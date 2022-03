Präsidialbereich (ots) – Am Montagabend 28.02.2022 wurden rund 1.200 Menschen als sogenannte “Spaziergänger” festgestellt, die nicht als Versammlung angemeldet waren. Die überwiegende Anzahl der Menschen hielt sich an die Regelungen der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung, hielt erforderliche Mindestabstände ein und trug eine Mund-Nasen-Bedeckung.

Von 5 Menschen wurde die Identität festgestellt. Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden gegen sie eingeleitet, da sie sich trotz mehrfacher Aufforderungen nicht an die Maskenpflicht hielten.

In Bad Dürkheim fand eine angemeldete Versammlung, als Zeichen gegen die Corona-Maßnahmen statt. An dieser Versammlung nahmen rund 160 Menschen teil. Bei angemeldeten Gegenversammlungen in Grünstadt und Bellheim versammelten sich insgesamt 120 Teilnehmer (85 in Grünstadt und 35 in Bellheim).

Die angemeldeten Versammlungen verliefen weitestgehend friedlich und störungsfrei.