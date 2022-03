Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 01.03.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Jugendliche Radfahrer gefährdet, bedroht und beleidigt

Bad Dürkheim (ots) – Am 28.02.2022 gegen 12:30 Uhr kam es in der Fronhofallee in Bad Dürkheim zu einer Verkehrsgefährdung mit anschließender Beleidigung und Bedrohung. Ein 17-Jähriger und ein 18-Jähriger befuhren mit ihren Fahrrädern die Fronhofallee, als plötzlich ein weißer Ford Transit hinter ihnen fuhr und mehrfach länger hupte. Danach wurden sie von dem Ford überholt. Beim Einscheren schnitt der Ford die Radfahrer derart, dass der 17-Jährige stark bremsen musste und dabei beinahe gestürzt wäre. Der Fahrer stieg aus seinem Fahrzeug, ging auf die Jugendlichen zu und beleidigte sie als „Arschlöcher“. Der 18-Jährige wurde durch den Fahrer nach hinten gestoßen und er drohte ihm, dass es „krachen“ würde, wenn er ihn nochmals sehe und er „reif“ sei, wenn er ihm allein begegne. Laut Aussagen der Jugendlichen kannten sie den Fahrer nicht. Über das abgelesene Teilkennzeichen konnte der Halter ermittelt werden. Ermittlungen hinsichtlich des Fahrers zum Tatzeitpunkt wurden aufgenommen. Gegen den Fahrer wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Beleidigung, Bedrohung und versuchter Körperverletzung ermittelt.

Bad Dürkheim: Einbruchsversuch

Bad Dürkheim (ots) – Am 27.02.2022 gegen 12:30 Uhr wurde in der Fronhofallee in Bad Dürkheim ein Einbruchsversuch in ein dortiges Mehrfamilienhaus festgestellt. Vor Ort konnte festgestellt werden, das bislang unbekannte Täter mit einem nicht bekannten Gegenstand versucht hatten die Eingangstüre einer Wohnung aufzuhebeln. Ins Wohnungsinnere konnten sie jedoch nicht gelangen. Es entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Der Tatzeitraum kann von dem Eigentümer nicht genau benannt werden. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Weisenheim am Sand: Unfall unter Drogeneinwirkung verursacht

Weisenheim am Sand (ots) – Am 28.02.2022 gegen 18:00 Uhr kam es in der Dr.Welte-Straße in Weisenheim am Sand zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein zu diesem Zeitpunkt unbekannter Fahrer eines Citroen Picasso befuhr die Dr. Welte-Straße aus Frankenthal kommend in Richtung Ortsmitte. In Höhe des Sportplatzes streifte er beim Vorbeifahren zwei ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellte PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem abgestellten Mercedes und einem weiteren Citroen entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Der Verkehrsunfall konnte durch einen Zeugen beobachtet werden. Er informierte unverzüglich die Polizei und konnte sowohl das Kennzeichen des Citroen als auch eine gute Beschreibung des Fahrers abgeben. Dadurch konnte der Fahrer an seiner Wohnanschrift ermittelt werden. Der Citroen konnte unweit vor dem Anwesen mit frischen und korrespondierenden Unfallschäden festgestellt werden. Während der Kontrolle konnten die Polizeibeamten drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Im Rahmen der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der 34-Jährige aktuell ein Fahrverbot auferlegt bekommen hatte und das Fahrzeug eigentlich nicht hätte führen dürfen. Gegen ihn wird nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Verkehrsunfallflucht und Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinwirkung ermittelt.

Weisenheim am Sand: Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Weisenheim am Sand (ots) – Am 28.02.2022 gegen 10:00 Uhr wurde eine 65-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Laumersheimer Straße in Weisenheim am Sand verletzt. Eine 87-Jähriger befuhr mit ihrem VW Golf die Laumersheimer Straße wollte in den dortigen Kreisverkehr einfahren. Beim Einfahren missachtete sie die Vorfahrt der bereits im Kreisverkehr befindlichen Radfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Hierdurch stürzte die Radfahrerin und verletzte sich am Bein. Die 65-jährige Radfahrerin stürzte, wurde dabei leicht verletzt und musste durch das DRK ins Krankenhaus verbracht werden. Am Golf und am Fahrrad entstand ein Gesamtschaden von 700 Euro.

Wachenheim: Seniorin beinahe Opfer von Trickbetrügern

Wachenheim (ots) – Am 28.02.2022 gegen 13:00 Uhr wurde eine ältere Dame aus Wachenheim beinahe Opfer eines Trickbetrügers. Ein bislang unbekannter männlicher Betrüger klingelte bei der Dame und gab sich Mitarbeiter der Stadt aus. Er ging dann von Zimmer zu Zimmer und öffnete dort die Schränke. Entwendet habe er nichts. Nach mehrfacher Aufforderung habe er dann die Wohnung wieder verlassen. Trotz sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, konnten der Betrüger nicht mehr festgestellt werden. Der Täter soll ca. 1,75m groß gewesen sein. Eine weitere Beschreibung konnte die Dame nicht abgeben. Die Kriminalpolizei in Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Wurden sie auch Opfer eines solchen Betruges dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Die Polizei rät hier, fremden Personen keinen Zutritt zu ihrer Wohnung/Haus zu gewähren. Sprechen sie aufdringliche Besucher laut an oder rufen sie um Hilfe. Weitere Informationen finden sie unter www.polizei-beratung.de.

