Heidelberg: Stadtnotizen 01.03.2022

Digitale Infoveranstaltung zu Bergheim-West – Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, am 8. März miteinander ins Gespräch zu kommen

Wie steht es um Bergheim-West: Gibt es genügend bezahlbaren Wohnraum? Ist der Straßenverkehr sicher? Sind die Grünflächen schön gestaltet? Die Stadt Heidelberg lädt Bürgerinnen und Bürger dazu ein, am Dienstag, 8. März 2022, von 18 bis 20 Uhr bei einer digitalen Informationsveranstaltung zu diesen und weiteren Fragen ins Gespräch zu kommen. Genau betrachtet wird dabei ein Bereich im Stadtteil, der im Norden vom Neckar, im Osten von der Mittermaierstraße, im Süden von der Kurfürsten-Anlage und im Westen von der Gneisenaustraße begrenzt wird. Die Zugangsdaten zum Zoom-Meeting sind online verfügbar unter www.heidelberg.de/buergerbeteiligung. Teilnehmende ohne Internetzugang können im Büro des Quartiersmanagements, Bergheimer Straße 152, nach vorheriger Anmeldung per Telefon unter 06221 7282182 mitdiskutieren. Vor Ort gilt die 2G-Regel (geimpft oder genesen).

Hintergrund ist ein Gemeinderatsbeschluss vom Juli 2021. Demnach soll eine sogenannte Vorbereitende Untersuchung stattfinden, die feststellt, ob und wie der Bereich Bergheim-West saniert werden könnte. Das Onlinegespräch ist Teil der Voruntersuchung. Die Stadt hat bereits Fragebogen verschickt und Infos zu Grundstücken und Gebäudebestand eingeholt. Ziel ist es, Bergheim-West nachhaltig zu entwickeln. Themen wie Klimaschutz, Verkehr und sozialer Wohnraum spielen dabei eine große Rolle.

Einblicke in den Wirtschaftsausschuss des Bundes beim „FensterLunch“ am 9. März – Welche Perspektiven bieten sich für die Kultur- und Kreativwirtschaft?

Live und in Präsenz am „FensterPlatz“: Beim Branchentreffen der Heidelberger Kultur- und Kreativschaffenden am Mittwoch, 9. März 2022, von 12.30 bis 14 Uhr, in der Kurfürsten-Anlage 58 ist Bundestagsmitglied Melis Sekmen zu Gast. Als Obfrau im Wirtschaftsausschuss des Deutschen Bundestages informiert sie über die Pläne und Perspektiven für die Kultur- und Kreativwirtschaft in der Wirtschaftspolitik auf Bundesebene. Außerdem spricht sie mit der Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft über die Stärken und die Potenziale der Branche. Kultur- und Kreativschaffende und alle Interessierten sind herzlich dazu eingeladen, Fragen zu stellen und ins Gespräch zu kommen.

„FensterLunch“: Das monatliche Branchentreffen der Kultur- und Kreativschaffenden

Das Branchentreffen „FensterLunch“ der Kultur- und Kreativschaffenden ist ein monatlich stattfindendes, niederschwelliges Informations- und Vernetzungsangebot der Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg in Kooperation mit dem GoodSpaces-Team. Es findet jeden zweiten Mittwoch im Monat zur Mittagspause am „FensterPlatz“ in der Kurfürsten-Anlage 58 statt. Nach dem get-together und gemeinsamen Mittagessen gibt es einen kurzen Impulsvortrag zu neuen Projekten und relevanten Themen aus der Kultur- und Kreativwirtschaft. Ziel des monatlichen Netzwerktreffens ist das branchenübergreifende Kennenlernen und Austauschen zwischen Akteuren, Unternehmen und Einrichtungen sowie die Sichtbarmachung der Heidelberger Kultur- und Kreativwirtschaft in der Öffentlichkeit.

Ergänzend: Weitere Informationen rund um die Kultur- und Kreativwirtschaft sind online verfügbar unter www.heidelberg.de/kreativwirtschaft