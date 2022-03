Von Müllfahrzeug gesprungen – Schwer verletzt im Krankenhaus

Waldsee (ots) – Am Montag 28.02.2022 gegen 09:30 Uhr, sprang in der Neuhofener Straße ein Müllentsorger von der Trittfläche eines Müllfahrzeuges ab und kollidierte mit einem vorbeifahrenden PKW. Durch den Zusammenstoß wurde der Arbeiter schwer verletzt und nach Erstbehandlung durch den Notarzt in ein Krankenhaus gebracht.

Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Personen, die Angaben machen oder Hinweise zum konkreten Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rettungssanitäterin unsittlich berührt

Waldsee (ots) – Atemschwierigkeiten waren am Montag 28.02.2022 gegen 21:00 Uhr, Anlass für den Einsatz des Rettungsdienstes auf dem Campinggebiet “Auf der Au”. Da sich der zu Behandelnde aggressiv zeigte und eine Rettungssanitäterin unsittlich berührte, wurde eine Polizeistreife hinzugezogen.

Dem 54-jährigen Mann mussten aufgrund seines Verhaltens zunächst Handschellen angelegt werden. Nachdem er sich beruhigt hatte und keine weiteren medizinischen Maßnahmen zu treffen waren, konnte er vor Ort an einen Bekannten übergeben werden. Ihn erwartet ein Strafverfahren nach § 184i Strafgesetzbuch, sexuelle Belästigung.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am Montag 28.02.2022 kam ein 58-jähriger Mofa-Fahrer gegen 22:30 Uhr auf der Industriestraße in Bobenheim-Roxheim nach rechts von der Straße ab und stürzte hierbei. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte deutlicher Alkoholgeruch beim 58-jährigen Fahrer festgestellt werden.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,88 Promille, weshalb der Fahrer zwecks Blutentnahme mit auf die Polizeiinspektion Frankenthal genommen wurde.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Verkehrskontrolle – Illegale Veränderung an Kraftfahrzeug

Schifferstadt (ots) – Motorisierte Verkehrsteilnehmer und ihre Fahrzeuge standen am Montag, 28.02.2022, von 15:30 bis 16:30 Uhr, bei einer Schwerpunktkontrolle in der Speyerer Straße im Fokus der Polizei. Bei einem PKW konnte festgestellt werden, dass für die genutzte Rad-Reifen-Kombination sowohl kein Teilegutachten als auch keine Änderungsabnahme vorlag.

Durch diese nicht genehmigte Fahrzeugveränderung war die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges erloschen, weshalb ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. Zudem wurde eine Kontrollaufforderung ausgestellt, wonach der PKW wieder in einen genehmigten Zustand zurückzuführen ist. In einem anderen Fall war ein Kind nicht korrekt angegurtet worden. Auch dies stellt während der Fahrt eine Ordnungswidrigkeit dar.

Kinder begehen Ladendiebstahl

Mutterstadt (ots) – Am Montag 28.02.2022 gegen 14:45 Uhr, wurde in einem Geschäft in der Ludwigshafener Straße ein Geschwisterpaar beim Ladendiebstahl erwischt. Sowohl das 11-jährige Mädchen als auch der 8-jährige Junge trugen unter ihren eigentlichen Hosen je eine Jeans, die beim Verlassen des Geschäfts nicht gezahlt wurde.

Mit den altersbedingt strafunmündigen Kindern wurde ein erzieherisches Gespräch geführt und beide sodann an einen Erziehungsberechtigen überstellt. Das Jugendamt wurde in Kenntnis gesetzt.

Marihuana sichergestellt

Schifferstadt (ots) – Eigentlicher Anlass für eine Kontrolle auf den Bleichwiesen am Montag 28.02.2022 gegen 19:00 Uhr war eine gemeldete Ruhestörung, ausgehend von einer Gruppe Jugendlicher. Als der Vollzugsdienst dabei Marihuana-Geruch feststellte, kam eine Polizeistreife hinzu.

Es konnten mehrere Gramm Cannabis sichergestellt werden. Ein Strafverfahren wegen dem Besitz/Erwerb von Betäubungsmitteln wurde eingeleitet. Die Erziehungsberechtigten der Jugendlichen wurden über den Vorfall informiert.