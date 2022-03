Steinewerfer auf Mainzer Autobahnbrücke

A60, Mainz Weisenau – Alte Mainzer Straße – Am Dienstagnachmittag, den

01.03.2022 wurden der Mainzer Polizei gegen 16:21 Uhr zwei Steinewerfer im

Bereich Mainz-Weisenau gemeldet. Ein mit zwei Personen besetzter PKW befuhr die

A60 in Fahrtrichtung Bingen hinter der Anschlussstelle Mainz-Weisenau. Auf dem

Brückenbauwerk „Alte Mainzer Straße“ konnten zwei Jugendliche beobachtet werden,

welche einen Stein vom Boden aufnahmen und gezielt in Richtung des

vorbeifahrenden Fahrzeuges warfen. Das Fahrzeug wurde nur knapp verfehlt. Der

Stein war noch im Radkasten hörbar, beschädigte das Fahrzeug jedoch nicht. Die

beiden Insassen aus Hochheim (51 und 17 Jahre)kamen mit einem Schrecken davon.

Die Polizei bittet Zeugen, welche Angaben zu den Tatverdächtigen machen können,

sich mit der Polizeiautobahnstation Heidesheim in Verbindung zu setzen.

Taschendiebstahl mit dreister Verwertungstat

Mainz-Altstadt – Am späten Samstagabend wurde ein Narrhalese auf einer

Fastnachtsparty in einem Mainzer Altstadt-Lokal Opfer eines Taschendiebstahls.

Der/die unbekannte Täter/in schaffte es, ihm unbemerkt das Smartphone und den

Geldbeutel aus seiner Hosentasche zu stehlen.

Doch damit fing der Ärger erst an:

In der Folge wurde die Schwester des Bestohlenen dutzende Male angerufen. Am

Sonntagnachmittag nahm sie das Gespräch im Beisein des Bruders an. Am anderen

Ende der Leitung gab sich eine Frau als Polizistin des Polizeipräsidiums Mainz

aus. Sie behauptete an, die persönlichen Gegenstände des 27-Jährigen bei sich zu

haben und wollte seine persönlichen Daten, Zugangsdaten zum Smartphone und

seiner Bankkarten mit ihm abgleichen. Der arglose Mainzer gab die Daten

gutgläubig heraus. Als er im Anschluss an das Telefonat bei der

Polizeidienststelle vorbeiging, um sein Hab und Gut zu holen, gab man ihm

gegenüber an, dass die Polizei seine Sachen nicht gefunden und auch nicht bei

ihm angerufen hatte.

Er fand schließlich heraus, dass in der Nacht des Diebstahls ein niedriger

vierstelliger Geldbetrag von seinem Bankkonto abgehoben wurde. Weiterhin fanden

Abbuchungen in niedriger dreistelliger Höhe von seinem PayPal-Konto statt. Per

WhatsApp wurden Kontakte von seinem Smartphone aus angeschrieben, um weitere

Bankdaten zu erlangen.

Durch das rechtzeitige Sperren seiner Kreditkarte konnte er glücklicherweise

Abbuchungen im mittlerer fünfstelliger Höhe verhindern. Dafür wurde seine

Apple-ID geändert und sein iPad sowie MacBook auf Werkseinstellungen

zurückgesetzt, sodass mindestens Teile seiner gespeicherten Daten verloren sind.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Einbruch in Bungalow

Mainz-Finthen – Durch Aufhebeln der Terrassentür verschafften sich ein

oder mehrere Täter am frühen Montagabend Zugang zu einem Bungalow in

Mainz-Finthen.

Die Immobilie des 78-jährigen Mainzers wurde komplett durchwühlt, gestohlen

wurde jedoch nichts.

Die Spuren wurden durch die Kriminalpolizei gesichert. Die Ermittlungen dauern

an.

Zeugenaufruf: Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird

gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131 65-3633 in

Verbindung zu setzen.

Einbruch auf Baustelle eines Einfamilienhauses

Mainz-Mombach

Am Abend des Rosenmontags kam es zu einem Einbruch auf der Baustelle eines Einfamilienhauses in Mainz-Mombach. Der Hauseigentümer erwischte den Täter auf frischer Tat, als er zufällig zu seiner Baustelle kam.

Dem Täter gelang zwar die Flucht zu Fuß, allerdings stellte der Bauherr das abgestellt Fahrzeug des Täters in seiner Einfahrt fest – der Schlüssel steckte noch im Zündschloss.

Die hinzugerufene Polizei stellte das Fahrzeug sicher. Den Täter beschrieb der 41-jährge Mainzer wie folgt:

männlich

ca. 190 cm groß

schlank/sportlich

Trainingsjacke

Sportschuhe

Jeans

Zeugenaufruf:

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131 65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Einbruch in Biergarten

Mainz-Mombach – Im Laufe der Sonntagnacht ereignete sich ein Einbruch in

einen Biergarten in Mainz-Mombach. Unbekannte Täter stahlen das Leergut aus dem

Lager der Lokalität sowie hochwertige Spirituosen aus einem verschlossenen

Container. Dem Gaststättenbetreiber entstand ein finanzieller Schaden im hohen

dreistelligen Bereich.

Zugang zu dem Gelände des Biergartens verschafften sich die Täter, indem sie den

ihm umgebenden Zaun überwanden.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Zeugenaufruf: Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird

gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131 65-4210

in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Straftäter flüchtet nach Verkehrskontrolle

A61 Rheinhessen – Das Auto sei nur ausgeliehen, aber wie der Besitzer

heißt, wussten zwei 26 und 29 Jahre alten Männer nicht, als sie am gestrigen

Montag bei einer Verkehrskontrolle gegen 13.30 Uhr auf der A61 bei Alzey danach

gefragt wurden. Während die zivilen Autobahnfahnder der Verkehrsdirektion

Wörrstadt die vorgelegten Ausweisdokumente deshalb etwas genauer unter die Lupe

nahmen, ergriff der 29-jährige Beifahrer aus Rumänien plötzlich zu Fuß die

Flucht. Er sprang über einen 2,20m hohen Metallzaun und versuchte über ein

angrenzendes Feld zu entkommen. Während ein Beamter sofort den Fahrer fesselte,

verfolgte sein Kollege den Flüchtigen. Nach etwa 500m wollte sich der Rumäne auf

seinen Verfolger stürzen, konnte aber niedergerungen werden. Er hatte sich bei

dem Sprung über den Zaun eine Bänderverletzung zugezogen und die Hände

aufgerissen.

Wie sich herausstellte, waren die Ausweispapiere des Rumänen gefälscht. Der Mann

kam ursprünglich aus Albanien, hielt sich illegal in Deutschland auf und war

bundesweit als Einbrecher bestens bekannt. Nach ärztlicher Versorgung im

Krankenhaus wurde der 29-Jährige dem Ausländeramt vorgeführt und sofort aus

Deutschland ausgewiesen. Neben einem zweijährigen Einreiseverbot musste er auch

noch für die erneut begangenen Straftaten eine Sicherheitsleistung in Höhe von

550 Euro aufbringen. Der Pkw wurde sichergestellt, um die Eigentumsverhältnisse

zu klären. Der Fahrer konnte entlassen werden.

Einsatzlage Rosenmontag, aggressiver 20-jähriger

Mainz – Ein 20-jähriger Mainzer, der am Rosenmontag zunächst auf dem

Schillerplatz feierte und sich ab 22:30 Uhr aufgrund seiner Aggressivität im

Gewahrsam der Polizei befand, beleidigte dort die Einsatzkräfte. Er zog dazu

extremste Vergleiche aus der Zeit des Nationalsozialismus heran, verherrlichte

diesen fortwährend und verherrlichte auch den Tod der beiden Polizisten in Kusel

im Januar dieses Jahres. Über einen Notfallknopf seiner Zelle alarmierte er die

diensthabende Aufsicht. Als die eingesetzte Polizeibeamtin den Sichtschutz

öffnete, masturbierte der mittlerweile völlig unbekleidete Mann vor ihren Augen,

beleidigte sie sexistisch und drohte ihre Gewalt an. Während der Entlassung aus

dem Gewahrsam zu einem späteren Zeitpunkt, griff er erneut einen Polizeibeamten

körperlich an. Dieser wurde bei dem Angriff verletzt, konnte aber seinen Dienst

fortsetzen. Durch die Polizeiinspektion Mainz 2 wird nunmehr ein

Ermittlungsverfahren wegen zahlreicher Straftaten geführt.

Mainz, Schillerplatz – Einsatzlage Rosenmontag

Mainz – Auf dem Schillerplatz in Mainz trafen sich bereits in den

Mittagsstunden hunderte Menschen um Rosenmontag zu feiern. Im Laufe des

Nachmittags und bis in die Nacht hinein wuchs diese Zahl an, so dass sich

teilweise bis zu 700 Menschen dort aufhielten. Neben der Feuerwehr Mainz,

Rettungsdiensten und dem Ordnungsamt der Stadt Mainz waren auch Einsatzkräfte

der Polizei im Einsatz. Bis Mitternacht kam es zu 13 Straftaten, darunter 2

sexuellen Belästigungen, 9 Körperverletzungsdelikten, davon eine gefährliche

Körperverletzung, bei welcher mehrere Personen einen Mann zusammenschlugen, eine

Sachbeschädigung sowie ein Widerstand gegen Einsatzkräfte. Insgesamt wurden 47

Personen kontrolliert und zwei Personen in Gewahrsam genommen, weil sie einem

Platzverweis aufgrund ihrer Aggressivität nicht nachkamen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, Fahrerflucht, Polizeifahrzeug beschädigt

Bingen, 28.02., Dromersheimer Chaussee, 23:58 Uhr. Bei der Dienststelle ging eine Mitteilung ein, dass ein unbekannter Fahrer ein parkendes Fahrzeug beschädigt hatte und davongefahren war. Vor Ort konnte die Streife auch noch eine beschädigte Steinmauer der Evangelischen Kirchengemeinde feststellen nebst einer zerbrochenen Fiat-Radkappe des geflüchteten Fahrzeugs. Während der Unfallaufnahme erschien der Geflüchtete mit seinem weißen Transporter wieder vor Ort und ergriff erneut die Flucht in Richtung L414, als er die Beamten wahrnahm. Diese nahmen die Verfolgung auf. Trotz mehrerer Anhaltesignale stoppte das Fahrzeug nicht und beschädigte bei einem versuchten Anhaltevorgang sogar das Polizeiauto. Schließlich verließ der Fahrer das langsam fahrende Auto über die Beifahrerseite. Sein Fiat Ducato rollte führerlos in den Graben und kam hier zum Stillstand. Der 53-jährige Fahrer, der trotz versuchter Flucht gestellt werden konnte, war alkoholisiert, ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,83 Promille. Ihm wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Fahrzeug beschädigt

Oppenheim, Friedrich-Ebert-Str.

Am Samstag, 26.02.22, wurde im Zeitraum zwischen 10:00 – 17:00 Uhr an einem geparkten Pkw der Johanniter-Unfall-Hilfe der Scheibenwischer verbogen und die Verkleidung des Außenspiegels gewaltsam entfernt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 300,- Euro. Zeugen, die Beobachtungen hierzu gemacht haben melden sich bitte bei der Polizei Oppenheim unter der Tel-Nr.: 06133-9330.

Fahrt unter Drogeneinwirkung

Grolsheim, 28.02., Friedhofstraße, 12:29 Uhr. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurden die Beamten auf einen Suzuki-PKW SX4 aufmerksam, der gerade auf einen Restaurant-Parkplatz abbog. Der amtsbekannte 42-Jährige zeigte deutliche Anzeichen eines Betäubungsmittelkonsums. Er erklärte sich mit der Abgabe einer Urin-Probe einverstanden und versuchte dann die Polizisten mit Toilettenwasser im Becher hinters Licht zu führen. Da der danach ordnungsgemäß durchgeführte Drogenschnelltest positiv verlief, wurde der Mann zwecks Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.