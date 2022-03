Brühl – „Helfen in Brühl und Umgebung“ und Gemeindeverwaltung rufen zu Sachspenden für die Ukraine auf

Brühl – Friedenskundgebungen, Spendenaktionen, Aufnahme von Kriegsflüchtlingen – alles ist wichtig, um das Leid zu lindern und diesen schrecklichen Krieg in Europa zu „verarbeiten“. In Brühl ruft die neue Helfergruppe „Helfen in Brühl und Umgebung“ im Zusammenwirken mit der Gemeindeverwaltung und Bürgermeister Dr. Ralf Göck zu Sachspenden auf, die über die Caritas Mannheim in die Ukraine zu den Betroffenen gebracht werden.

Um die Wege aus Brühl und Rohrhof kurz zu halten und das Spenden leicht zu machen, kann man die Pakete zu jeder Tages- und Nachtzeit am Seiteneingang des Rathauses unter dem Vordach platzieren. Während der Öffnungszeiten werden sie auch an der Pforte entgegengenommen.

Derzeit rufen die Caritas-Mannheim und die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Rhein-Neckar e.V. zu Sachspenden auf. Letztere hat Kontakte vor Ort und wird die Spenden direkt zu den Betroffenen bringen. Die Helfergruppe kann die Pakete aber auch abholen und transportiert die Waren zur Caritas nach Mannheim, denn diese stellt ihre Pflegeeinrichtung zur Lagerung zur Verfügung.

Wer selbst in das Maria Frieden Pflegezentrum, in das Maria-Scherer-Haus, in das Joseph-Bauer-Haus, in das Caritas-Zentrum Guter Hirte, in das Caritas-Zentrum St. Franziskus, in das Horst Schroff SeniorenPflegeZentrum, in das Regine-Kaufmann-Haus oder in das Franz-Pfeifer-Haus kommt, kann die Spenden auch gerne dort direkt abgeben. Andernfalls übernimmt das die Gruppe „Helfen in Brühl und Umgebung“, holt die Sachen bei den Spendern in Brühl und Rohrhof ab, sei es mit dem Fahrrad oder mit dem Auto. Am Ende bringen sie die Ware zu diesen Pflegeeinrichtungen.

Kontaktaufnahme unter: 017673198918

Folgende Sachspenden werden benötigt:

Schlafsäcke,

Isomatten,

Decken (auch isolierend),

Kissen,

Regenmäntel,

Hygieneprodukte,

(Papier)handtücher,

Wundantiseptika,

Desinfektionsmittel,

Bandagen,

Einwegmasken,

Zelte, Feldbetten,

Batterien,

Kerzen,

Taschenlampen,

Energieriegel,

Trockenfrüchte, Nüsse,

Konserven, Nudeln,

Babynahrung.

Bei dieser Aktion wird KEINE Kleidung gesammelt!

Wer lieber Geld spenden möchte, hier die IBAN/BIC von dem Ukrainischen Roten Kreuz: IBAN: DE63370205000005023307

BIC: BFSWDE33XXX

Stichwort: Nothilfe Ukraine