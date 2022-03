Einkaufswagen aus 14. Stock geworfenen (siehe Foto)

Kassel-Oberzwehren (ots) – Eine hochgefährliche Aktion ging am Dienstagabend 01.03.2022 in der Brückenhofstraße 76 glücklicherweise glimpflich aus: Unbekannte hatten einen Einkaufswagen von einem Balkon im 14. Stock geworfen, der mit immenser Wucht vor dem Eingang des Hochhauses aufschlug. Glücklicherweise befand sich zu diesem Zeitpunkt niemad in diesem Bereich. Nur wenig später sollen 4 männliche Jugendliche eilig aus dem Haus gestürmt sein.

Die 4-köpfige Gruppe trug dunkle Kleidung, teilweise vom Hersteller Adidas. Zwei von ihnen sollen hellhäutig gewesen sein, die beiden anderen Jugendlichen hatten einen dunkleren Teint.

Eingegangen war der Notruf von Anwohnern wegen des Vorfalls bei der Polizei gegen 18:40 Uhr. Bei Eintreffen der hinzugeeilten Streife des Polizeireviers Süd-West fehlte von den unbekannten Tätern bereits jede Spur. Wie die Beamten ermitteln konnten, wurde der Einkaufswagen von einem “offenen” Balkon im 14. Stock geworfen, der vom Treppenhaus des Hochhauses frei zugänglich ist und nicht zu einer Wohnung gehört.

Zeugen hatten gesehen, wie der Wagen vor dem Eingang des Hauses aufschlug und die Funken sprühten. Den zerstörten Einkaufswagen des Supermarktes Norma stellten die Polizisten sicher. Ob die Täter den Wagen von draußen mitbrachten oder dieser bereits im Haus gestanden hatte, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die den Beamten der EG 4 der Regionalen Ermittlungsgruppe Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Brand im Keller eines Wohnhauses – Bewohner verstarb im Krankenhaus

Hofgeismar (ots) – Am Dienstagmorgen 01.03.2022 kam es im Keller eines Mehrfamilienhauses in Hofgeismar zu einem Brand, bei dem ein 78-jähriger Bewohner schwere Verletzungen erlitt und mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen wurde. Dort ist der 78-Jährige anschließend infolge seiner schweren Verletzungen leider verstorben.

Wie die ersten Ermittlungen der Beamten der Polizeistation Hofgeismar zur Ursache des Feuers ergaben, hatte der 78-Jährige gegen 10:30 Uhr offenbar einen Holzvergaserkessel in dem Kellerraum befeuert, wobei es aus noch unbekannten Gründen zu dem Brand außerhalb des Kessels kam. Dabei erlitt der Bewohner die schweren und letztlich tödlichen Brandverletzungen.

Seine 41 Jahre alte Tochter, die auf das Feuer aufmerksam geworden war und sofort zur Hilfe eilte, erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. In dem Kellerraum waren keine größeren Sachschäden entstanden, die Wände jedoch verrußt worden. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen zur Ursache des Brandes werden nun von den Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geführt und dauern an.

17-Jähriger rennt über die Straße und wird von Auto erfasst

Kassel-Bettenhausen (ots) – Schwere, aber nicht lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitt am gestrigen Dienstagnachmittag ein 17-jähriger Fußgänger, der gegen 15:45 Uhr auf der Lilienthalstraße in Kassel von einem Auto erfasst wurde. Ein Rettungswagen brachte den Jugendlichen aus Hann. Münden anschließend in ein Kasseler Krankenhaus. Die Rettungs- und Bergungsarbeiten erforderten eine Vollsperrung der Lilienthalstraße, die nach 45 Minuten wieder aufgehoben werden konnte.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Ost berichten, hatte sich der Unfall in Höhe der Bushaltestelle “Wohnstraße AEG” ereignet. Dort war der 17-jährige Fußgänger nach Angaben von Zeugen plötzlich über die Lilienthalstraße gerannt und hatte dabei offenbar nicht auf den Verkehr geachtet.

Ein 43-jähriger Mann aus Kassel, der mit seinem Audi von der ehemaligen B 83 kommend in Richtung Waldemar-Petersen-Straße unterwegs war, hatte einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger nicht mehr verhindern können.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.

