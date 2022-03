Gefährlichen Körperverletzung mittels K.O.-Tropfen – Kripo bittet um Hinweise

Eschwege (ots) – Am Sonntagabend 27.02.2022 ist der Polizei in Eschwege ein Fall von gefährlicher Körperverletzung angezeigt worden. Der Lebensgefährte einer 36-jährigen Frau aus Eschwege hatte die Polizei gerufen, nachdem seine Freundin nach einem Gaststättenbesuch am Vorabend über Unwohlsein, Übelkeit und weitere Symptome geklagt hatte, die auf das Verabreichen von K.O.-Tropfen hindeuten könnten.

Zur Klärung der weiteren Umstände ist dann zeitnah auch die Eschweger Kripo hinzugezogen worden, die jetzt die weitere Sachbearbeitung in dem Fall übernommen hat.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist die 36-Jährige in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit ihrem Lebensgefährten in einer Gaststätte mit Restaurantbetrieb in der Straße “Hinter den Scheuern” in der Altstadt von Eschwege zu Gast gewesen.

Nachdem der Lebensgefährte der Frau den Gastronomiebetrieb schon etwas früher verließ, war die Frau zunächst noch weiter in der Gaststätte zurückgeblieben und dort u.a. mit einer anderen Personengruppe in Kontakt gekommen. Später wurden dann Passanten auf die 36-Jährige aufmerksam, wie sie sich in dem Durchgang von der Straße “Hinter den Scheuern” zur Marktstraße in hilfloser Lage auf dem Boden liegend befand, so dass die Passanten einen Rettungswagen verständigten. Zu diesem Zeitpunkt soll sich im Beisein des Opfers auch noch eine männliche Person befunden haben, die bei Auftauchen der Passanten in unbekannte Richtung geflüchtet sei.

Opfer kommt mit Erinnerungslücken zu sich

Letztlich ist die 36-Jährige dann am Sonntagvormittag in ihrer Wohnung wieder zu sich gekommen, weist aber was den Ablauf der Geschehnisse des Vorabends anbetrifft, starke Erinnerungslücken auf. Im Verlauf des Tages nahm die Frau dann zu ihrem Lebensgefährten Kontakt auf, der dann am Abend aufgrund der ungewissen Umstände die Polizei verständigte.

Aktuell halten es die ermittelnden Beamten für wahrscheinlich, dass unbekannte Personen der 36-Jährigen während ihres Gaststättenbesuchs, etwa in dem Zeitraum zwischen 02.15 Uhr und 04.40 Uhr, entsprechende gesundheitsschädliche Substanzen (K.O.-Tropfen) in ein offenstehendes Getränk getan haben könnten. Dies könnte dann in der Folge zu dem beeinträchtigten, körperlichen Zustand der Frau geführt haben. Dazu passen auch die Symptome, wie Übelkeit, Erbrechen, sowie starke Kopfschmerzen.

Wie das Opfer am Sonntagabend gegenüber der Polizei schilderte, hatte sie am Vorabend lediglich eine aus ihrer Sicht eher geringe Menge an alkoholischen Getränke zu sich genommen, die ihrer Meinung nach nicht allein verantwortlich für ihren gesundheitlichen Zustand am Vorabend sein könne.

Kripo hofft auf Hinweise

Die Kripo in Eschwege ermittelt nun in dem Fall und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung und ggfs. von weiteren Gästen, die in der besagten Gaststätte an dem Abend zu Gast waren. Für die Beamten könnte hier insbesondere die genannte Personengruppe von Bedeutung sein, mit der die 36-Jährige an dem Abend in Kontakt gekommen war. Danach könnte es sich um eine kleine Gruppe von Männern mit eventuell albanischer Herkunft handeln, die aus dem Kreis Kassel stammen soll.

Bei einem Mann aus dieser Personengruppe habe es sich zudem um denjenigen gehandelt, der sich im Beisein der 36-Jährigen Frau in dem Durchgang zwischen Marktstraße und “Hinter den Scheuern” aufgehalten und bei Auftauchen der Gruppe von Passanten dann entfernt hatte.

Diese männliche Person wird als ca. 180 cm groß, mit kurzen Haaren und südländischem Aussehen, großen Augen und untersetzter Statur (“moppelig”) beschrieben.

Hinweise im Zusammenhang mit dem Fallgeschehen nimmt die Kripo in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Sachbeschädigung – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Eschwege hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen, weil Unbekannte eine Haustür und eine Hausfassade in der Europastraße in Wehretal-Reichensachsen mittels eines Permanentmarkers und den Worten “Ich liebe Dich” und einem Herzsymbol beschriftet haben.

Die Tat geschah zwischen Freitag 18.00 Uhr und Samstag 08.30 Uhr. Der Schaden wird auf 150 Euro beziffert. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Diebstahl von Warnbaken

Unbekannte haben in der Straße “Neustadt” in Eschwege von einem Parkplatz der Betreuungsinstitution “Aufwind” zwei Warnbaken samt Standfuß geklaut.

Der Diebstahl ereignete sich zwischen Freitagnachmittag 14.10 Uhr und Montagnachmittag 14.30 Uhr Der Stehlschaden liegt bei 200 Euro.

Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Sontra

55-Jähriger mit Pfefferspray besprüht

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung hat die Sontraer Polizei gestern gegen einen 19-jährigen Mann aus Eschwege aufgenommen. Dieser soll am Montagvormittag gegen 11.40 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Lidl-Einkaufsmarkt in Sontra in der Straße “Niedertor” einen 55-jährigen Mann aus Sontra mit Pfefferspray besprüht haben.

Offenbar war es zuvor zu einem Streit gekommen, weil der 55-Jährige den jüngeren Mann, der zu dem Zeitpunkt einen Kinderwagen schob, angerempelt haben soll. Daraufhin soll der Tatverdächtige dann das Pfefferspray gezückt haben. Da der 55-Jährige eine Brille und zudem eine Schutzmaske trug, bekam der Mann letztlich nicht viel von dem Reizgas ab und musste daher auch nicht akut ärztlich behandelt werden.

Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Lkw mit Anhänger hat gestern Abend gegen 20.45 Uhr einen Verkehrsunfall auf der B 27 Höhe Wichmannshausen verursacht und ist im Anschluss unerlaubt davongefahren. Die Polizei in Sontra hat diesbezüglich Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Der verursachende Lkw war auf der B 27 von Sontra kommend in Richtung Eschwege unterwegs. Aus der Ortslage von Wichmannshausen kommend, wollte ein 54-jähriger Autofahrer aus Sontra von der Eschweger Straße auf die B 27 in Richtung Sontra einbiegen.

Der 54-Jährige wartete ordnungsgemäß im Einmündungsbereich Eschweger Straße/B 27, um den Lkw vorbeifahren zu lassen. Offenbar geriet der Anhänger des Lkws dann derart in Schlingern, so dass dieser ausschwenkte und gegen die Fahrzeugfront am Auto des 54-Jährigen prallte. Der Lkw setzte jedoch seine Fahrt unvermindert fort.

An dem Auto des 54-Jährigen entstand ein Schaden von 3.000 Euro. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0 entgegen.

Autofahrerin überfährt totes Wildtier

Bereits am Sonntagabend 27.02.2022 gegen 22.10 Uhr ist 18-jährige Autofahrerin aus Sontra auf der K 28 zwischen Sontra und Ulfen über einen toten Dachs gefahren, der auf der Fahrbahn lag. Dadurch verursachte die junge Frau eine Beschädigung an ihrem Fahrzeug in Höhe von 1.000 Euro.

Wildunfall

Am Montagmorgen gegen 06.25 Uhr ist 62-jähriger Mann mit seinem Kleintransporter auf der B 7 zwischen Netra und Röhrda unterwegs gewesen, wo er mit einem Reh kollidierte. Das Tier verendete am Unfallort, der entstandene Schaden am Fahrzeug des 62-Jährigen beläuft sich auf 600 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung an Motorroller

An der Tram-Haltestelle in der Leipziger Straße in Fürstenhagen ist ein abgestellter Motorroller der Marke Rex (Farbe: schwarz) von unbekannten Tätern mutwillig um getreten worden. Das Kleinkraftrad fiel daraufhin zur Seite und wurde dadurch beschädigt. Der Sachschaden wird mit 250 Euro angegeben.

Tatzeit war hier am Montag zwischen 10.00 Uhr und 21.15 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall – Autofahrerin kollidiert mit Wildvogel

Auf der B 80 zwischen Hohengandern und Witzenhausen ist eine 21-jährige Autofahrerin aus Drebach (Erzgebirgskreis) am Montagmorgen 28.02.2022 gegen 08.30 Uhr mit einem Wildvorgel kollidiert. Der Vogel hinterließ einen Schaden in Höhe von 600 Euro am linken Außenspiegel und verendete nach der Kollision noch am Unfallort.

Diebstahl von Kennzeichen

Unbekannte Täter haben von einem roten Pkw KIA Rio die beiden amtlichen Kennzeichen ESW-FS 84 im Wert von 40 Euro geklaut. Tatzeit war am Montag 28.02.2022 zwischen 06.30-15.00 Uhr. Das Auto war zu diesem Zeitpunkt in der Nordbahnhofstraße in Witzenhausen am dortigen Bahnhof geparkt.

Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

