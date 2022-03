Offenbach, Main-Kinzig: Die Polizei-News

Fußballnetze auf Schulgelände angezündet

Neu-Isenburg (ots)-(fg) – Auf dem Fußballplatz einer Schule in der Offenbacher Straße (160er-Hausnummern) zündeten Unbekannte in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen 28.02.2022 die Netze der dortigen Fußballtore an. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06102 2902-0 auf der Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg zu melden.

Zeugensuche: Einbruch in Schulkiosk – Seligenstadt

(ots)-(fg) – In den Kiosk einer Schule in der Einhardstraße sind Unbekannte am Wochenende eingedrungen und nahmen Bargeld, Getränke, Süßigkeiten sowie zwei Elektronikgeräte mit. Zuvor hebelten die Einbrecher das Fenster des Schulkiosks auf.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen, die in der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 14 Uhr und Montagmorgen, 8.20 Uhr, Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Diebe waren auf zwei Baustellen zugange – Rodgau/Weiskirchen

(ots)-(aa) – Diebe waren am letzten Wochenende auf zwei Baustellen in Weiskirchen zugange: Von einer Baustelle in der Geschwister-Scholl-Straße stahlen sie einen Motorstampfer. Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen 28.02.2022 gelangten die Täter von der Dietrich-Bonhoeffer-Straße aus auf das Gelände, indem sie ein Stück vom Zaun aufdrückten. Anschließend holten die Unbekannten den Stampfer aus einem Erdgraben. Die Polizei geht davon aus, dass mindestens zwei Täter das etwa 80 Kilogramm schwere Gerät abtransportierten.

Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen wurden Materialien von einer Baustelle in der Hauptstraße (im Bereich der 50er-Hausnummern) entwendet. Hier betraten die Täter das nicht eingezäunte Grundstück und brachen in dem Rohbau eine Tür auf. Die Diebe stahlen nach erster Prüfung drei WC-Kästen, einen Waschbeckenunterbau sowie eine noch unbekannte Menge Kabel. Die Polizei Heusenstamm bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06104 6908-0.

Bereich Main-Kinzig

Wer sah die Kabeltrommeldiebe? – Hanau/Großauheim

(ots)-(fg) – Zwischen Donnerstagabend und Montagmorgen 28.02.2022 stahlen Unbekannte vier Kabeltrommeln vom Gelände einer Baustelle in der Josef-Bautz-Straße (10er- bis 20er-Hausnummern). Die vier Kabeltrommeln, die jeweils 400 Kilogramm wiegen, 1,20 Meter hoch sind und insgesamt einen Wert von mehreren tausend Euro haben, wurden voraussichtlich auf ein großes Transportfahrzeug geladen.

Die Polizei geht zudem davon aus, dass mehrere Täter zugange waren. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9597-0 auf der Wache der Polizeistation in Großauheim.

Zeugensuche nach PKW-Aufbrüchen – Bad Soden-Salmünster

(ots)-(fg) – Autoknacker waren in der Nacht zum Montag 28.02.2022 im Bornweg im Bereich der einstelligen sowie der 20er-Hausnummern und im Steinweg (einstellige Hausnummern) unterwegs. In der Zeit zwischen Sonntagabend, 19 Uhr und Montagmorgen, 9.30 Uhr, schlugen die Unbekannten jeweils die Fensterscheibe der Beifahrertür dreier geparkten Autos ein und entwendeten aus einem VW Polo sowie einem BMW X1 Bargeld.

Bei einem 3er BMW, der im Bornweg abgestellt war, gingen die Autoaufbrecher leer aus. Insgesamt dürfte ein Schaden von knapp 1.000 Euro entstanden sein.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

