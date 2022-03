24-jähriger PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

Speyer (ots) – Unter dem Einfluss von Cannabis und Amfetamin stand am Montag 28.02.2022 gegen 12:00 Uhr ein 24-Jähriger. Der Mann war Am Neuen Rheinhafen mit seinem PKW unterwegs, als er von einer Polizeistreife kontrolliert wurde.

Nachdem die Beamten Auffälligkeiten feststellten, die auf Drogenkonsum deuteten, musste der Mann aus Speyer eine Blutprobe abgeben. Der Konsum von Drogen räumte er letztlich ein. Durch die Beamten wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Führerscheinstelle informiert.

Streit in Gaststätte endet mit Körperverletzung

Speyer (ots) – Am Dienstag 01.03.2022 gegen 01:30 Uhr gerieten in einer Gaststätte in der Kutschergasse 2 Männer in Streitigkeiten. Infolge des Streits fügte ein 32-Jähriger einem 24-Jährigen durch Schläge ins Gesicht leichte Verletzungen zu. Gegen den 32-Jährigen aus Speyer wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Versuchter Enkeltrickbetrug mittels Kurznachricht

Speyer (ots) – Bereits am Sonntag 27.02.2022 kam es zu einem versuchten “Enkeltrickbetrug”, eine Masche, die vor allem bei älteren Personen angewendet wird. Dabei wird dem Opfer am Telefon vorgespielt, dass sich ein naher Verwandter oder Bekannter in einer Notlage befindet und finanzielle Hilfe benötigen würde.

Die Betrüger lassen sich immer wieder neue Varianten einfallen, um ihre Opfer zu täuschen. So erhielt am Sonntag 27.02.2022 eine 70-Jährige über “Whats App” eine Kurznachricht ihrer vermeintlichen Tochter. Nachdem diese mitteilte, angeblich in Besitz einer neuen Handynummer zu sein, fragte sie die Geschädigte, ob sie ihre offenen Rechnungen in Höhe von über 6.000 Euro begleichen könne. Die 70-Jährige reagierte gut und meldete den Vorfall bei der Polizei.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Raten sie nicht wer anruft oder die Textnachrichten verfasst, sondern fordern Sie die Person auf, den Namen selbst zu nennen. Erfragen Sie Dinge, die nur der richtige Verwandte/ Bekannte wissen kann.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

Sobald Ihnen ein Anruf verdächtig erscheint, können Sie sich jederzeit an die Polizei wenden!

Radfahrer nach Unfall verletzt

Speyer (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Radfahrer kam es am Montag 28.02.2022 um 09:45 Uhr, als ein 81-jähriger PKW-Fahrer vom Nussbaumweg in die Waldseer Straße abbiegen wollte.

Beim Abbiegen übersah er einen 54-jährigen Radfahrer, der die Waldseer Straße querte. Die Ampel zeigte für beide Verkehrsteilnehmer grünes Licht. Infolge der Kollision erlitt der Radfahrer leichte Verletzungen.