Mit 2,8 Promille auf dem Fahrrad unterwegs

Germersheim (ots) – Am Sonntagnachmittag 27.02.2022 stellten Beamte der Polizei Germersheim in der die Geschwister-Scholl-Straße einen Radfahrer fest, der deutlich “Schlangenlinien” fuhr. Eine Kontrolle bestätigte den Verdacht, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,8 Promille, sodass dem 39-jährigen Mann eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet werden musste.

BAB 65 Verkehrsunfall durch Spurwechsler

Kandel (ots) – Am Montag 28.02.2022 um 10.20 Uhr, befuhr ein 53-jähriger BMW-Fahrer die BAB 65 von Landau kommend auf der Überholspur in Fahrtrichtung Karlsruhe. In Höhe der Anschlussstelle Kandel-Süd scherte plötzlich ein 61-jähriger Peugeot-Fahrer von der rechten auf die linke Fahrspur aus und erkannte den BMW zu spät, woraufhin er sofort wieder auf die rechte Fahrspur zurück wechselte.

Der BMW-Fahrer führte zeitgleich eine Vollbremsung durch um einen Zusammenstoß zu verhindern und lenkte ebenfalls nach rechts. Hierdurch drehte sich sein Fahrzeug und stieß in der Drehbewegung mit dem Heck gegen den Peugeot. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Versuchter Einbruch – Wem gehören die Fahrräder?

Germersheim (ots) – Am späten Montagabend 28.02.2022 teilten Anwohner der Albert-Einstein-Straße eine verdächtige Person mit, die lautstark an Türen klopfen würde. Vor Ort flüchtete eine dunkel gekleidete Person vor der Polizeistreife. Im Rahmen der Fahndung nach dieser Person wurde ein weiterer Mann festgestellt, der sich hinter einem Auto versteckte. Der 21-Jährige aus Germersheim wurde vorläufig festgenommen, kam aber im Laufe der Nacht wieder auf freien Fuß.

Während den Ermittlungen stellte sich heraus, dass bereits Werkzeuge zum Abtransport bereitgestellt waren, die zuvor aus einer verschlossenen Garage entwendet wurden. Zudem konnten zwei Fahrräder sichergestellt werden, die nicht zugeordnet werden konnten.

Die Polizei sucht nun die Eigentümer der beiden Räder, die vermutlich am Montag im Stadtgebiet Germersheim entwendet wurden und bittet alle Zeugen sich unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Verhinderte Trunkenheitsfahrt eines Radfahrers

Wörth (ots) – Ein Verkehrsteilnehmer meldete der Polizeiinspektion Wörth am Montag 28.02.2022 um 21.00 Uhr, dass er in der Straße Im Klammengrund einen Mann neben einem Fahrrad liegen gesehen habe. Tatsächlich konnte beim Eintreffen der Polizeistreife ein 61-jähriger Mann schlafend neben seinem Fahrrad angetroffen werden.

Seinen Angaben zufolge habe er sein Fahrrad geschoben und sei aus unerklärlichen Gründen wohl hingefallen. Der 61-jährige, dessen Alkoholtest 3 Promille ergab, wurde nach Hause verbracht, sein Fahrrad an Ort und Stelle sichergestellt.