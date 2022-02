Speyer: Konzertreihe „Cantate Domino“ in der Fastenzeit

Speyer – Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause nimmt die Dommusik Speyer die Konzertreihe „Cantate Domino“ wieder auf. In der Fastenzeit vor Ostern findet jeden Samstagabend um 18 Uhr ein rund einstündiges Konzert in der romanischen Kathedrale statt. Einen Schwerpunkt bildet in diesem Jahr die Musik einiger Jubiläumskomponisten.

So gedenkt die Musikwelt in diesem Jahr des 350. Todestages von Heinrich Schütz, des 125. Todestages von Johannes Brahms und des 70. Geburtstages von Wolfgang Rihm. Werke dieser Musiker eröffnen den Zuhörern einen musikalischen Zugang zur Passionszeit. Der Eintritt zu den geistlichen Konzerten ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Die Veranstaltungen der Reihe „Cantate Domino“ finden unter der 3G Regel statt. Ein Immunsierungsnachweis oder aktueller zertifizierter Testnachweis sowie ein Lichtbildausweis sind daher beim Betreten des Doms vorzuzeigen. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Es gilt die aktuelle Landesverordnung des Landes Rheinland-Pfalz sowie die aktuelle Dienstanweisung für die rheinland-pfälzischen Pfarreien des Bistums Speyer.

Terminübersicht:

Samstag, 5. März 2022, 18 Uhr, Krypta

Cantate Domino zum Ersten Fastensonntag

Von Licht und Schatten

Werke für Violoncello solo von Johann Sebastian Bach, Joseph Marie Clemens dall’ Abaco und John Palmer

Christina Meißner, Violoncello

Samstag, 12. März 2022, 18 Uhr, Krypta

Cantate Domino zum Zweiten Fastensonntag

Wie der Hirsch schreyet

Vokal- und Instrumentalmusik von Heinrich Schütz (zum 350. Todestag)

sowie seiner Schüler David Pohle und Johann Vierdanck

Carmen Buchert, Sopran ; Daniel Schreiber, Tenor

Barbara Hefele & Anne Erdmann, Violine ; Robert Sagasser, Gambe ; Markus Melchiori, Truhenorgel

Samstag, 19. März 2022, 18 Uhr, Krypta

Cantate Domino zum Dritten Fastensonntag

Stabat mater

Musik von Wolfgang Rihm (zum 70. Geburtstag), Heinrich Schütz und Antonio Vivaldi

Ulrike Malotta & Marion Eckstein, Alt ; Matthias Horn, Bass

ensemble risonanze erranti ; Leitung und Violoncello: Peter Tilling

Samstag, 26. März 2022, 18 Uhr, Langhaus

Cantate Domino zum Vierten Fastensonntag

Heinrich Schütz (1585-1672)

Johannes-Passion

für Soli und Chor, SWV 481

Motetten von Anton Bruckner, Georgios Bàrdos und Felix Mendelssohn Bartholdy

Sebastian Hübner, Tenor ; Leon Tchakachow, Bass

Konzertchor des Mädchenchores, Männerstimmen der Domsingknaben, Domchor

Leitung: Domkantor Joachim Weller & Domkapellmeister Markus Melchiori

Samstag, 2. April 2022, 18 Uhr, Langhaus

Cantate Domino zum Fünften Fastensonntag

Heinrich Schütz (1585-1672)

Fünf Motetten zur Passion, SWV 56-60

aus der Sammlung „Cantiones sacrae“, op. 4 (1625)

Die Sieben Worte Christi am Kreuze, SWV 478

Orgelmusik von Johannes Brahms (125. Todestag)

Capella Spirensis ; Ensemble „Musiche Varie“

Leitung: Domkantor Joachim Weller

Domorganist Markus Eichenlaub, Orgel