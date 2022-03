Exhibitionist belästigt Frauen – Kripo bittet um Hinweise

Kassel-Waldau (ots) – Ein Mann hat am Montag 28.02.2022 am Bugasee 2 Spaziergängerinnen belästigt und auf einer Parkbank sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Zwei Frauen waren gegen 15:45 Uhr in der Fuldaaue spazieren. Als sie das dortige FKK-Gelände passierten, zeigte sich ihnen der nackte dunkelhäutige Mann in eindeutig sexueller Absicht und machte so auf sich aufmerksam.

Anschließend zog der Unbekannte seine Kleidung an, setzte sich vor den Spaziergängerinnen auf eine Bank und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Die Frauen setzten ihren Weg fort, alarmierten aber aus Sorge, der Mann könnte in Richtung des nahe gelegenen Kinderspielplatzes gehen, umgehend die Polizei. Die sofort nach Bekanntwerden eingeleitete Fahndung führte nicht mehr zum Erfolg.

Täterbeschreibung:

Bei dem Täter soll es sich um einen 25-30 Jahre alten, ca. 1,80 Meter großen und sportlichen Mann mit dunklerem Teint gehandelt haben, der kurze schwarze Haare und einen schwarzen Bart hatte. Angezogen trug er einen weißen Pullover, eine helle Jeans, Sportschuhe und eine Sonnenbrille.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim für Sexualdelikte zuständigen Kommissariat 12 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Exhibitionisten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Zeugen nach Einbruch in Vereinsheim

Kassel-Süd (ots) – In der Nacht zu Montag 28.02.2022 sind bislang unbekannte Täter in die Geschäftsstelle eines Sportvereins in der Damaschkestraße in Kassel eingebrochen. Dabei hatten es die Einbrecher allem Anschein nach ausschließlich auf den Möbeltresor mit Bargeld und Fahrzeugpapieren abgesehen, den sie aus einem aufgebrochenen Schrank erbeuteten.

Wann genau in der Nacht sich der Einbruch in das Vereinsheim neben der Auesporthalle ereignete, ist bis dato noch unklar. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die Täter über den Zaun gestiegen und hatten zunächst die Alarmanlage des Gebäudes beschädigt, die dadurch nicht mehr funktionierte. Anschließend hebelten die Unbekannten ein Fenster auf und stiegen so in die Geschäftsstelle ein. Zielgerichtet brachen sie dort gewaltsam den Schrank mit dem kleinen Tresor auf.

Mit ihrer Beute traten die Täter im Anschluss über das aufgehebelte Fenster die Flucht nach draußen an, wo sich ihre Spur verliert.

Zeugen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag im Bereich der Damaschkestraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten haben und den Ermittlern des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Hinweise zu dem Fall geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Einbrecher treffen auf vor Fernseher eingeschlafenen Bewohner

Kassel-Oberzwehren (ots) – Unbekannte sind am Montagabend 28.02.2022 in ein Einfamilienhaus im Kasseler Stadtteil Oberzwehren eingebrochen und haben mehrere Schmuckstücke sowie Armbanduhren erbeutet. Nachdem die Täter im Obergeschoss überraschenderweise auf einen schlafenden Bewohner getroffen waren, ergriffen sie unerkannt die Flucht.

Wie die am Tatort in der Wendelstadtstraße eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, ereignete sich der Einbruch gegen 19:10 Uhr. Die Täter hatten sich dem Haus offenbar über den Garten angenähert, waren auf ein Vordach geklettert und hatten gewaltsam ein Fenster aufgebrochen. Nach ihrem Beutezug im Erdgeschoss begaben sich die Einbrecher in den 1. Stock.

Dort trafen sie in einem unbeleuchteten Zimmer auf den vor dem Fernseher eingeschlafenen Bewohner, der bis dahin nichts von dem Einbruch mitbekommen hatte. Blitzschnell flüchteten die Täter daraufhin aus dem Haus in unbekannte Richtung. Eine Beschreibung der Einbrecher konnte der geweckte Bewohner aufgrund der Dunkelheit nicht abgeben.

Zeugen, die am gestrigen Abend im Bereich des Tatorts in Oberzwehren verdächtige Personen beobachtet haben und den Kriminalbeamten des K 21/22 Hinweise auf die Einbrecher geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Schlangenlinienfahrt mit über 2 Promille ein Ende

Kassel/Vellmar (ots) – Dank einem anderen Autofahrer konnte eine Streife des Polizeireviers Nord am Montagabend 28.02.2022 die gefährliche Schlangenlinienfahrt eines betrunkenen Pkw-Fahrers beenden, bevor jemand zu Schaden kam. Der Zeuge hatte gegen 22:50 Uhr über den Notruf 110 die Polizei alarmiert, da ein VW auf der Holländischen Straße in Kassel stadtauswärts auffallende Schlangenlinien fuhr.

Der 32-Jährige aus Kassel blieb mit seinem Wagen an dem offenbar betrunkenen Fahrer dran und gab ständig den Standort des VW durch. Nur wenige Augenblicke später hatte eine Streife des Reviers Nord den Pkw auf der Bundesstraße 7 so ausfindig gemacht und in Espenau aus dem Verkehr gezogen.

Der Atemalkoholtest bei dem 58 Jahre alten Fahrer aus Berlin, der laut den Beamten sichtlich unter Alkoholeinfluss stand, ergab sodann über 2 Promille. Er musste die Streife mit zur Dienststelle begleiten, wo ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt wurde. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Schutz vor Cybercrimephänomenen – Kostenlose digitale Vortragsreihe

Kassel (ots) – Das Polizeipräsidium Nordhessen bietet in Zusammenarbeit mit den Volkshochschulen Region Nordhessen sowie weiteren regionalen Netzwerkpartnern im laufenden Frühjahr/Sommer-Semester acht digitale Präventionsvorträge aus dem Bereich Cybercrime an. Von den VHS-Standorten Region Kassel, Werra-Meißner, Schwalm-Eder sowie Waldeck-Frankenberg werden dabei in Patenschaft jeweils zwei Kurse ausgerichtet.

Im Zeitraum März bis Juni sind an folgenden Diensttagen, immer beginnend um 18.00 Uhr, folgende Themen vorgesehen:

08.03.2022: Fake Love – Liebesbetrug im Internet

22.03.2022: Zwischen talken und stalken

05.04.2022: Gefahren im Internet sicher begegnen

03.05.2022: Bankkunden im Visier von Betrügern

17.05.2022: Betrugsmaschen im Internet

31.05.2022: Smarte Geräte sicher nutzen

14.06.2022: Datendiebstahl – Darknet – Digitaler Nachlass

28.06.2022: Sicherheit für mobile Endgeräte

Die Vorträge werden von der Fachberaterin für Cybercrimeprävention, Kriminalhauptkommissarin Aniane Emde, gehalten. Neben der Sensibilisierung zu entsprechenden Cybercrimephänomenen geht es auch um die Erhöhung der technischen Sicherheit für internetfähige Endgeräte.

Als zentrale Plattform für eine Kurssuche und deren Buchung steht im VHS-Verbund die Homepage www.vhs-nordhessen.de zur Verfügung. Eine Anmeldung ist aber auch über die o.a. VHS-Standorte möglich.

Auf der Homepage des Polizeipräsidiums Nordhessen (Fachberatung Cybercrime) sind alle öffentlichen Termine unter https://k.polizei.hessen.de/1909473852 eingestellt.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen