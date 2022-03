Kraichtal – Brand in Einfamilienhaus fordert vier Todesopfer

Karlsruhe (ots) – Beim Brand eines Einfamilienhauses in Kraichtal-Unteröwisheim

sind am Dienstagmittag eine 41-jährige Frau und ihre drei Kinder, zwei im Alter

von sechs und eines im Alter von acht Jahren, ums Leben gekommen. Die

Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

Nach den bisherigen Erkenntnissen nahmen Zeugen gegen 13:10 Uhr einen lauten

Knall wahr. Bereits kurz darauf stand das Dachgeschoss des Hinterhauses in der

Eisenbahnstraße in Flammen. Ein Ersthelfer versuchte daraufhin das Feuer zu

bekämpfen und erlitt hierbei schwere Brandverletzungen. Er wurde von einem

Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Die alarmierte Feuerwehr war mit starken Einsatzkräften vor Ort und brachte das

Feuer schließlich unter Kontrolle. Noch während der Löscharbeiten fanden

Feuerwehrleute im Dachgeschoss des Hauses eine Frau und zwei ihrer Kinder tot

auf. Ein weiteres Kind galt zunächst als vermisst. Bei der Suche im Brandobjekt

nach Abschluss der Löschmaßnahmen konnte auch das dritte Kind nur noch tot

geborgen werden.

Derzeit kann bezüglich einer Brandursache noch keine Aussage getroffen werden.

Von einem technischen Defekt bis hin zu einer vorsätzlichen Brandlegung ist

aktuell nichts auszuschließen. Brandermittler des Kriminalkommissariats Bruchsal

haben inzwischen mit Unterstützung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen

hierzu aufgenommen. Der entstandene Sachschaden an dem älteren Haus beläuft sich

auf mehrere 10.000 Euro.

Neben den rund 100 Einsatzkräften der Feuerwehr mit neun Abteilungen aus

Kraichtal, Bad Schönborn und Oberderdingen waren rund 25 Rettungskräfte im

Einsatz. Darunter drei Rettungswagenbesatzungen, zwei Notarztfahrzeuge, die

DRK-Ortsbereitschaft und drei Rettungshubschrauber. Seitens der Polizei waren

unter anderem mit Suchkräften insgesamt 30 Beamtinnen und Beamte vor Ort. Zur

Fertigung von Luftaufnahmen des Brandobjekts war eine Drohne der Polizei sowie

ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Gemeinsame Presseerklärung Staatsanwaltschaft Karlsruhe und

Polizeipräsidium Karlsruhe – Festnahme zweier Tatverdächtiger nach

versuchter schwerer räuberischer Erpressung

Karlsruhe (ots) – Die Polizei nahm in der Nacht zum Dienstag bei

Fahndungsmaßnahmen zwei Tatverdächtige im Alter von jeweils 24 Jahren wegen des

Verdachts der versuchten schweren räuberischen Erpressung vorläufig fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen von Polizei und Staatsanwaltschaft begab sich ein

21-jähriger Geschädigter gegen 01:35 zu der Haltestelle Mühlburger Tor. Dort sei

er auf zwei junge Männer getroffen, die nach anfänglicher Unterhaltung immer

aggressiver geworden seien und den Geschädigten schließlich unter jeweiligem

Vorhalt eines Klappmessers sowie verbaler Drohungen aufgefordert hätten, ihnen

sein Telefonladekabel herauszugeben. Der Geschädigte soll daraufhin geflüchtet

sein und seine zuvor mit sich geführte Sporttasche zurückgelassen haben. Nachdem

die Täter festgestellt hatten, dass sich in der Tasche kein Ladekabel befand,

hätten sie sich unter Zurücklassung der Sporttasche von der Örtlichkeit

entfernt.

Nach Anzeigeerstattung und anschließender Polizeifahndung konnten Beamte des

Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz im Bereich Kriegs-/Bunsenstraße zwei

Tatverdächtige feststellen. Während der anschließenden Kontrolle konnte eine der

Personen zunächst flüchten, während die andere Person von den beiden Beamten

festgehalten werden konnte. Wenig später nahm dieselbe Polizeistreife auch den

zuvor geflüchteten Verdächtigen im Bereich der Brauerstraße fest.

Die beiden Männer, die jeweils bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung

getreten sind, werden im Laufe des Nachmittags auf Antrag der Staatsanwaltschaft

Karlsruhe dem Haftrichter vorgeführt.

Oberhausen-Rheinhausen – 20-Jähriger fährt Auto unter

Drogeneinfluss – Betäubungsmittel bei allgemeiner Fahrzeugkontrolle

aufgefunden

Karlsruhe (ots) – In Oberhausen-Rheinhausen auf Höhe der Wallfahrtskirche führte

ein 20-Jähriger in der Nacht zum Dienstag ein Auto, obwohl dieser unter dem

Einfluss berauschender Mittel stand.

Beim Herantreten an das Auto nahmen die Polizeibeamten des Reviers Philippsburg

einen Marihuana-Geruch wahr. Im weiteren Verlauf konnten im Auto

Betäubungsmittel aufgefunden werden, welche ein 16-jähriger Mitfahrer bei sich

führte. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest reagierte bei dem 20-jährigen

Fahrer positiv.

Dieser wurde zur Entnahme einer Blutprobe auf das Revier Philippsburg gebracht

und muss nun mit einer Anzeige wegen Fahren unter Drogeneinfluss rechnen.

Weingarten – Radfahrerin von Unbekannten angegriffen –

Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Eine 53-jährige Radlerin ist am Montag gegen 17 Uhr in

Weingarten von einem bislang Unbekannten zwischen dem Forlenweg und dem

Vogelpark angegriffen worden. Sie erstattete anschließend beim Polizeirevier

Karlsruhe-Waldstadt Anzeige.

Der Mann sprang wohl aus einer Hecke und besprühte sie mit Reizspray nicht näher

zu bestimmender Art. Hierdurch wurde die Frau leicht verletzt.

Eine Personenbeschreibung konnte nicht abgegeben werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben kann, soll sich bitte beim

Polizeirevier Waldstadt unter 0721/967180 melden.

POL-KA: (KA) Karlsruhe – Alkoholisierter greift Frau an und leistet

Widerstand gegen Polizeibeamte

Karlsruhe (ots) – Ein 39-Jähriger griff am Montag gegen 20.40 Uhr zunächst seine

31-jährige Partnerin an und in der Folge widersetzte er sich massiv den

einschreitenden Polizisten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen griff der Mann aus bislang unbekannten Grund die

31-Jährige zuerst im Hauptbahnhof und anschließend nochmals am Busbahnhof an.

Auch gegen die herbeigerufenen Polizeibeamten leistete er heftige Gegenwehr und

beleidigte diese darüber hinaus in erheblicher Art und Weise.

Der Angreifer wurde auf das Polizeirevier verbracht und dort in Gewahrsam

genommen. Ein durchgeführter Alkoholtest bei dem 39-Jährigen ergab einen Wert

von etwa 1,7 Promille.

Der Mann muss mit einer Anzeige wegen Widerstands gegen Polizeibeamte und

Körperverletzung rechnen.

Bruchsal – Drei Leichtverletzte nach Rotlichtverstoß

Bruchsal (ots) – Drei Leichtverletzte und ein Gesamtschaden in Höhe von rund

20.000 Euro waren am Dienstag gegen 04.25 Uhr die Bilanz eines Verkehrsunfalls

auf der Bundesstraße 35 an der Kreuzung Kammerforststraße.

Nach den Feststellungen des Verkehrsunfalldienstes war ein 32-jähriger

Pkw-Fahrer auf der Kammerforststraße in Richtung der Kreuzung der B 35

unterwegs, um nach links in Richtung Forst abzubiegen. Zur selben Zeit überfuhr

ein von Forst kommender 25 Jahre alter Lkw-Gespann-Fahrer offenbar das für ihn

geltende Rotlicht und stieß gegen den Pkw. Der Autofahrer war zunächst im

Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Bruchsal befreit werden. Alle

Insassen, der 32-jährige Fahrer und seine beiden Mitfahrer im Alter von 29 und

30 Jahren, wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Sie kamen unter Einsatz

dreier Rettungswagenteams und eines Notarztes zur weiteren Versorgung in

nahegelegene Kliniken.

Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe musste der Verkehr örtlich umgeleitet werden.

Erst gegen 06.35 Uhr waren alle Fahrbahnen an der Kreuzung wieder frei.

Korallen, Elfenbeinfiguren, Schlangen- und Krokodilleder/ 3. März 2022 ist Tag des Artenschutzes

Hauptzollamt Karlsruhe

Viele Tier- und Pflanzenarten sind in ihrem Bestand gefährdet oder sogar vom Aussterben bedroht. Täglich sterben weltweit bis zu 150 Tier- und Pflanzenarten aus. Der Raubbau an der Natur, aber auch Profitgier, sind die Hauptgründe für das Artensterben. Seit 1976 ist das Washingtoner Artenschutzübereinkommen in Deutschland gültig. Weltweit sind heute rund 5.800 wildlebende Tierarten und 30.000 Pflanzenarten gelistet.

Der deutsche Zoll überwacht zum Schutz von Flora und Fauna die Einhaltung der gesetzlichen Ein- und Ausfuhrregelungen im internationalen Warenverkehr. Artengeschützte Tiere und Pflanzen sowie daraus hergestellte Waren, die verbotswidrig beziehungsweise ohne die erforderlichen Dokumente ein- oder ausgeführt werden, werden von den Zollbehörden beschlagnahmt. Hierbei ist es unerheblich, ob die Waren privat oder gewerblich, im Reiseverkehr, im Postverkehr oder auf anderen Transportwegen verbracht werden. Das Hauptzollamt Karlsruhe leistet mit einer jährlichen Ausstellung beim Artenschutztag im Zoo Karlsruhe auch präventive Maßnahmen, um der Bevölkerung das Thema Artenschutz näher zu bringen und die Menschen zu sensibilisieren.

Über 1.200 Mal wurden die Zöllner*innen im Jahr 2020 fündig und beschlagnahmten fast 120.000 Tiere und Pflanzen oder daraus hergestellte Erzeugnisse. „Leider gehören auch immer wieder Gegenstände aus Elfenbein zu den sichergestellten Waren. Im vergangenen Jahr entdeckten Zöllner des Hauptzollamts Karlsruhe in einer Paketsendung aus der Schweiz acht geschnitzte Elfenbeinfiguren“, erklärt Pressesprecherin Stephanie Henig vom Hauptzollamt Karlsruhe. „Der Handel mit artenschutzrelevanten Waren, wie zum Beispiel Handtaschen, Geldbörsen oder Schuhe aus Schlangen- und Krokodilleder sind Spitzenreiter der vergangenen Jahre, gefolgt von Korallen und Korallenbruchstücken. Aber auch Substanzen, die aus geschützten Pflanzenarten hergestellt werden, finden die Zöllner immer häufiger in Schönheitspräparaten, wie in Pillen oder Cremes.“

Zusatzinformation:

Mit der Anwendung „Artenschutz im Urlaub“ bieten der Zoll und das Bundesamt für Naturschutz eine Informationsmöglichkeit, mit der Reisende bereits vor Urlaubsbeginn feststellen können, welche geschützten Tiere und Pflanzen sowie Erzeugnisse daraus in den verschiedenen Urlaubsländern zum Kauf angeboten werden könnten (www.artenschutz-online.de). Weitere Informationen zum Thema Artenschutz finden sich zudem auf der Website des Zolls unter www.zoll.de sowie dem Internetauftritt des Bundesamts für Naturschutz unter www.bfn.de.