Neustadt: Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße bereitet sich auf die Aufnahme geflüchteter Menschen aus der Ukraine vor

Neustadt an der Weinstraße – Oberbürgermeister Weigel hat sich heute Nachmittag, 01.03.2022, nach einer Videokonferenz mit dem Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration unter Leitung von Frau Ministerin Binz verwaltungsintern über die Aufnahme geflüchteter Menschen aus der Ukraine abgestimmt. Ziel der Verwaltung ist es, den Menschen, die aktuell vor dem russischen Angriff auf Ihre Heimat fliehen, unbürokratisch ein menschenwürdiges und sicheres Umfeld und eine Unterkunft zu gewährleisten.

Aktuell kann die Stadtverwaltung 100 bis 120 Personen in Wohnungen und Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete unterbringen. Angebote an die Stadt in Form privaten Wohnraums als kostenfreie Unterstützungsleitung für Geflüchtete nimmt die Stadt entgegen und prüft diese gerne.

Angebote und Fragen zum Thema können ab Dienstag, 2. März 2022, montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr an die von der Stadtverwaltung geschaltete Hotline unter 06321 855-1891 oder per Mail an ukrainehilfe@neustadt.eu gerichtet werden.

Fragen und Antworten zur Einreise aus der Ukraine hat das Bundesministerium des Innern und für Heimat auf seiner Internetseite www.bmi.bund.de zusammengefasst.

Aktuell werden seitens der Stadt keine Sachspenden benötigt und auch nicht angenommen. Wer Geld spenden möchte, kann unter dem Verwendungszweck „Spende für Ukraine“ Überweisungen an folgendes Konto tätigen:

Stadtkasse Neustadt

IBAN: DE58 5465 1240 0000 0015 03

BIC: MALADE51DKH

Sparkasse Rhein-Haardt.

Die Spenden werden entweder bei Bedarf direkt hier vor Ort verwendet oder an im Krisengebiet tätige Organisationen weitergeleitet.

Die Stadtverwaltung verweist hierfür aber auch an die bekannten Hilfsorganisationen und ein besonderes Engagement der protestantischen Kirchengemeinde Lachen-Speyerdorf (www.ev-kirche-lachen-speyerdorf.de). Dort werden Geldspenden angenommen. Derzeit kann die Kirchengemeinde keine Sachspenden mehr annehmen.