Außer Rand und Band – Polizei nimmt 28-Jährigen vorläufig fest

Roßdorf (ots) – Unter anderem wegen des Verdachts der versuchten räuberischen Erpressung, nahm die Polizei am Montagmittag 28.2.2022 einen 28-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Gegen 16 Uhr alarmierte ein Zeuge die Ober-Ramstädter Polizei und gab an, dass sich ein Mann in der Darmstädter Straße mit einem Taschenmesser aufhalten und unter anderem bereits mehrere Wahlplakate beschädigt haben soll.

Zwei Streifen begaben sich zum Einsatzort und konnten den 28-jährigen, bereits polizeibekannten, Tatverdächtigen antreffen und kontrollieren. Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausstellte, soll er mindestens 2 Wahlplakate und einen roten Hyundai beschädigt haben. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Zusätzlich soll er eine 41-jährige Passantin unter Vorhalten eines Messers aufgefordert haben, ihm ihren Geldbeutel auszuhändigen. Die 41-Jährige ging nach derzeitigem Kenntnisstand auf die Forderung nicht ein und entfernte sich im Anschluss vom Tatort.

Weil der Alkoholtest des 28-Jährigen einen Wert von 2,41 Promille ergab, musste er im Anschluss eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Darmstadt

Schwerer Unfall Autobahnkreuz Darmstadt – 300.000 Euro Sachschaden

Darmstadt (ots) – Am Dienstagmorgen 01.03.2022 ereignete sich gegen 08.30 Uhr ein Unfall auf der 3-spurigen BAB 5 in Fahrtrichtung Frankfurt, zwischen der Autobahnanschlussstelle Darmstadt-Eberstadt und dem Autobahndreieck Darmstadt.

Nach bisherigen Erkenntnissen übersah dort ein 46-jähriger Sattelzugfahrer aus Dorsten offenbar zu spät den vorausfahrenden Verkehr, der dort aufgrund einer beginnenden Baustelle stockte. Er fuhr auf einen vorausfahrenden Lastwagen auf, der wiederum auf einen vor ihm fahrenden Sattelzug aufgeschoben wurde.

Infolge der Kollision verletzte sich der 46-Jährige leicht und wurde in ein Klinikum gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme erfolgte bis 11 Uhr die Vollsperrung der Fahrbahnen in nördliche Richtung. Aktuell wurde die linke Fahrbahn wieder freigegeben. Im Zusammenhang des Unfallgeschehens erfolgten Rundfunkwarnmeldungen.

Die Schadenshöhe wird derzeit auf rund 300.000 Euro geschätzt. Neben der Polizei waren mehrere Fahrzeuge von der Feuerwehr, dem Rettungsdienst und die Autobahnmeisterei im Einsatz. Die Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Wie genau sich der Unfall zugetragen hat, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Augenzeugen des Geschehens können sich unter der Rufnummer 06151/969-87560 mit den ermittelnden Beamten in Verbindung setzen.

Gegen 2 Autofahrer die infolge des verursachten Rückstaus offenbar die Rettungsgasse für ein schnelleres Fortkommen nutzen wollten, wurden Anzeigen erstattet. Eine aufmerksame Lastwagenfahrerin hatte beide Autos gestoppt und bis zum Eintreffen der Polizeibeamten am Weiterfahren hindern können. Beiden Fahrern drohen nun Bußgelder, Punkte in Flensburg und Fahrverbote.

Erstmeldung:

(ots) – Aktuell sind die Fahrbahnen der A 5 im Bereich des Autobahnkreuzes Darmstadt nach einem schweren Unfall, der sich gegen 8.30 Uhr in Fahrtrichtung Frankfurt ereignete, voll gesperrt. Die Polizei, die Feuerwehr, Rettungssanitäter und ein Hubschrauber sind vor Ort im Einsatz.

Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich der Unfall mit Beteiligung von drei Sattelzügen. Nach aktuellen Einschätzungen werden die Fahrspuren für die Unfallaufnahme für weitere Stunden gesperrt bleiben. Es wird nachberichtet.

Zeitschriften an Hauswand angezündet

Darmstadt (ots) – Lärm und Qualm haben am späten Montagabend 28.2.2022 gegen 22.45 Uhr die Aufmerksamkeit von Anwohnern in der Koblenzer Straße geweckt, die unmittelbar die Polizei verständigten. Als die Beamten nach dem Rechten sahen, stellten sie im Bereich der öffentlichen Schule 3 Jugendliche fest, die mutmaßlich zuvor an der Hauswand des Gebäudes Zeitungen angezündet hatten.

Die Beamten löschten das Feuer und nahmen die drei 16, 17 und 18-Jährigen aus Miltenberg, Fürth und Darmstadt mit zur Wache. Dort erfolgte die Anzeigenaufnahme und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts der Brandstiftung. Der infolge des Qualms und der Flammen verursachte Schaden an dem Schulgebäude beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 3.000 Euro.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 18-Jährige nach Hause entlassen und seine beiden Begleiter ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Mit den weiterführenden Ermittlungen ist das Kommissariat 10 von der Darmstädter Kriminalpolizei betraut. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten für sachdienliche Hinweise zu erreichen.

Verkehrsunfallflucht in Darmstadt – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Am Montag 28.02.2022 in der Zeit von 19:30-22:30 Uhr wurde auf einem Parkplatz Am Alten Bahnhof ein schwarzer Mercedes Kombi durch ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier in Darmstadt (06151-969 41210) zu melden.

Kreis Bergstraße

Terrassentür aufgebrochen – Geld, Münzen und Schmuck gestohlen

Bensheim (ots) – Geld, Münzen und unterschiedliche Schmuckstücke konnten Einbrecher am Montag (28.02.)zwischen 16 Uhr und 23 Uhr erbeuten. Die Täter haben sich über das Gartengrundstück an die Terrasse eines Einfamilienhauses in der Straße Philippshöhe herangeschlichen. Nachdem die Tür aufgebrochen war, wurde das Haus durchsucht.

Die Heppenheimer Kriminalpolizei (K 21/ 22) hat die Ermittlungen übernommen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 06252 / 706-0.

Drei Kennzeichen-Sätze von Firmenfahrzeugen gestohlen

Lampertheim (ots) – Gleich drei Kennzeichen-Sätze (HP-KI 135/ HP-KI 153/ HP-KI 161) wurden in der Nacht zum Montag (27.02.-28.02.) von Kleintransportern einer Firma in der Forsthausstraße/Ecke Alter Lorscher Weg gestohlen. Die Täter schraubten jeweils die vorderen und hinteren Kennzeichen der 3 abgestellten Fahrzeuge ab.

Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann oder die gestohlenen Kennzeichen an anderen Fahrzeugen gesehen hat, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei (K 41) in Viernheim, die die weitere Bearbeitung übernommen hat. Telefon: 06204/9377-0.

