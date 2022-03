Gießen: Betrüger erbeuten Goldmünzen – Kripo warnt

(ots) – Am Dienstag 01.03.2022 sind sogenannte Enkeltrickbetrüger offenbar ans Ziel gekommen. Die Täter hatten eine 82-jährige in Gießen angerufen und ihr vorgegaukelt, dass ihr Enkel einen Unfall gehabt habe und dieser unbedingt Bargeld benötige. In der Folge ließ sich die Seniorin dazu überreden, einer sogenannten Abholerin Münzen im Wert von über 100.000 Euro zu übergeben.

Die Übergabe an eine Unbekannte erfolgte gegen 14.45 Uhr in der Frankfurter Straße. Die Fahndung und die Ermittlungen dazu laufen aktuell noch. Weitere Erkenntnisse liegen noch nicht vor. Die Kripo warnt: Möglicherweise versuchen es die Täter weiterhin!

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Ladendieb geschnappt

(ots) – Ein mutmaßlicher Ladendieb wurde am Montagnachmittag in einem Einkaufsladen in der Neustadt in Gießen erwischt. Der 36-jährige Algerier hatte vermutlich zuvor Sachen eingesteckt und wollte dann flüchten.

Offenbar hatte er noch Unterstützung eines 18-jährigen Ukrainers.

Beide Personen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641/7006-3755.

Gießen: Auto in der Robert-Sommer-Straße aufgebrochen

Unbekannte haben am Montagmittag eine Scheibe eines Fiat Punto in der Robert-Sommer-Straße eingeschlagen. Die Täter hatten dann den Innenraum durchsucht und eine im Fußraum stehende Tasche mitgehen lassen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Ladendieb verwendet Zange

Mit einer Zange hat ein 28-Jähriger offenbar mehrere Diebstahlssicherungen von Gegenständen in einem Baumarkt entfernt. Der Asylbewerber aus Georgien hatte vermutlich vor, Sachen im Wert von fast 300 Euro zu entwendet.

Der Verdächtige konnte ab am Montagnachmittag bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Wettenberg: Hinteres Kennzeichen weg

In der Straße Auf dem Falkenberg haben Unbekannte am Montagnachmittag das hintere Kennzeichen GI-SB 257 von einem Volvo entwendet. Möglicherweise haben die Täter das Schild abmontiert.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel: 0641/7006-3755.

Verkehrsunfälle

Gießen: Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall auf der Nordanlage in Gießen am Montag, 28. Februar 2022, gegen 17:00 Uhr entstand ein Sachschaden von ca. 14.000 EUR. Unfallursächlich war ein Verkehrsteilnehmer, der zwei an einer roten Ampel stehende Fahrzeuge übersehen hatte. In Folge dessen fuhr er auf das hintere Fahrzeug auf und schob dieses gegen das vordere Fahrzeug. Es entstand lediglich Sachschaden. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Gießen: Unfallflucht

Am 01. März 2022, gegen 08:00 Uhr kam es in Gießen bei einem Abbiegevorgang von der Ludwigstraße in die Bismarckstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW. Der LKW touchierte beim Abbiegen mit seinem Heck den PKW. Dabei entstand ein Gesamtschaden von 200 EUR.

Der Fahrer des PKW bemerkte scheinbar die Berührung der beiden Fahrzeuge nicht und verließ den Unfallort ohne anzuhalten. Wer kann sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Lollar: Verkehrsunfall

Eine 74 Jahre alte Fahrzeugführerin streifte am Dienstag, 1. März 2022, gegen 09:15 Uhr einen geparkten PKW und verursachte dabei einen Gesamtschaden von ca. 4.500 EUR.

Es wurde niemand verletzt.

Hungen-Villigen: Unfallflucht

Auf der Landstraße 3137 zwischen Hungen und Villingen kam es am Dienstag, 1. März 2022, gegen 09:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKWs. Die beiden Fahrzeuge waren in entgegengesetzter Richtung unterwegs und berührten sich im Begegnungsverkehr mit den Außenspiegeln. Dadurch entstand ein Sachschaden von 500 EUR.

Einer der Unfallbeteiligten entfernte sich vom Unfallort ohne anzuhalten. Wer kann sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen?

Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/91430.

