Neustadt: Verlängerte Öffnungszeiten und neuer Betreiber des Testzentrums am Hetzelstift

Neustadt an der Weinstraße – Ab Dienstag, 01.03.2022, gibt es am Marienhaus Klinikum Hetzelstift ein neues Test-Angebot und erweiterte Öffnungszeiten. Betreiber ist ab diesem Zeitpunkt die Firma HW Medizinische Dienstleistungen aus Ladenburg, die aktuell bereits an 20 Standorten in der Pfalz und in der Rhein-Neckar Region vertreten ist.

Durch den neuen Anbieter können, wie schon vielfach gewünscht, erweiterte Öffnungszeiten angeboten werden. Eine weitere wichtige Verbesserung: ab sofort sind kostenlose PCR-Tests für symptomatische Personen mit einer Überweisung vom Arzt möglich!

Zu diesem Zweck wurde bereits ein Container auf dem Besucherparkplatz des Hetzelstifts eingerichtet, ganz in der Nähe des Eingangs zum bisherigen Test- und Impfcenter.

Die neuen Öffnungszeiten gelten ab Dienstag, 1. März:

7.00 – 18.00 Uhr Montag – Freitag und

10.00 – 18.00 Uhr Samstag + Sonntag sowie an Feiertagen.

Das Testcenter am Hetzelstift bietet folgende Leistungen an:

Schnelltests mit Zertifikat für alle Personen

PCR-Tests kostenlos für symptomfreie Personen mit Bescheinigungen nach §§ 2, 3 und 4 der Test-Verordnung (Kontaktpersonen, Ausbruchsgeschehen und stat. Aufenthalt)

NEU: kostenlose PCR-Tests für symptomatische Personen mit einer Überweisung vom Arzt

PCR-Tests gegen Bezahlung z.B. für Flugreisen

Erreichbar ist das Testcenter vor Ort unter der Mailadresse kontakt@test-rlp.de oder unter der Hotline 0157 36537633.