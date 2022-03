Mehrere Taschendiebstähle

Ludwigshafen (ots) – Am 28.02.2022 gegen 09:20 Uhr, war eine 74-Jährige in einem Supermarkt im Londoner Ring einkaufen. Als sie sich an einem Regal nach unten gebeugt hätte, um etwas aus einem Regal zu nehmen, seien viele Menschen um sie herum gewesen. Kurze Zeit später musste sie feststellen, dass ihr Geldbeutel aus der Jackentasche gestohlen worden war.

Am 28.02.2022 gegen 18:30 Uhr, war eine 45-Jährige in einem Supermarkt in der Ludwigstraße einkaufen. Nachdem an einer Engstelle im Kassenbereich ein Unbekannter sich an ihr vorbei drückte, musste sie feststellen, dass ihr Handy nicht mehr in ihrer Jackentasche war.

Am 28.02.2022 gegen 11:00 Uhr, war eine 70-Jährige in einem Supermarkt in der Mannheimer Straße einkaufen. Dort wurde ihre Geldbörse gestohlen. Ein paar Stunden später musste sie zudem feststellen, dass die unbekannten Täter mehrere hundert Euro von ihrem Konto abgebucht hatten. Im Laufe des Tages meldete sich ein Finder, der der 70-Jährigen die Geldbörse zurück gab. Die EC-Karte fehlte jedoch.

Am 28.02.2022 gegen 16:30 Uhr, ging ein 82-Jähriger nach seinen Einkäufen zur Bank am Hans-Warsch-Platz, um Geld abzuheben. Seinen Geldbeutel hatte er in den Korb seines Rollators gelegt. Auf dem Hans-Warsch-Platz wurde er von einer unbekannten Frau angesprochen, die etwa 1,70 m groß war und kurze braune Haare hatte. Sie fragte ihn nach einer Zigarette. Als er antwortete, er habe keine Zigaretten, ging die Frau weiter. Zu Hause stellte er dann fest, dass seine Geldbörse fehlte.

Die Polizei rät: Tragen Sie am Besten Geld, Kreditkarten, Ausweise und andere Dokumente immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung dicht am Körper. Sobald Sie bemerken, dass Ihre Kreditkarten gestohlen wurden, lassen Sie sie sperren.

64-Jähriger Radfahrer angefahren

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 28.02.2022 gegen 14:10 Uhr, fuhr ein 28-Jähriger mit seinem Auto langsam in der Fußgängerzone auf der Prinzregentenstraße. Zur gleichen Zeit fuhr ein 64-Jähriger mit seinem Fahrrad auf der Gartenstraße und bog nach rechts in die Prinzregentenstraße ein. Ein paar Meter hinter der Kreuzung kam es dann zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. Der 64-Jährige wurde verletzt und kam ins Krankenhaus.

59-jähriger alkoholisierter Mofafahrer gestürzt

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 28.02.2022 gegen 21:55 Uhr, fuhr ein 59-Jähriger mit seinem Mofa auf der Edigheimer Straße in Richtung Oppauer Straße. Kurz vor der Bunsenstraße stürzte er. Ein Zeuge, der dies mitbekommen hatte, ging zu ihm und verständigte die Polizei.

Die eintreffenden Polizeibeamten stellten fest, dass er verletzt war und dass er nach Alkohol roch. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,29 Promille. Der 59-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.

Laptop aus Testcontainer gestohlen

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit zwischen Samstag 26.02.2022 gegen 16:30 Uhr und Montag 28.02.2022 gegen 10:00 Uhr, schlugen unbekannte Täter eine Fensterscheibe eines Corona-Testcontainers in der Frankenthaler ein. Sie stahlen einen Laptop.

Wer etwas gesehen hat und Angaben zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

81-Jähriger verliert Kontrolle und fährt gegen Ampel

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 28.02.2022 gegen 18:30 Uhr, fuhr ein 81-Jähriger mit seinem Auto auf der Meckenheimer Straße in Richtung Maudacher Straße. An der Kreuzung Meckenheimer Straße/Maudacher Straße kam er in der dortigen Rechtskurve links von der Fahrbahn ab und stieß an die dortige Ampel. Der 81-Jährige verletzte sich und kam ins Krankenhaus. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Baumaterialien und Baumaschinen aus Baucontainer gestohlen

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit zwischen Samstag 26.02.2022 gegen 12:00 Uhr und Montag 28.02.2022 gegen 07:00 Uhr, brachen unbekannte Täter einen abgeschlossenen Baucontainer in der Franz-Zang-Straße auf. Sie stahlen verschiedene Baumaterialien und Baumaschinen im Wert von etwa 5.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Diebstahl aus Pritschenwagen

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit zwischen dem 26.02.2022 gegen 22.00 Uhr und dem 28.02.2022 gegen 08:00 Uhr, schlugen unbekannte Täter das Dreiecksfenster eines Pritschenwagens ein, der in der Rottstraße geparkt war. Sie stahlen aus der Fahrerkabine Bordbücher, Transportversicherungspapiere und das Fahrtenbuch.

Aus dem mittels Plane und Seil gesicherten Laderaum wurden mehrere Euro-Paletten gestohlen. Zudem wurden aus einem verriegelten Staukasten des Pritschenwagens mehrere Zurrgurte mit Ratschen entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.

Versuchter Einbruch bei Autovermietung

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit zwischen dem 25.02.2022 gegen 18.00 Uhr und dem 28.02.2022 gegen 07:30 Uhr, versuchten unbekannte Täter bei einer Autovermietung in der Industriestraße einzubrechen. Sie schlugen ein Fenster ein, es gelang ihnen jedoch nicht in die Geschäftsräume zu gelangen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der

Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.

38-Jähriger nicht auf Anruf von falschen Europol Mitarbeitern reingefallen

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 28.02.2022 gegen 11:00 Uhr, erhielt ein 38-Jähriger auf seinem Mobiltelefon einen Anruf von einer unbekannten Frau, die sich als Mitarbeiterin von Europol vorstellte. Sie erzählte ihm, dass man in Berlin seine Daten und Drogen in einem Auto gefunden hätte. Danach wurde er an einen Mann weiter gegeben, der ihm mehrere Fragen stellte, unter anderem zu seinem Bankkonto.

Als der 38-Jährige daraufhin erklärte, dass er zu einer Polizeidienststelle gehen werde, um sich dort zu informieren, entgegnete ihm der Anrufer, dass er dort aufgrund der Geschehnisse direkt festgenommen werden würde und er dies deshalb unterlassen solle. Dies verwunderte den 38-Jährigen so sehr, dass er auflegte und zur nächsten Polizeidienststelle ging.

Trickdieb bestiehlt 87-Jährige in ihrer Wohnung

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 28.02.2022 gegen 11:30 Uhr, klingelte ein fremder Mann bei einer 87-Jährigen in der Trifelsstraße und wollte ihr eine Obdachlosenzeitung “Straßenlicht” verkaufen. Als die Seniorin Geld holte, folgte ihr der Mann in ihre Wohnung und bat sie um ein Glas Wasser. Nachdem er das Glas ausgetrunken hatte, fragte er sie, ob er auf Toilette gehen könne.

Dies verneinte die 87-Jährige und bat ihn zu gehen. Um ihrem Willen Ausdruck zu verleihen, erklärte sie geistesgegenwärtig, dass sie ihren Mann holen werde. Daraufhin verließ der Mann fluchtartig die Wohnung.

Als der Unbekannte weg war, stellte die Seniorin fest, dass aus ihrem Geldbeutel Bargeld fehlte. Ein Nachbar der 87-Jährigen verfolgte den unbekannten Täter und stellte dabei fest, dass dieser mit einem anderen Mann unterwegs war. Die verständigte Polizei suchte die Umgebung ab, konnte die beiden unbekannten Männer jedoch nicht auffinden.

Täterbeschreibung:

Der unbekannte Täter war etwa 40-50 Jahre alt, korpulent und hatte kurze graue Haare. Er trug schwarze Schuhe, einen dunklen Pullover, eine schwarze ärmellose Weste und eine schwarze Jogginghose. Er hatte einen schwarzen Rucksack dabei.

Sein Begleiter war etwa 50-60 Jahre alt, schlank und hatte kurze graue Haare. Er trug eine schwarze “Adidas” Mütze mit weißen Streifen, einen blauen “Adidas” Pullover mit weißen Streifen, eine schwarze ärmellose Weste, dunkle Jeans und eine dunkle Hose.

Wer Hinweise auf den Täter und seinen Begleiter geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.