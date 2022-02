Mannheim: Eislaufen in den Faschingsferien

Mannheim – Im Winter ist im Eissportzentrum Herzogenried Mannheim „Eiszeit“ angesagt: Für die Faschingsferien vom 28. Februar bis 6. März 2022 wird das Eissportzentrum deshalb das Eislaufangebot und die Öffnungszeiten erweitern. Es wird in den Faschingsferien fast täglich zusätzliche Eiszeiten sowohl für Anfänger (und Eltern mit Kindern) als auch Fortgeschrittene geben. Zudem wird der beliebte Rundlauf durch beide Eishallen am Samstag von 18.30 bis 22 Uhr und am Sonntag von 14.30 bis 18 Uhr angeboten.

Die allgemeinen Faschingsferien-Öffnungszeiten im Eissportzentrum Herzogenried im Überblick: Vom 1. bis 4. März sind die öffentlichen Laufzeiten von 10 bis 12 und von 15 bis 17 Uhr. Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag ist die Halle in dieser Woche zusätzlich von 20 bis 22 Uhr geöffnet. Am Rosenmontag (28. Februar) öffnet die Hans-Helmut-Klaes-Halle von 15 bis 17 Uhr.

Der Lauf für die Generation 50-Plus findet am Mittwoch, 2. März, von 10 bis 12 Uhr und am Freitag, 4. März, von 13.15 bis 14.30 Uhr statt. Zusätzlich wird in den Faschingsferien wieder der „Schlägerlauf“ für alle Eishockey-Fans angeboten. Hier haben alle, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene, die Gelegenheit, es den Eishockey-Profis beim schnellen Kufensport nachzumachen. Selbst mitzubringen sind die entsprechende Schutzausrüstung (Eishockeyhelm, Handschuhe) sowie Eishockeyschläger und Puck. Der „Schlägerlauf“ wird in den Faschingsferien am Dienstag, Donnerstag und Freitag jeweils von 10 bis 12 Uhr angeboten.

Anfänger und Eltern mit Kindern können am Samstag jeweils von 14 bis 17.30 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 13.30 Uhr Schlittschuh laufen. Während dieser Zeiten stehen auch die Laufhilfen zur Verfügung. Für Fortgeschrittene ist das Eis zur gleichen Zeit in der anderen Halle reserviert.

Im Eissportzentrum heißt es dabei weiterhin „Rauf aufs Eis mit Abstand“. Der Fachbereich Sport und Freizeit weist darauf hin, dass die jeweilige aktuelle Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg bei Betreten des Eissportzentrums Herzogenried zu beachten ist. Im Eissportzentrum herrscht in allen Bereichen Maskenpflicht, auch auf dem Eis.

Online-Tickets für die einzelnen Eiszeiten können jeweils für sieben Tage im Voraus unter www.mannheim.de/eislaufen gekauft werden.