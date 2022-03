Friedberg: Die Polizei-News

Gedern: Leitplanken gestohlen – 17.000 Euro Schaden

Irgendwann, zwischen dem 17.02.2022 und Montag 28.02.2022, 10:00 Uhr stahlen Unbekannte 30 Stück Leitplanke, die am rechten Fahrbahnrand der Bundestraße 275 in Höhe Gedern deponiert waren. Der Schaden beläuft sich auf rund 17.000 Euro.

Wer kann Hinweise zu den dreisten Dieben geben?

Hinweise erbittet die Polizei in Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

Obermörlen: Gewächshaus geht in Flammen auf

In der Kleingartenanlage in der Straße “Auf dem Speck” brannte Montagabend 28.02.2022 ein Gewächshaus teilweise ab. Die Besitzerin hatte gegen 22:20 Uhr einen Feuerschein in der Gartenparzelle wahrnehmen können und die Feuerwehr informiert.

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatte die Besitzerin, gemeinsam mit Familienmitgliedern, das Feuer größtenteils gelöscht, so dass die Freiwillige Feuerwehr Ober-Mörlen lediglich nachlöschen musste. Derzeit kann die Polizei noch keine Angaben zur Brandursache machen. Der Schaden am Gewächshaus wird mit 3.000 Euro beziffert.

Bad Vilbel: Fahrraddiebe unterwegs

Ein E-Bike des Herstellers Cube, sowie zwei Fahrradschlösser stahlen Unbekannte zwischen Sonntag (27.02.2022) und Montag (28.02.2022). Der Dieb begab sich offenbar auf den Hinterhof des Mehrparteienhauses in der Friedberger Straße. Dort hatte der 32-jährige Besitzer sein Bike mit 2 Schlössern befestigt.

Der Unbekannte schnappte sich das Cube Cross Hybrid 400 zwischen 20:30 Uhr und 11:30 Uhr. Der Schaden beläuft sich auf 440 Euro. Hinweise erbittet die Polizei Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

Rosbach-Ober-Rosbach: 52-Jährigen überfallen

Auf einen Schlüsselbund hatten es Räuber am Montagabend 28.02.2022 abgesehen. Sie lauerten einem 52-Jährigen im Hainerweg auf, als dieser gegen 18:30 Uhr nach Hause kam. Zwei Männer hielten den 52-Jährigen fest, ein dritter Mann schlug dem Opfer mit der Faust ins Gesicht. Als der Geschädigte zu Boden fiel, durchsuchten die Räuber die Jacke ihres Opfers und stahlen einen Schlüsselbund. Danach flüchteten die Männer.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

Wer kann Hinweise zu den drei unbekannten, rund 180 cm großen Männern geben? Alle Drei hatten eine normale Statur, zwei trugen schwarze, einer einen weißen Kapuzenpullover. Der weiße Pulli hatte ein Rautenmuster. Die Räuber hatten die Kapuzen hochgezogen und trugen OP-Masken.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Friedberger Polizei unter

Tel.: (06031) 601-0 in Verbindung zu setzen.

Friedberg: Autos aufgebrochen

Wegen Sachbeschädigung und Diebstahls aus Kraftfahrzeug ermittelt die Friedberger Polizei. Im Zeitraum zwischen Mittwoch 23.02.2022 um 22:00 Uhr und Donnerstag 24.02.2022 um 12:00 Uhr machten sich Unbekannte an 2 Autos in einem Hinterhof der Raiffeisenstraße zu schaffen. An einem roten VW Caddy und einem blauen Mercedes Sprinter schlugen sie die rechte Seitenscheibe ein.

Die Diebe öffneten den Mercedes und stahlen aus dem Inneren die Autobatterie. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 370 Euro. Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Altenstadt-Oberau: Gegen Autos getreten – Polizei sucht Vandalen

Nachdem er in der Nacht zu Samstag 26.02.2022 offenbar 2 Autos beschädigte sucht die Polizei nun den unbekannten Vandalen. In der Straße “Am Rodland” beschädigte er die Heckklappe eines schwarzen Seat Leon, offensichtlich durch einen Tritt. Bei einem VW Golf 8 trat er gegen den eingeklappten Außenspiegel auf der Beifahrerseite in der Straße “Beim Zehnmorgenfeld” und beschädigte diesen. Der Schaden an beiden Autos kann noch nicht beziffert werden.

In diesem Zusammenhang meldete ein aufmerksamer Zeuge einen jungen Mann, der grölend durch die Straße lief. Der Unbekannte war schwarz gekleidet und trug eine schwarze Jogginghose, die auffallend rote Dreiecke im Bereich der Fesseln hatte.

Wer kann Hinweise zu dem Vandalen geben? Wem ist die grölende Person aufgefallen? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Büdingen unter Tel.: (06042) 96480 zu melden.

Ober-Mörlen: Audi gestohlen

Zwischen dem 10.02.2022 und Montagmittag (28.02.2022), 12:00 Uhr stahlen unbekannte Diebe einen blauen Audi. Der 58-jährige Besitzer hatte seinen A4 Avant aufgrund eines Defekts bereits Ende Januar an der Tank- und Rastanlage Wetterau Ost an der A5 abgestellt. Als der Besitzer den Audi gestern abholen wollte, war er verschwunden.

Der Schaden wird mit 1.500 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt nun wegen Pkw-Diebstahls. Wer kann Angaben zum Verbleib des blauen Audis machen? Hinweise erbittet die Polizeiautobahnstation Mittelhessen unter Tel.: (06033) 70435600.

