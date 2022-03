Worms: Verkehrsunfall mit 1,22 Promille

Am späten Sonntagabend, gegen 22:45 Uhr, streift ein 36-jähriger Autofahrer beim Vorbeifahren mit seinem PKW den Wagen eines 30-jährigen Wormsers in der Würdtweinstraße in Worms. Der 36-jährige, der von dem Zusammenstoß nach eigenen Angaben nichts gemerkt haben will, fährt weiter in Richtung der Güterhallenstraße. Der 30-jährige Wormser, welcher zu diesem Zeitpunkt neben seinem Fahrzeug steht, nimmt direkt die Verfolgung auf und kann den 36-jährigen in der Güterhallenstraße zum Anhalten bewegen. Als der 36-jährige dann seinen PKW in der Güterhallenstraße parken will, stößt dieser noch mit einem weiteren, dort parkenden Fahrzeug zusammen, woraufhin die Polizei zur Unfallörtlichkeit gerufen wird. Weil von dem 36-jährigen ein starker Alkoholgeruch ausgeht, wird mit ihm ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergibt einen Wert von 1,22 Promille. Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel des 36-jährigen werden vor Ort einbehalten und eine Blutprobe wird angeordnet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2200 Euro beziffert.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

