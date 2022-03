Marburg – Betrunkener pöbelte und randalierte

(ots) – Am Dienstagabend 28.02.2022 genoss ein 32-jähriger Mann in einem Gastronomiebetrieb in der Weidenhäuser Straße offenbar mehr Alkohol als er verträgt. Er schrie herum, belästigte letztlich andere Gäste und die Bedienung, warf Sachen gegen die Scheibe und besprühte mit weißer Farbe die Jalousien des Bistros. Er muss sich demnächst wegen der Sachbeschädigung verantworten.

Neustadt: Sprinterfahrer unter Drogeneinfluss

Die Polizei Stadtallendorf stoppte am Montag 28.02.2022 um 11.35 Uhr in Neustadt einen Mercedes-Sprinter und stellte fest, dass der 37-jährigen Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogentest reagierte auf THC.

Die Staatsanwaltschaft Marburg ordnete eine Blutprobe an, die Polizei unterband zusätzlich die Weiterfahrt durch Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels.

Sichertshausen: Unfallflucht in der Hauptstraße – Grauer VW Polo angefahren

Zur Unfallzeit am Mittwoch, 23. Februar, zwischen 17 und 19.30 Uhr, parkte der graue VW Polo am Straßenrand vor dem Anwesen Hauptstraße 46. In dieser Zeit entstand an dem Auto hinten links ein Schaden in vierstelliger Höhe. Der Unfallhergang steht ebenso wenig fest, wie ein verursachendes Fahrzeug und/oder dessen Fahrer/Fahrerin.

Wer hat den Unfall gesehen? Wer hat unfalltypische Geräusche gehört und in diesem Zusammenhang ein Auto gesehen und kann entsprechende Angaben machen?

Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Biedenkopf: Alkoholisierte Autofahrerin kollidiert mit Rollerfahrer

Der Alkotest der 40-jährigen Frau zeigte Dienstag 01.03.2022 um 08 Uhr einen Wert von 2,19 Promille an. Sie saß am Steuer eines Autos und kollidierte an der Einmündung Hainstraße/Schulstraße mit einem Motorroller. Ein Rettungswagen transportierte den ansprechbaren, verletzten 23-jährigen Rollerfahrer ins Krankenhaus.

Die Polizei veranlasste bei der im Hinterland lebenden Autofahrerin eine Blutprobe und stellte ihren Führerschein und den Autoschlüssel sicher.

Auffahrunfall am Kreisverkehr – Polizei sucht silbergrauen Dodge Durango

Niederweimar/Biedenkopf (ots) – Nach einem Auffahrunfall mit anschließender Unfallflucht sucht die Polizei einen an der Front beschädigten silbergrauen Dodge Durango. Außerdem suchen die Unfallfluchtermittler Zeugen, die Angaben zum Fahrer zur Unfallzeit am Freitag 25.02.2022 gegen 20.40 Uhr, machen können. Der Unfall passierte am Kreisverkehr vor Niederweimar. Der gesuchte Wagen kam wie der beim folgenden Auffahrunfall beschädigte schwarze VW Passat von der Kraftfahrstraße.

Als der vorausfahrende Passatfahrer vor der Einfahrt in den Kreisverkehr bremste, fuhr der Dodge auf. Nach der Kollision flüchtete der Dodgefahrer über die B 252 Richtung Lohra/Gladenbach, wobei er im Kreisverkehr über die Verkehrsinsel fuhr und dabei 2 Verkehrsschilder beschädigte. Der Passatfahrer, ein 62-jähriger Mann aus Lohra, blieb unverletzt. An seinem Auto entstand ein 4-stelliger Sachschaden.

Aufgrund der am Unfallort zurückgebliebenen Fahrzeugteile bitten die Ermittler jetzt um Hinweise zum Standort eines silbergrauen Dodge Durango vermutlich mit einem Kennzeichen der Stadtkennung BID und mit einem Frontschaden an der Stoßstange und der vorderen Beleuchtung.

Wo ist das Auto zurzeit? Wem ist dieser hier eher seltene und auffällige amerikanische Wagen am Freitag kurz vor dem Unfall noch aufgefallen? Wer kann Angaben zum Fahrer zu diesem Zeitpunkt machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

