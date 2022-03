Gleich 5 Wildschweine kreuzen die Straße

Maikammer (ots) – Gleich 5 Wildschweine kreuzten Montag 28.02.2022 gegen 19.30 Uhr die L 516 zwischen Maikammer und Edenkoben, als eine 23-jährige Autofahrerin nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und mit einem der Tiere kollidierte. Dabei wurde ihr Fahrzeug an der Frontpartie beschädigt.

Die Polizei appelliert: Tiere queren Verkehrswege ohne Vorwarnung, zu jeder Tages- und Nachtzeit und mahnt daher zur Vorsicht!

Betrunken mit geklautem Fahrrad unterwegs

Herxheimweyher (ots) – Ein aufmerksamer Zeuge verständige in der Nacht von Montag auf Dienstag 01.03.2022 die Polizei, als er in der Hauptstraße in Herxheimweyher den Diebstahl eines Tandemsfahrrads beobachtete. Der Dieb, ein 20-Jähriger aus Billigheim-Ingenheim, konnte mit unsicherer und schwankender Fahrweise auf dem Tandemrad in der Unteren Hauptstraße in Herxheim durch die Polizei festgestellt werden.

Trotz deutlicher Anzeichen des Alkoholkonsums stritt er diesen und auch den Diebstahl des Rades ab. Ein Atemalkoholtest verweigerte er. Gegen den 20-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Parkplatzrempler mit 1,44 Promille

Herxheim (ots) – Rund 1.250 Euro Sachschaden verursachte ein 36-jähriger Autofahrer am Montagabend beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Herxheim. Der 36-Jährige war beim rückwärts Ausparken gegen ein geparktes Fahrzeug gestoßen.

Die Besitzerin des geparkten Autos zog zur Unfallaufnahme die Polizei hinzu, welche bei dem Unfallversucher Alkoholgeruch feststellte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille. Dem 36-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Zwei Haftbefehle noch offen

Edenkoben (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle in der Staatsstraße gegen 18 Uhr stellten gestern (28.02.2022) die Beamten bei einem 46 Jahre alter Autofahrer fest, dass noch zwei Haftbefehle offenstanden.

Erst nachdem die noch ausstehenden Geldstrafen geleistet wurden, durfte er weiterfahren, ansonsten hätte er die kommenden Tage in einer Justizvollzugsanstalt verbracht.

Fahrradhelm schützt vor schwerwiegender Kopfverletzung

Burrweiler (ots) – Vermutlich seinem getragenen Fahrradhelm ist es zu verdanken, dass ein 59 Jahre alter Radfahrer mit einer Platzwunde an der linken Schläfe nicht schwerwiegender verletzt wurde. Der Mann war Montag 28.02.2022 um 14.40 Uhr am Annaberg unterwegs, als er infolge einer Bodenwelle die Kontrolle über sein Fahrrad verlor, dabei nach rechts von der Fahrbahn abkam und kopfüber hinstürzte.

Mit dem Rettungswagen kam er in ein Krankenhaus. Die Polizei weist daraufhin: Bei einem schweren Sturz kann ein Fahrradhelm die Gesundheit oder gar das Leben retten.