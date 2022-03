Ladendieb lässt Drohnen mitgehen

Kaiserslautern – Dem Detektiv eines Elektronikmarktes in der Hohenecker

Straße ist am Montagnachmittag ein Mann aufgefallen. Der Kunde trug eine große

Einkaufstüte über der Schulter, die augenscheinlich gefüllt war. Er verließ den

Kassenbereich ohne etwas zu bezahlen. Nach Verlassen des Marktes sprach ihn der

Detektiv an und bat ihn in sein Büro. Dort stellte sich heraus, dass der Mann

zwei Drohnen entwendet hatte. Seine Tasche hatte er so präpariert, dass die an

der Ware angebrachte Diebstahlssicherung abgeschirmt war und somit am Ausgang

nicht auslösen konnte. Die entwendete Ware hatte einen Wert von mehr als 4.000

Euro.

Da sich der Verdächtige nicht ausweisen konnte, wurde die Polizei hinzugezogen.

Bei der Überprüfung auf der Dienststelle konnten die Beamten die Identität des

22-Jährigen feststellten. Der Beschuldigte war bereits in Norddeutschland

aufgefallen und erkennungsdienstlich behandelt worden. Die Polizei ermittelt.

|mhm

Von Taschendiebin verfolgt

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) – Eine 65-Jährige ist am

Samstag in einem Einkaufsmarkt in der Rosenhofstraße von einer mutmaßlichen

Taschendiebin verfolgt und bestohlen worden. Die Unbekannte steht im Verdacht,

die Geldbörse der Frau entwendet zu haben. Sie erbeutete etwa 25 Euro, eine

Bank- und eine Kreditkarte sowie Ausweisdokumente. Die etwa 35 bis 45 Jahre alte

Verdächtige verfolgte die 65-Jährigen durch den Supermarkt. Unbemerkt griff sich

die Diebin die Geldbörse aus einer Jackentasche ihres Opfers. Die Verdächtige

hat schulterlanges, dunkelblondes Haar. Sie ist etwa 1,60 Meter groß. Die

Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Hinweise. Wem ist

die Frau aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Mann soll mit Revolver hantiert haben – 21-Jähriger fährt ohne Führerschein

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern)

Weil ein Mann auf dem Parkplatz eines Supermarktes mit einem Revolver hantiert haben soll, rückten am Montagnachmittag Einsatzkräfte der Polizei in die Rosenhofstraße aus. Vor Ort stellten die Beamten 13 Personen fest. Sie hatten einen 21-jährigen Angehörigen aufgehalten, der zuvor ein Fahrzeug lenkte, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Durch Familienmitglieder soll es hierbei zu Bedrohungen gekommen sein. Ein 51-Jähriger habe dabei mit einer Waffe hantiert. Alle angetroffenen Personen wurden von der Polizei überprüft und durchsucht, auch ihre Fahrzeuge wurden nach der Schusswaffe abgesucht. Eine solche konnte jedoch nicht aufgefunden werden. Um die Situation zu beruhigen, wurde der Familie ein Platzverweis erteilt. Den 21-Jährigen erwartet ein Strafverfahren, weil er ohne Führerschein fuhr. |erf