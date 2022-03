Stromausfall im Bereich Edelzell und Kohlhaus

Fulda (ots) – Stand 18 Uhr – Aktuell kommt es zu einem Stromausfall im Bereich Edelzell und Kohlhaus. Wie ein Sprecher der Rhönenergie erklärte, ist der Umstand bekannt und Techniker bereits mit der Schadensbehebung betraut. Über die mutmaßliche Dauer des Ausfalls konnte das Unternehmen noch keine Angaben machen.

Aktuelle Schockanrufe in ganz Osthessen

Fulda (ots) – Derzeit kommt es in ganz Osthessen zu sog. “Schockanrufen”. Demnach geben sich Unbekannte als Polizeibeamte, Verwandte oder sonstige Personen aus und berichten von Unglücksfällen oder drohenden Straftaten. In diesem Zusammenhang wird versucht, Vermögenswerte der Angerufenen zu erlangen oder aber potenzielle Ablageörtlichkeiten von Wertsachen zu erfragen.

Die Polizei warnt: Geben Sie Unbekannten keinerlei Auskunft über Zuhause verwahrte Wertgegenstände. Übergeben Sie keinerlei Barmittel oder Schmuck an Fremde. Legen Sie bei entsprechenden Anrufen sofort auf und informieren Sie ggf. die Polizei. Informieren Sie auch Angehörige. Die richtige Polizei wird Sie niemals anrufen und Geldbeträge verlangen oder über Ablageörtlichkeiten von Wertsachen Auskunft erbitten!

8-Jährige bei Unfall in der Mainstraße leicht verletzt

Fulda (ots) – Eine 58-jährige Frau aus Fulda befuhr am Dienstagmorgen (01.03.), gegen 9 Uhr, mit ihrem Renault Clio die Mainstraße aus Richtung Heidelsteinstraße kommend. Zur gleichen Zeit befuhr eine 57-jährige Frau aus dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen mit ihrem BMW die Weichselstraße und wollte die Mainstraße überqueren.

Hierbei übersah die Fahrerin die vorfahrtberechtigte Renault-Fahrerin und stieß mit dieser zusammen. Die 58-jährige Fuldaerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Diebstahl von Fahrrad – Kennzeichendiebstahl

Fulda (ots) – Ein schwarzes Mountainbike der Marke “Cube”, Modell “Aim Ex”, entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (27.02.) in der Straße am Rosengarten. Die Täter öffneten die Sicherung des Zweirads gewaltsam und stahlen so das Diebesgut von noch unbekanntem Wert.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichendiebstahl

Fulda (ots) – In der Nacht zu Montag (28.02.) entwendeten Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichen FD-W 2018 eines grauen Mercedes ML300. Zur Tatzeit stand das Auto im Gieselbachweg im Ortsteil Zirkenbach.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

HEF / Verkehrsunfall

Bebra. Am Montag (28.02.), gegen 15.50 Uhr, schätzte eine Sprinter-Fahrerin aus Bebra bei der Durchfahrt einer Unterführung in der Bismarkstraße die Höhe ihres Fahrzeugs vermutlich falsch ein und beschädigte hierdurch den Sprinter sowie die Unterführung.

Es entstand Gesamtschaden von etwa 5.000 Euro.

Unfall

Rotenburg. Ein Ludwigsauer Pkw-Fahrer (58 J.) befuhr am Montag (28.02.), gegen 10.30 Uhr, mit seinem Audi die B 83 aus Richtung Rotenburg-Lispenhausen kommend in Richtung Bebra. Hierbei folgte er der abknickenden Vorfahrtsstraße der Bedarfsumleitung. Ein weiterer Opel-Kombi-Fahrer (33 J.) aus Baunatal befuhr zeitgleich die B 83 aus Richtung Gewerbegebiet kommend in Richtung Lispenhausen. Im Einmündungsbereich kollidierte der 33-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Pkw aus Ludwigsau.

Der Gesamtschaden beträgt etwa 11.000 Euro. Der 58-jährige Fahrer wurde leicht verletzt in ein Klinikum verbracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr aus Rotenburg musste die Ölspur abstreuen.

Unfallflucht

Rotenburg. Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte am Montag (28.02.), in der Zeit von 7 Uhr bis 10 Uhr, mit seinem Fahrzeug beim Befahren des Steinwegs einen vor einem Geschäft aufgestellten Sonnenschirm. Der entstandene Schaden beträgt rund 3.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Nach derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich bei dem verursachenden Fahrzeug möglicherweise um einen Lkw oder ein Fahrzeug mit ähnlich hohen Aufbau. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

VB / Von Fahrbahn abgekommen

Freiensteinau-Weidenau. Am Freitag (25.02.), gegen 5:50 Uhr, befuhr ein 47-jähriger Lkw-Fahrer die Hauptstraße (L 3292) in absteigender Richtung. In Höhe der Hausnummer 29 geriet er aus bislang ungeklärter Ursache ins Rutschen und kollidierte mit einer Straßenlaterne, einem Verkehrsschild und einer Grundstücksmauer. Der Fahrer blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Es entstand Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

Polizeistation Lauterbach

Geparkter PKW beschädigt

Merlau. Am Montag (28.02.), gegen 20:20 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw ein geparktes Fahrzeug. Der Unfallverursacher befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Merlau. Hierbei streifte er einen am Fahrbahnrand geparkten, roten Seat Leon. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro zu kümmern.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen dunklen Pkw gehandelt haben.

Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Vollender Betrug: Love-Scamming – Tipps der Polizei

Vogelsbergkreis (ots) – Über die sozialen Netzwerke nahmen Unbekannte Kontakt zu einer 52-jährigen Frau aus dem Vogelsbergkreis auf. Über mehrere Wochen hinweg gaben sich die Betrüger als attraktiver Arzt aus. Sie erschlichen sich das Vertrauen der Dame, täuschten anschließend eine Notsituation vor und stellten die Rückzahlung eines Geldbetrages in Aussicht. Die Vogelsbergerin glaubte den Schwindlern zunächst und überwies mehrfach Geld an ein ihr unbekanntes Konto. Schließlich erkannte die 52-Jährige den Betrug und erstattete Anzeige.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Das Love- oder Romance-Scamming ist für die Betroffenen mit hohem emotionalem Stress verbunden. In Online-Partnerbörsen, Datingrooms oder auch in sozialen Netzwerken sind die Scammerinnen und Scammer auf der Suche nach potenziellen Opfern – und zwar einzig und allein mit dem Ziel ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen.

Die Schwindler geben sich als attraktive Männer oder Frauen jüngeren Alters aus und erwecken durch das Übersenden von Bildern und Videos in hübscher Aufmachung – mit leichter oder autoritärer Kleidung – bei Ihren Opfern den Eindruck, es handle sich um eine tatsächlich existente Person. Weit gefehlt, die Person auf dem Bildmaterial ist definitiv nicht diejenige, die mit ihnen textet. Daher kommt es auch nie zu einem persönlichen Treffen.

Um eine Vertrauensbasis zu schaffen, überhäufen Scammerinnen und Scammer ihre Opfer bereits früh und über einen langen Zeitraum hinweg mit Komplimenten und überschwänglichen Liebesbekundungen. Nicht selten dauern solche Phasen mehrere Wochen oder Monate an, bis schließlich die ersten finanziellen Notlagen vorgetäuscht und Bitten um Überweisungen von Geldbeträgen folgen. Und viele Leidtragende zahlen auch, schließlich sind sie zu diesem Zeitpunkt schon von ihrer Internet-Partnerin oder ihrem Internet-Partner emotional abhängig. Bestehen die Betroffenen doch auf eine persönliche Geldübergabe, geben die vermeintlichen Liebhaberinnen und Liebhaber an, verhindert zu sein und schicken angebliche Vertrauenspersonen, die das Geld in Empfang nehmen und überbringen sollen.

Durch das Phänomen Love-Scamming haben Betrügerinnen und Betrüger bis dato bereits Geldbeträge im hohen fünfstelligen Bereich ergaunert.

Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Betrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei zu verständigen, wenn Sie Zweifel haben oder bereits auf einen Betrug reingefallen sind. Die Polizei wird Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

So erkennen Sie Love-Scammer:

Die erste Kontaktaufnahme findet über soziale Medien oder Dating-Plattformen statt.

Die meisten Betrüger kommunizieren in gutem Englisch oder Deutsch.

Während männliche Scammer auf Bildern oft Uniformen tragen, locken die weiblichen Scammer mit einem attraktiven Erscheinungsbild mit leichter Bekleidung.

Scammer überhäufen ihre Opfer bereits früh mit Komplimenten und überschwänglichen Liebesbekundungen.

Sie haben den Verdacht, Opfer geworden zu sein? Das können Sie tun:

IGNORIEREN: Gehen Sie nicht auf die Forderung ein und überweisen Sie auf keinen Fall Geld.

SICHERN: Speichern Sie alle Mails und Chat-Texte als Beweis.

HILFE HOLEN: Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

BLOCKIEREN: Brechen Sie jeglichen Kontakt ab.

Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Hünfeld (ots) – Am Montag, dem 28.02.2022 ereignete sich gegen 15:30 Uhr in Hünfeld auf dem Gelände der Helios Klinik ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Ein schwarzer Kleinwagen fuhr in Höhe der Notaufnahme rückwärts gegen einen Betonpoller und brach diesen ab. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Es entstand ein Sachschaden von mindestens 1.000 Euro.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der

06652-96580 in Verbindung zu setzen.

