Rheinland-Pfalz – Beeindruckende Persönlichkeiten, großartige Projekte, bemerkenswerte Engagements – so lassen sich die Vorschläge zum Sila Award 2022 beschreiben. Annähernd vierzig Personen haben Ihre Favoriten als Kandidierende zu diesem Award zur Chorkultur im Land Rheinland-Pfalz benannt. In der Kategorie Institution kandidiert auch eine Stadt, die sich herausragend um die Chormusik im Land bemüht hat.

In der Kategorie ‚Chöre/Chor des Jahres 2021‘ kandidieren zum Sila Award 2022 sechs Chöre aus dem Chorverband Rheinland-Pfalz sowie sieben ‚Personen‘. Zwei Kandidaten gibt es in der Kategorie ‚Institutionen‘. Die Anwärter auf den Sila Award 2022 wurden nun der erneut hochkarätig besetzten Jury zur Bewertung vorgelegt. Und jetzt wird es spannend: Welcher Chor wird ‚Chor des Jahres‘ 2021? Wer erhält die weiteren vier Jurypreise des Sila Award 2022 in den drei Kategorien?

Nominierung durch Dritte – öffentlichkeitswirksames Engagement

‚Chöre, Personen, Institutionen‘, so lauten die drei Kategorien, zu denen Engagierte um die Chormusik aus und in Rheinland-Pfalz nominiert werden konnten. Neu war diesmal, dass die Nominierungen durch Dritte erfolgten, sich die Betreffenden also nicht selbst benennen konnten.

Den Hintergrund erläutert das Initiatorenteam des Chorverbands Rheinland-Pfalz so: „Beim Sila Award geht es um die Außenwirkung. Es geht um Öffentlichkeitsarbeit, um öffentlichkeitswirksames Auftreten, persönliches und gemeinschaftliches Engagement und um außergewöhnliche Projekte. Damit verbunden steigen der Bekanntheitsgrad und die Anzahl der ‚Fans‘ sowie die Anerkennungen für den Chor, für die Person oder die Institution.“ Wer ist also mit seinen Engagements so in der Öffentlichkeit präsent und bekannt, dass er außenstehenden Dritten auffällt und durch sie nominiert wird? Nominiert zu werden ist also schon eine Anerkennung für gute Öffentlichkeitsarbeit sowie für herausragendes Engagement um die Chorkultur und damit aller Ehren wert.

Onlinevoting ab 1. April

Ab dem 1. April werden alle Nominierten mit ihren Projekten zur Wahl zum ‚Großen Preis des Publikums‘ vorgestellt. Die Online-Abstimmung ist dann unter singendesland.de/voting bis zum 14. April geöffnet. Die Preisträger des Sila Award 2022 sind zugleich nominiert zum ‚Deutschen Engagementpreis 2022‘, dem bundesdeutschen Dachpreis für bürgerschaftliches Engagement in Deutschland. Weitere Details zum Sila Award 2022 sind auf rlp-singt.de/sila-award nachzulesen.

Kandidierende Chöre mit Entscheidung zum Chor des Jahres 2021 sind:

der Chor Divertimento, Altenkirchen; der Chor Pianoforte Mülheim-Kärlich; die Chorifeen aus Andernach; der Kinder- und Jugendchor Merxheim; der Männerchor Plaidt sowie das Männerquartett Sine Nomine aus Morbach im Hunsrück.

Kandidierende aus der Kategorie Institutionen

sind die Stadt Worms, vertreten durch Dr. David Maier, sowie in fördernder Partner-Gemeinschaft, die Männerchöre aus Bachem im Kreis Ahrweiler und aus Hachtel bei Bad Mergentheim.

In der Kategorie Personen haben sich nach Meinung der Nominierenden besonders um die Chormusik verdient gemacht: Michael Brill aus Vallendar; Franz-Jürgen Dieter, Kreis Alzey-Worms; Hartmut Müller, Alzey; Günter Nerger, Ahrweiler; Jürgen Rieser, Mendig; Dr. Achim Tieftrunk, Koblenz sowie Ramona Wöllstein aus Merxheim.