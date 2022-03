Exhibitionist zeigt sich Spaziergängerin

Bad Zwesten (ots) – 28.02.2022, 15:28 Uhr – Am Montagnachmittag 28.02.202 zeigte sich im Kurpark ein Exhibitionist einer Spaziergängerin. Die Spaziergängerin befand sich im Kurpark, als sie den Mann bemerkte. Dieser manipulierte dabei an seinem Geschlechtsteil.

Von dem männlichen Exhibitionisten liegt folgende Beschreibung vor:

Er ist ca. 170 cm groß, schlank und hat helle oder hellbraune Haare. Zur Tatzeit war er mit einer langen Jacke oder einem Anorak sowie einer Mütze bekleidet.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660.

Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt

Frielendorf (ots) – 01.03.2022, 20:51 Uhr – Am späten Dienstagabend 01.03.2022 versuchten unbekannte Täter in einen Lebensmittelmarkt in der Ziegenhainer Straße einzubrechen. Die Täter gelangten jedoch nicht in den Markt. Sie hatten versucht die Eingangsschiebetür aufzuhebeln, diese jedoch nur einige Zentimeter bewegen können.

Vermutlich wurden die Täter bei ihrer Tat gestört, woraufhin sie flüchteten. Ein Zeuge hatte die manipulierte Eingangstür bemerkt und die Polizei verständigt. Die Höhe des angerichteten Sachschadens steht zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

