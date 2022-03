Mannheim-Almenhof: Auffahrunfall in der Neckarauer Straße

Mannheim-Almenhof (ots) – Am Montag gegen 14 Uhr fuhr ein 34-jähriger

Fiat-Fahrer in der Neckarauer Straße auf den Nissan eines 28-jährigen Mannes

auf. In der Folge wurde der Nissan auf den Skoda eines 47-Jährigen geschoben.

Alle drei PKW fuhren von der Schwetzingerstadt kommend in Richtung

Rhenaniastraße. Der Fiat-Fahrer erkannte zu spät, dass seine Vordermänner

verkehrsbedingt abbremsten, wodurch es zum Unfall kam. Die 30-jährige

Beifahrerin des Fiats sowie der Mann im Nissan erlitten leichte Verletzungen.

Der Gesamtschaden liegt bei 10.000 Euro.

Mannheim-Lindenhof: Schaufensterscheiben mit Pflastersteinen eingeworfen, Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Lindenhof (ots) – Mit Pflastersteinen hat ein bislang unbekannter Täter

zwei Schaufenster eines Kaffeehauses eingeworfen. Die Polizei hat einen

Ermittlungsansatz und verfolgt die ersten Hinweise.

Am vergangenen Wochenende von Samstagabend, 20 Uhr, bis Sonntagfrüh gegen 6 Uhr,

hat ein bislang unbekannter Täter in der Meerfeldstraße zwei

Schaufensterscheiben mit Pflastersteinen eingeworfen. Dadurch entstand

Sachschaden von über 4.000 Euro. Entwendet wurde nichts.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621.

83397-0, in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Rheinau: In mehrere Lastwagen eingebrochen – Zeugen gesucht

Mannheim-Rheinau (ots) – Am frühen Sonntagmorgen brachen unbekannte Täter auf

einem Firmengelände im Stadtteil Rheinau in mehrere dort abgestellte Lastwagen

ein. Zwischen 3.00 Uhr und 3.30 Uhr brachen unbekannte Täter die Dachluke eines

Lkw auf und drangen so in die Fahrerkabine ein. Hier wurde ein Nothammer

entwendet. Mit diesem Nothammer schlugen die Einbrecher in der Folge an drei

weiteren Lastwagen die Seitenscheiben der Fahrerseite ein und entwendeten aus

den Fahrerkabinen noch nicht näher ermittelte Gegenstände. Es entstand

Sachschaden in Höhe von fast 4.000 Euro. Der Diebstahlschaden lässt sich noch

nicht beziffern.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

Mannheim-Schwetzingerstadt: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag

im Stadtteil Schwetzingerstadt entstand erheblicher Sachschaden. Ein 32-jähriger

Mann war mit seinem 5er-BMW in der Schlachthofstraße in Richtung Fahrlachstraße

unterwegs. Beim Linksabbiegen auf das Gelände einer Waschanlage missachtete er

den Vorrang eines entgegenkommenden 27-jährigen Audi-Fahrers und stieß mit ihm

zusammen. Dabei wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt. Der Sachschaden wird

auf rund 40.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn vorübergehend blockiert. Es ergaben

sich jedoch keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Mannheim-Innenstadt: 51-Jährige wird Opfer einer trickreichen Taschendiebin – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt (ots) – Eine 51-jährige Frau wurde am Montagnachmittag in

der Mannheimer Innenstadt Opfer einer unbekannten Taschendiebin. Die Frau befand

sich gegen 14.30 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft im Quadrat E 1 als sie von

einer unbekannten Frau von hinten angerempelt wurde. Diese entschuldigte sich

dafür und eilte daraufhin schnellen Schrittes von dannen. Erst an der Kasse

bemerkte die 51-Jährige, dass die Tasche ihres Rucksacks geöffnet worden war und

ihre Geldbörse entwendet wurde.

Offenbar nutze die Unbekannte den Rempler, um unbemerkt die Geldbörse an sich zu

nehmen.

Zeugen, die auf die Situation aufmerksam geworden sind und verdächtige Personen

beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt,

Tel.: 0621/174-3310 zu melden.