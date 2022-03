Meckenheim: Verpuffung versetzt Dach eines Doppelhauses

Meckenheim (ots) – Heute, 01.03.2022, 13:14 Uhr, wurde eine Explosion in einem Wohnhaus in Meckenheim gemeldet. Die Einsatzkräfte, 40 Feuerwehrleute und fünf Polizeibeamte, stellten in einer unbewohnten Doppelhaushälfte eine Verpuffung im Kellerraum fest, die verantwortlich für Risse in den Wänden und einem ca. 20 cm großen Dachversatz des kompletten Hauses zeichnete.

Es gab keine Verletzten und erste Schätzungen ergaben einen Sachschaden von ca. 300.000,- Euro. Ein hinzugezogener Statiker konstatierte, dass das Haus betretbar sei. Die Ursache der Verpuffung wird durch einen Gutachter und dem Fachkommissariat der Kripo Neustadt/Wstr. untersucht. Es wird nachberichtet.