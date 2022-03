PKW nach aufwendiger Suche aus dem Main geborgen

Frankfurt am Main (ots) – Nach aufwändiger Suche und unter Beteiligung zahlreicher Rettungs- und Bergungskräfte konnte am Mittwoch 02.03.2022 um 11:05 Uhr, ein am Vorabend im Main untergegangener PKW im Bereich der Leunabrücke gefunden und geborgen werden. Beim Scannen des Flussgrundes mit einem Peilboot des Wasser- und Schifffahrtsamtes (WSA) konnte das Fahrzeug schließlich lokalisiert werden.

Am Dienstagabend um 21:00 Uhr erhielt das 17. Polizeirevier Frankfurt Mittelung darüber, dass sich in Höhe des Höchster Schlossplatzes ein helles Fahrzeug im Main befinden würde, welches Flussabwärts treibe. Aufgrund der unklaren Ausgangslage wurden mehrere Streifen des 17., 16. und 10. Reviers des PP Frankfurt am Main an die Örtlichkeit entsandt.

Das Fahrzeug konnte nicht mehr treibend vorgefunden werden, allerdings bestätigten übereinstimmende Zeugenaussagen den Sachverhalt. Mehrere Boote der Wasserschutzpolizei, des DLRG, der Feuerwehr sowie der Werksfeuerwehr des angrenzenden Industriepark Höchst suchten unter anderem mit Sonargeräten nach dem versunkenen PKW.

Da dies bis 23:00 Uhr ohne Erfolg blieb, wurde der Rettungseinsatz an dieser Stelle zunächst unterbrochen und am frühe Mittwochmorgen fortgesetzt. Außerdem kam ein Hubschrauber der Polizeifliegerstaffel zum Einsatz, mit dessen Hilfe nach dem Kraftfahrzeug gesucht und Erkenntnisse über den möglichen Einbringungsort des Fahrzeugs in den Main gesammelt wurden.

Nach Bestätigung durch Taucher erfolgte die Bergung durch den Kran eines Arbeitsschiffes des WSA. Im PKW befanden sich keine Personen. Anschließend wurde das Fahrzeug sichergestellt und zwecks weiterer Spurensuche in das Polizeipräsidium Frankfurt am Main verbracht.

Die weiteren Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Frankfurt beziehen sich auf die illegale Abfallentsorgung, Gewässerverunreinigung und verbotenes Einbringen von Gegenständen in die Bundeswasserstraße Main.

Während der Taucher- und Bergungsarbeiten von 10-11:05 Uhr war der Main für die Schifffahrt gesperrt.

Quelle: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Räuber im Rahmen der Fahndung festgenommen

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(ne) – In der Moselstraße ist Dienstagvormittag 01.03.2022 ein 26-jähriger Mann ausgeraubt worden. Einer der Täter konnte im Nachgang festgenommen werden. Die Umhängetasche, darin befindliche 100 Euro sowie eine Goldkette wollten die Täter dem 26-Jährigen entwenden. Der setzte sich dagegen zur Wehr und wurde daraufhin zu Boden geschlagen bzw. mit Pfefferspray besprüht. Beide Täter flüchteten anschließend.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte einer der Räuber, ein 31-jähriger Mann, festgenommen werden. Das Pfefferspray hatte er noch bei sich. Er kam anschließend in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums und wird heute dem Haftrichter vorgeführt. Das 26-jährige Opfer wurde vor Ort medizinisch behandelt.

Ladendieb wehrt sich gegen Festnahme

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(ne) – Schuhe, Socken und eine Basecap klaute ein 38-jähriger Ladendieb Dienstagnachmittag 01.03.2022 in einem Sportgeschäft. Der Ladendetektiv hielt den Langfinger fest, das gefiel ihm aber gar nicht. Sowohl eine Verkäuferin als auch der Ladendetektiv hatten den 38-Jährigen beim Diebstahl beobachtet.

Als er das Geschäft verließ, sprach ihn der Detektiv an. Der 38-Jährige rastete aus, trat gegen die Regale und griff auch den Detektiv an. Dieser konnte den Dieb dennoch festhalten und kurze Zeit später der Polizei übergeben.

Sperrmüllbrand

Frankfurt-Sindlingen (ots)-(dr) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 02.03.2022 kam es in Sindlingen zu einem Sperrmüllbrand. Dieser konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Gegen 00:10 Uhr ereignete sich ein Sperrmüllbrand in der Okrifteler Straße. Dadurch kam es zu einer Beschädigung an der Jalousie eines angrenzenden Mehrfamilienhauses.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten ein Übergreifen des Feuers auf das Haus verhindern und den Brand löschen. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Das Brandkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 51599 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

