Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 28.02.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neuleiningen: Betrunkener Autofahrer auf der A6

Neuleiningen (ots) – Einen betrunkenen Opel-Fahrer kontrollierten Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim am 27.02.2022, mittags um 13.08 Uhr, auf der A6 Gemarkung Neuleiningen in Fahrtrichtung Mannheim. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 32-jährigen Fahrer starken Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Dem 32-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

Kirchheim: Unfall mit Leichtverletzten – Gasgeruch löst Feuerwehreinsatz aus

Gem. Kirchheim/Weinstraße, B 271 – 28.02.2022, 16:10 Uhr (ots) – Am Nachmittag ereignete sich an der Lichtzeichenanlage B271 Kirchheim/Umgehung ein Auffahrunfall, bei dem die beiden Insassen des vorausfahrenden PKW leicht verletzt wurden. Ein hinterher fahrender 37-jähriger PKW-Fahrer konnte beim Phasenwechsel auf „rot“ nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den PKW der 23- und 51-jährigen Frauen auf. An den PKW entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 10.000 Euro. Die Feuerwehr Grünstadt wurde alarmiert, weil nach dem Zusammenstoß Gasgeruch aus einem der PKW bemerkt wurde. Es konnte glücklicherweise kein Leck im Gastank festgestellt werden.

Grünstadt: Zu Fuß und betrunken auf der Autobahn unterwegs

Grünstadt (ots) – Gleich zwei stark alkoholisierte Männer beschäftigten am Sonntagnachmittag die Beamten der Polizeiinspektion Grünstadt.

Zunächst erhielt die Polizei mehrere Mitteilungen über eine augenscheinlich stark alkoholisierte Person im Bereich der Weinstraße Nord in Kirchheim an der Weinstraße. Diese sei mehrfach auf die Fahrbahn gefallen und könne kaum noch gerade Laufen. Vor Ort stellten die Beamten bei dem Mann eine Atemalkoholkonzentration von ca. 2,4 Promille fest.

Noch während der Sachverhaltsaufnahme wurde der PI Grünstadt mitgeteilt, dass eine Person die Autobahnauffahrt zur A6 hinauflaufen würde. Der Mann konnte letztendlich auf der A6 beim Überqueren der Fahrbahn festgestellt werden. Nachdem der Fließverkehr gestoppt und der Mann von den Beamten in Sicherheit gebracht werden konnte, wurde auch bei ihm eine Atemalkoholkonzentration von ca. 3 Promille festgestellt.

Da es sich bei beiden Männern um Berufskraftfahrer handelte, wurden jeweils die Führerscheine sowie die mitgeführten Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):