offenbar übersah der Gießener dabei einen 58-jährigen Opel-Fahrer, der auf der Bleichstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 8.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: LKW beschädigt Leitung

Am Mittwoch (02.März) gegen 10.45 Uhr befuhr ein 42-jähriger Mann in einem LKW die Kreuzung Schützenstraße/ Launsbacher Weg. Der LKW fuhr unter einer über die Straße führenden Telekommunikationsleitung hindurch und kappte offenbar mit dem Aufbau des Fahrzeugs die Leitung. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

