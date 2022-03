Handtasche entrissen

Bad Homburg v. d. Höhe (ots)-(pa) – Im Bad Homburger Kurpark wurde am Montagmorgen 28.02.2022 gegen 09.45 Uhr einer Fußgängerin entrissen. Eine 64-Jährige aus dem Main-Taunus-Kreis ging dort mit ihrem Hund spazieren, als ihr plötzlich ein unbekannter Mann von hinten die Handtasche gewaltsam entriss und damit in Richtung der Kaiser-Friedrich-Promenade flüchtete.

Der Täter soll etwa 175cm groß gewesen sein, helle Haut gehabt und eine blaue Jeans sowie eine blaue Steppjacke getragen haben. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Mercedes aufgebrochen

Oberursel (ots)-(pa) – In Oberursel wurde am Montagnachmittag 28.02.2022 ein Pkw von Dieben aufgebrochen. Das Fahrzeug, ein blauer Mercedes Citan, stand zwischen 13.30-15.30 Uhr im Bereich des Kleingärtnervereins.

Jemand schlug die Seitenscheibe des Wagens ein und klaute den darin befindlichen Rucksack. Der angerichtete Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter (06172) 120-0 entgegen.

Mülltonne brennt – Jugendliche beobachtet

Bad Homburg v. d. Höhe (ots)-(pa) – Am Montagabend 28.02.2022 kam es in Bad Homburg erneut zu einem Brand einer Papiermülltonne. Das Brandgeschehen ereignete sich kurz vor 19.00 Uhr vor einem Mehrparteienhaus in der Holzhäuser Straße im Stadtteil Gonzenheim. In Flammen stand der Inhalt einer größeren Papiermülltonne sowie Teile der Tonne selbst. Der Schaden wird auf rund 500 Euro beziffert.

Der Polizei liegen Hinweise vor, dass zwei Jugendliche von der Brandörtlichkeit in einen Feldweg gerannt sein sollen. Sie sollen jeweils eine schwarze Jacke und einen schwarzen Mundnasenschutz getragen haben.

Die Kriminalpolizei bittet mögliche weitere Zeuginnen und Zeugen sowie Personen, die in sonstiger Art Hinweise geben können, sich unter Tel. (06172) 120 – 0 zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen